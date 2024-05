Sky Deutschland

Das größte Motorsport-Wochenende des Jahres mit dem Großen Preis von Monaco live und exklusiv auf Sky und WOW

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Darüber hinaus das Indy 500 und der MotoGP Katalonien GP

Insgesamt 45 Stunden Live-Motorsport am Wochenende

Das Formel 1 Rennen am Sonntag ab 13:30 Uhr live auf Sky Sport F1

Das Sky Sport F1 Team am Wochenende im Einsatz: Die Sky Experten Ralf Schumacher und Timo Glock, Kommentator Sascha Roos, Moderatorin Sandra Baumgartner und Reporter Andi Lengenfelder

Darüber hinaus: die Formel 2, die Formel 3 und der Porsche Supercup am Wochenende live auf Sky Sport F1

Für ein besonderes Rennerlebnis auf Sky Q: Alle Sessions in UHD/HDR, zahlreiche innovative Funktionen wie On-Board-Kameras, "Pitlane Channel", "Data Channel", "Driver Tracker" und "Was hab' ich verpasst?"-Funktion.

Eine neue Ausgabe des Podcasts " Backstage Boxengasse" seit heute verfügbar

Sky überträgt alle 24 Rennen der Saison 2024 vom ersten freien Training bis zur finalen Pressekonferenz nach der Siegerehrung live

Die Formel 1 Saison live erleben mit Sky Q oder WOW

Alle Informationen zur Formel 1® auf Sky unter sky.de/f1

Unterföhring, 21. Mai 2024 - Die Formel 1 hat ein neues WM-Duell! Nach seinem ersten Grand-Prix-Erfolg in Miami fehlten McLaren-Pilot Lando Norris auf dem Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola nur 0,725 Sekunden auf Sieger Max Verstappen. Auch wenn Norris in der Gesamtwertung derweil noch auf Rang vier liegt, hoffen Fans aufgrund der bröckelnden Dominanz Verstappens auf einen spannenden Zweikampf in diesem Formel 1 Jahr, in dem nun das prestigeträchtigste Rennen der Saison ansteht.

Der Große Preis von Monaco steht für Tradition, Glamour und viel Action, werden schließlich auf dem engen Stadtkurs - dem historischen Circuit de Monaco - kleinste Fahrfehler sofort bestraft. Darüber hinaus ist das unbeständige Wetter rund um den Stadtstaat an der französischen Mittelmeerküste entscheidend.

Bereits im Qualifying am Samstag werden Weltmeister Verstappen und Herausforderer Norris bis ans Limit gehen, um eine gute Ausgangsposition für das Rennen am Sonntag zu schaffen.

Ab Donnerstag ist Sky mit "Warm Up - Das Motorsport Spezial" live dabei. Vom 1. Freien Training bis zur letzten Pressekonferenz können die Motorsportfreunde alles auf dem Non-Stop Motorsportsender Sky Sport F1 verfolgen. Moderatorin Sandra Baumgartner stimmt die Zuschauer gemeinsam mit den Sky Experten Ralf Schumacher und Timo Glock auf das Rennen ein, Reporter Andi Lengenfelder fängt Stimmen an der Strecke ein und Sascha Roos wird alle Sessions in Monte Carlo zusammen mit Ralf Schumacher live kommentieren. Sky Q Kunden können das Rennen zusätzlich in UHD/HDR verfolgen.

Direkt im Anschluss: Indy 500 auf Sky Sport F1 - außerdem der Katalonien GP der MotoGP

Nach dem Formel 1 Rennen folgt direkt im Anschluss das Indianapolis 500. Sky Sport F1 steigt ab 18.15 Uhr in die laufende Vorberichterstattung des traditionsreichsten Ovalrennens der Welt ein.

Außerdem wartet am Sonntag bereits ab 13:20 Uhr in der MotoGP mit dem Katalonien Grand Prix ein absolutes Highlight, gilt Katalonien schließlich als Motorrad-Mekka, da ein Großteil der spanischen Fahrer aus der Region stammt. Ob nach zuletzt drei unglaublichen Rennen in Folge auch auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya ein weiterer Krimi bevorsteht? Insgesamt überträgt Sky Sport 45 Stunden Live-Motorsport am Wochenende.

