Mitteldeutsche Zeitung zur Terrorgefahr

Halle/MZ (ots)

Dass die Terrorgefahr in Deutschland hoch ist, ist dabei keine Neuigkeit. Seit Jahren warnen Sicherheitsbehörden und Terrorismusexperten davor, die Gefahr durch gewaltbereite Islamisten zu unterschätzen. Nachrichtendienste und Sicherheitsbehörden haben zudem mehrfach geplante Anschläge vereitelt. In einem Jahr, in dem in Deutschland die Fußball-Europameisterschaft der Männer und in der französischen Hauptstadt Paris die Olympischen Spiele stattfinden, ist besondere Vorsicht der Sicherheitsbehörden notwendig.

Doch absolute Sicherheit gegen Terrorismus kann es nicht geben. Stadien, Public Viewings und andere Orte müssen von der Polizei geschützt werden. Es ist aber weder möglich noch gesellschaftlich erstrebenswert, sie so sehr zu Festungen hochzurüsten, dass sie gegen jeden Angriff geschützt wären.

