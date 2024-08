Dynatrace

Dynatrace im Gartner® Magic Quadrant(TM) 2024 für Observability-Plattformen: Spitzenposition in Vision und Execution

Waltham, Massachusetts (ots)

Dynatrace (NYSE: DT), führender Anbieter von End-to-End Observability und Sicherheitslösungen, wurde von Gartner im Magic Quadrant 2024 für Observability-Plattformen erneut als führender Anbieter eingestuft.

Gartner bewertete 17 Anbieter und platzierte Dynatrace sowohl für die Kategorien "Completeness of Vision" und "Ability of Execure" auf der Spitzenposition. "Wir sind stolz darauf, im Gartner Magic Quadrant für Observability-Plattformen die Spitzenposition in Vision und Execution zu halten", so Steve Tack, EVP und Chief Product Officer bei Dynatrace. "In den heutigen komplexen Cloud-nativen Umgebungen sind KI-gestützte Observability sowie Sicherheits-, Analyse- und Automatisierungsfunktionen von größter Bedeutung. Unsere Position im diesjährigen Magic Quadrant spiegelt unser Engagement wider, die bevorzugte Plattform für Observability und Sicherheit zu sein, die die digitalen Transformationsinitiativen der weltweit erfolgreichsten Unternehmen unterstützt."

Zusätzlich zu dieser Anerkennung wurde Dynatrace im Dezember 2023 im Gartner Peer Insights(TM) Voice of the Customer Report für Application Performance Monitoring und Observability zum fünften Mal in Folge als "Customers' Choice" ausgezeichnet. Dies unterstreicht die hohe Kundenzufriedenheit mit den Lösungen von Dynatrace.

Ein kostenloses Exemplar des Gartner Magic Quadrant 2024 für Observability-Plattformen ist auf der Dynatrace-Website verfügbar. Einen Link zur englischsprachigen Originalmeldung inklusive Gartners Haftungsausschluss gibt es hier.

