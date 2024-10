Dynatrace

Deutsche Telekom IT erhöht mit Dynatrace Kundenkomfort und Sicherheit

WALTHAM, Massachusetts (ots)

Durchgängige Observability und Sicherheit ermöglichen dem zentralen Software-Anbieter der Deutschen Telekom, die Leistung zu optimieren und die Kundenzufriedenheit zu steigern.

Dynatrace (NYSE: DT) gibt bekannt, dass die Deutsche Telekom IT, der zentrale Softwareanbieter des führenden Telekommunikationsunternehmens Deutsche Telekom, Dynatrace nutzt, um die Leistung seiner digitalen Dienste zu optimieren. Die Optimierung soll den Kunden des Unternehmens ein noch besseres und personalisiertes Erlebnis bieten.

Die Deutsche Telekom IT hat sich zum Ziel gesetzt, ein Ökosystem digitaler Dienste aufzubauen, das die Kundeninteraktion revolutioniert. Zur Unterstützung hat sie zwei wichtige Anwendungen entwickelt: OneApp, mit der Kunden ihren Datenverbrauch, Verträge, Rechnungen, Kredite, Bestellungen und mehr verwalten können, und OneShop, eine zentrale E-Commerce-Plattform, die den Kauf von Produkten vereinfacht und einen nahtlosen Kundensupport bietet. Dank der Analyse- und KI-Funktionen von Dynatrace erhält die IT der Deutschen Telekom wichtige Einblicke in diese Anwendungen sowie in ihr gesamtes IT-Ökosystem, um potenzielle Störungen ihrer digitalen Dienste proaktiv zu erkennen und zu beheben. Diese Erkenntnisse helfen den Teams, ein durchgängig störungsfreies und positives Kundenerlebnis zu gewährleisten.

"Wir verlassen uns auf Dynatrace, um unseren Kunden reibungslose digitale Erlebnisse zu bieten", erklärt Mamta Bharti, Digital Platform Owner B2C, Deutsche Telekom IT. "Kunden erwarten heute nahtlose Konnektivität und sofortigen Kundenservice. Mit Dynatrace haben wir in den letzten sechs Monaten einen unterbrechungsfreien Service erreicht und unsere Mean Time to Resolution (MTTR) um 65 Prozent gesenkt. Dieser Effizienzgewinn bedeutet, dass Ausfallzeiten für unsere Kunden kein Thema mehr sind und wir mehr Zeit haben, uns weiteren Innovationen zu widmen. Indem wir unsere Anstrengungen auf bahnbrechende Fortschritte konzentrieren, können wir die Kundenzufriedenheit deutlich steigern."

Während der UEFA EURO 2024, hat die Deutsche Telekom IT das Fanerlebnis verbessert, indem sie unbegrenzte Daten über ihre OneApp angeboten hat. Mehr als zwei Millionen Nutzer meldeten sich für diese Initiative an und die Zahl der OneApp-Downloads stieg sprunghaft. Mehr als 600.000 neue Nutzer schlossen sich der Community von Millionen Nutzern an. Dynatrace trug dazu bei, dass die IT-Abteilung der Deutschen Telekom einen sofortigen Überblick über die Leistung ihrer umfassenden IT-Umgebung erhielt und ihre Teams konnten das Nutzerwachstum effektiv verwalten. Dieser proaktive Ansatz ermöglichte eine schnelle Problemlösung und verhinderte, dass es trotz des Anstiegs an Nachfrage und Aktivität keine Auswirkungen für die Nutzer gab. Dadurch wurde die Stabilität der App beibehalten und gesteigert, was ein nahtloses Benutzererlebnis ermöglichte und die Zugänglichkeit der App um mehr als acht Prozent mit über fünf Millionen verwalteten mobilen Diensten erhöhte.

Über Dynatrace

Dynatrace (NYSE: DT) sorgt dafür, dass die Software der Welt perfekt funktioniert. Unsere einheitliche Plattform kombiniert breite und tiefe Beobachtbarkeit und kontinuierliche Anwendungssicherheit zur Laufzeit mit Davis® hypermodaler KI, um Antworten und intelligente Automatisierung aus Daten in einem enormen Umfang zu liefern. Dies ermöglicht es Innovatoren, den Cloud-Betrieb zu modernisieren und zu automatisieren, Software schneller und sicherer bereitzustellen und makellose digitale Erlebnisse zu gewährleisten. Aus diesem Grund vertrauen die größten Unternehmen der Welt der Dynatrace®-Plattform, um die digitale Transformation zu beschleunigen.

Über die Deutsche Telekom IT

Die Deutsche Telekom IT (DT IT) ist das IT-Unternehmen des Konzerns, das hochwertige digitale Produkte bereitstellt, die Stabilität aller IT-Systeme sicherstellt und gleichzeitig die digitale Transformation durch Entkopplung, Cloudifizierung und Automatisierung konzernweit vorantreibt. DT IT ist in sechs Ländern tätig - Deutschland, Ungarn, Slowakei, Griechenland, Spanien und Indien - und beschäftigt fast 10.000 Mitarbeiter, die für modernstes technisches Know-how stehen. DT IT ist eine unabhängige Aktiengesellschaft, die von Peter Leukert, Group CIO, geleitet wird.