Die Formel 1® auf Sky Q: Alles an einem Ort

Das Rennen in Monte Carlo gibt es auf Sky ohne Werbeunterbrechungen während des Renngeschehens zu sehen. Zuschauer können sich on Demand auf Sky Q und Sky Go immer das Beste der Formel 1 und des Motorsports ansehen, wann es ihnen passt. Mit zahlreichen innovativen Funktionen wie 20 On-Board-Kameras aller Fahrer, dem "Data Channel" und dem "Driver Tracker" sowie der smarten "Was hab' ich verpasst?"-Funktion können sie ihr Rennerlebnis individuell gestalten. Zudem können Sky Kunden Highlight-Videos aller Sessions und die besten Klassiker-Rennen jederzeit auf Sky Q abrufen.

Die Formel 1 auf Sky

Die Live-Übertragungen der Formel 1 auf Sky Sport F1 sind mit Sky Q für Kunden mit einem Sky Sport Paket empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs. Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket, in dem auch Sky Sport News enthalten ist, sind als Standard inklusive. Aktuell kostet die Kombination aus dem Sky Sport Paket und dem Entertainment-Paket während der ersten zwölf Monate nur 20 Euro pro Monat.

Die Formel 1 live erleben mit WOW

Mit WOW können Fans die Sport-Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben (wowtv.de) - ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Der Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. WOW kann entweder im Jahresabo oder alternativ für volle Flexibilität monatlich kündbar abgeschlossen werden. Der neue Zusatzservice WOW Premium bietet Kunden ein noch besseres Streaming-Erlebnis.

Sendeplan für den Großen Preis von Monaco auf Sky Sport F1:

Donnerstag, 23.5.:

13:10 - 14:05 Uhr: Formel 3 - Training

15:00 - 16:00 Uhr: Formel 2 - Training

16.30 - 16:45 Uhr: "Warm Up - das Motorsport Spezial" auf Sky Sport News

19:15 - 20:00 Uhr: Formel 1 - Pressekonferenz Fahrer

Freitag, 24.5.:

11:05 - 12:00 Uhr: Formel 3 - Qualifying

13:15 - 15:05 Uhr: Formel 1 - 1. Freies Training

15:10 - 16:00 Uhr: Formel 2 - Qualifying

16:45 - 18:30 Uhr: Formel 1 - 2. Freies Training

18:30 - 19:30 Uhr: Formel 1 - Pressekonferenz Teamchefs

Samstag, 26.5.:

10:35 - 11:40 Uhr: Formel 3 - 1. Rennen

12:15 - 14:05 Uhr: Formel 1 - 3. Freies Training

14:05 - 15:15 Uhr: Formel 2 - 1. Rennen

15:30 - 17:30 Uhr: Formel 1 - Qualifying

17:30 - 18:00 Uhr Formel 1 - Pressekonferenz Qualifying

Sonntag, 27.5.:

07:50 - 09:00 Uhr: Formel 3 - 2. Rennen

09:30 - 11:00 Uhr: Formel 2 - 2. Rennen

11:55 - 12:45 Uhr: Porsche Supercup - Rennen

13:30 - 14:55 Uhr: Formel 1 - Vorberichte

14:55 - 17:00 Uhr: Formel 1 - Rennen

17:00 - 17:45 Uhr: Formel 1 - Analysen & Interviews

17:45 - 18:15 Uhr: Formel 1 - Pressekonferenz

18:15 - 22:00 Uhr: The 108th Indianapolis 500

00:00 - 00:30 Uhr: Formel 1 - Ted's Notebook: Monaco

Montag, 28.5.:

14:00 - 14:15 Uhr: Analyse-Show auf Sky Sport News

Weitere Informationen sind verfügbar unter: sky.de/f1

Über Sky Deutschland

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und WOW sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell