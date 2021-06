ANNKE Innovation Co., Ltd.

ANNKE Prime Day Sales 2021 - bis zu 50% Rabatt auf smarte Sicherheitslösungen weltweit

Hong Kong (ots)

ANNKE, geschaffen für Sicherheit, markiert heute den größten Ausverkauf während des Prime Day 2021. Kunden erhalten bis zu 50% Rabatt aufalle intelligenten Sicherheitskameras und -systeme.

Verbraucher können sich die unglaublichen Angebote hier sichern:

https://de.annke.com/pages/prime-day-2021

Um sicherzustellen, dass jeder Kunde seine bevorzugten Sicherheitslösungen ohne Zeitlimit kaufen kann, erweitert ANNKE den Prime Day Sales zu Prime Week Deals und bietet Verbrauchern weltweit eine Woche sorgenfreies Einkaufen aus einer Hand (endet am 23. Juni).

"Wir sind davon überzeugt, dass unsere Kunden die besten und hochwertigsten intelligenten Sicherheitslösungen zu einem günstigen Preis verdienen", sagt Jet Li, CEO von ANNKE. "Deshalb haben wir uns dieser jährlichen Feier mit exklusiven und ultimativen Angeboten weltweit angeschlossen, damit jedes Mitglied der ANNKE-Familie die High-End-Technologie in der Videoüberwachung erleben kann, ohne zu viel Geld auszugeben."

In diesem Jahr bietet ANNKE die "Can-not-miss"-Rabatte auf alle seine Produkte, einschließlich der einzigartigen und hochwertigen NightChromaTM Acme Farb-Nachtsichtlösungen, der meistverkauften PoE-Sicherheitslösungen und der erschwinglichen analogen kabelgebundenen Sicherheitslösungen.

50% Rabatt auf Spezial-Editionen von Sicherheitskameras

BR200 (EUR49,99) - Eine proaktive analoge kabelgebundene Sicherheitskamera schreckt Eindringlinge mit hellem Licht und lauter Sirene ab und nimmt Bilder in 1080p Full-HD Acme Farbaufnahmen bei 0 Lux Beleuchtung in der Dunkelheit auf.

AZ500 Zoom (EUR39.99) - Eine High-End 5MP Super HD 5X optischer Zoom Überwachungskamera kann weit entfernte Nummernschilder deutlich lesen. 40 Meter super weite Nachtsicht macht die nächtliche Überwachung zum Kinderspiel.

AZ800 Zoom (EUR49,99) - Eine hochwertige 4K-Ultra-HD-Überwachungskamera mit 5-fachem optischem Zoom, die feinste Details einfängt, ohne die echte 4K-Klarheit zu verlieren. Die ultralange Nachtsicht von 80 Metern liefert atemberaubende Bilder in fast völliger Dunkelheit.

30% Rabatt auf ANNKE Bestseller-Lösungen

Flaggschiff NightChromaTM Lösungen - Eine Serie von Sicherheitskameras, einschließlich NC400 (4MP QHD), NCA500 (5MP Super HD) & NC800 (bewertet von 'The Hook Up' als "Beste 4K Farb-Nachtsicht-PoE-Kamera"), kombiniert die außergewöhnlichste f/1.0 Super-Apertur, Top-Level CMOS-Sensor, beste Technologie & einzigartige aktive Ausrichtungstechnik, echte WDR, 3D DNR, HLC & BLC, die Schaffung der ANNKE-spezifischen Acme Farb-Nachtsicht in 0 LuxBeleuchtung Dunkelheit.

Meistverkaufte PoE-Lösungen - Eine Kollektion von Plug & Play PoE Sicherheitskameras und -systemen, einschließlich C500 (5MP Super HD), C800 (4K UHD), CZ400 (4MP QHD), H500, H800 und mehr, bietet eine unübertroffene Bildklarheit und Rundumschutz.

Einfach zu installierende drahtlose Sicherheitslösungen - Eine Reihe von tragbaren und zuverlässigen WiFi-Sicherheitskameras und -systemen, einschließlich W300 (2K Super HD), WS200 System & WL200 System, bietet die einfachste Installation ohne unordentliche Verkabelung.

20% Rabatt auf barrierefreie analoge Sicherheitslösungen

FC200 (ab EUR208,79) - Ein 1080p Full-HD Sicherheitskamerasystem bietet eine wunderbare Farb-Nachtsicht.

E500 (ab EUR310,39) - Ein 5MP Super-HD Sicherheitskamerasystem erkennt mit dem empfindlichen PIR-Sensor die sich bewegenden warmen Objekte und reduziert so bis zu 90% der falschen oder irrelevanten Alarme.

E800 (ab EUR315,19) - Ein 4K-Ultra-HD Überwachungskamerasystem erfasst die klarsten 4K-Bilder mit dem besten Sony-Sensor, digitalem WDR, 2D DNR, HLC, BLC & anderen Bildverbesserungsalgorithmen.

Im Offiziellen ANNKE Onlineshop finden Kunden ein komplettes Sortiment an intelligenten Sicherheitslösungen für jedes Sicherheitsbedürfnis zu den besten Preisen.

Über ANNKE

ANNKE, geschaffen für Sicherheit, hat sich zum Ziel gesetzt, die feinsten und besten intelligenten Sicherheitskameras und -systeme für Haus- und Geschäftsbesitzer weltweit anzubieten. ANNKEs fundiertes Fachwissen in den Bereichen Produktdesign, Smart-Home-Konnektivität, hochmoderne Funktionen und die weltweit führende NightChromaTM-Farbnachtsichttechnologie ermöglichen es dem Unternehmen, die nahtlosesten Sicherheitslösungen für Benutzer zu liefern. ANNKE ist stets bestrebt, innovative Technologien zu entwickeln, um Kunden die einfachsten und unkompliziertesten Sicherheitsprodukte zu bieten.

Für weitere Details über ANNKE und seine Produkte besuchen Sie bitte: https://de.annke.com/.

Original-Content von: ANNKE Innovation Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell