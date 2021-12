ANNKE Innovation Co., Ltd.

ANNKE erweitert die populäre C800 Überwachungskamera-Serie mit KI-basierter Personen- und Fahrzeugerkennung

Die kostenlose Firmware stattet die C800 Mikrofon mit Personen- und Fahrzeugerkennung aus

Hong Kong (ots)

ANNKE kündigt heute eine große Innovation in puncto KI an. Die erfolgreichen C800 Überwachungskameras werden mit Personen- und Fahrzeugerkennung erweitert. Somit ermöglicht ANNKE jedem Kunden eine allumfassende Überwachungslösung ohne zusätzliche Kosten.

"ANNKE ist auf dem besten Weg zum AIoT-Sicherheitsunternehmen. Bereits im Jahre 2019 hatte ANNKE die damalige 12 MP Überwachungskamera B1200 mit KI ausgestattet, um Paketerkennung für Werke und Fabriken zu ermöglichen", sagt Jerry Yao, Chief Product Manager von ANNKE.

Laut einer Umfrage von C+R Research nimmt die sogenannte Verandapiraterie seit der Pandemie fortwährend zu. 84% aller Amerikaner kaufen zunehmend online ein. 43% der Befragten wurden 2020 ihre Pakete gestohlen. Jerry Yao hat deshalb angekündigt, KI-basierte Objektklassifizierung in die C800 und in zukünftige Produktreihen zu integrieren. "Wir nutzen unseren Vorsprung in Bildverarbeitung sowie Computer Vision und arbeiten eng mit erfahrenen Experten im Bereich maschinelles Lernen zusammen. Durch Trial-and-Error-Verfahren konnten wir unser KI-ML-Modell auf eine Genauigkeit von 99% optimieren." ANNKE ist stolz darauf, die KI-basierte Firmware mit Personen- und Fahrzeugerkennung nun allen Kunden anbieten zu können.

Im Folgenden eine Aufschlüsselung der KI-basieren Firmware-Highlights.

Menschen- und Fahrzeugerkennung

Aufnahmen in 4K schützen Hauseigentümer und -bewohner. Einzelhändler und Ladenbesitzer können durch die Aufnahmen wichtige Beweise sicherstellen, um Kriminelle zu überführen. Darüber hinaus können Polizeibehörden Verbrechen in Verbindung mit geparkten Fahrzeugen oder Unfälle mit Fahrerflucht schneller aufklären.

Benutzerdefinierte Bewegungserkennungsbereiche

Benutzer können kleinste Bewegungen überwachen, ganz gleich, ob es sich um Tiere oder Pakete handelt. Es können sogar eigenständig Zielbereiche für die Personen- und Fahrzeugerkennung gezeichnet werden, um die Überwachung genau nach den eigenen Bedürfnissen zu gestalten.

Datenschutz an erster Stelle

Die Überwachungskamera von ANNKE nutzt maschinelles Lernen, um menschliche oder Fahrzeugattribute durch das KI-Modell zu erfassen. Es werden keine Gesichtsdetails erfasst, sondern nur relevantes Filmmaterial im NVR des Benutzers abgespeichert. Darüber hinaus können Nutzer Teilbereiche des Videos auswählen, die nicht überwacht werden dürfen. Hierdurch können Datenschutzgesetze unabhängig von Land und Region eingehalten werden.

Hohe Präzision durch KI

ANNKE arbeitet eng mit einer führenden KI-Lernplattform zusammen, um die KI-Lösungen zu entwickeln und zu optimieren. Eine riesige Datenmenge optimiert unser KI-Modell auf eine Präzision von 99% und eine Reaktionszeit von 0,1 Sekunden.

Falls Sie bereits eine C800 mit Mikrofon besitzen, können Sie sich ins ANNKE Download Center begeben, um das Update mit der neuesten KI-Technologie zu erhalten.

Firmware-Download: https://de.annke.com/pages/download-center

Help Center Tutorial: https://help.annke.com/hc/en-us/articles/4411580855577

Oder holen Sie sich jetzt eine C800 mit Mikrofon und das H800 Überwachungskameraset, um Ihr Eigentum mit ANNKE zu schützen.

Über ANNKE

ANNKE wurde für Ihre Sicherheit geschaffen und hat sich zum Ziel gesetzt, die besten intelligenten Sicherheitskameras und -systeme für Haus- und Geschäftseigentümer auf der ganzen Welt zugänglich zu machen. Durch ANNKEs umfassendes Fachwissen in Produktdesign, Smart-Home-Konnektivität und modernsten Prozessen erhalten Kunden die besten Sicherheitslösungen. ANNKE ist stets bestrebt, innovative Technologien und unkomplizierte Sicherheitsprodukte zu entwickeln.

Weitere Informationen zu ANNKE und den Produkten finden Sie unter: https://de.annke.com.

