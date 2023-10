Sonova Deutschland GmbH

Phonak ist die beliebteste Hörgeräte-Marke 2023

Gesamtsieger der Studie des Deutschen Instituts für Service-Qualität

Bild-Infos

Download

Fellbach (ots)

Ein Hörerlebnis, das im wahrsten Wortsinn ausgezeichnet ist: Die Hörlösungen der Schweizer Marke Phonak konnten den ersten Platz in einer breit angelegten Studie des Deutschen Instituts für Service-Qualität für sich verbuchen. Die Auszeichnung erfolgt im Vorfeld des Internationalen Hörakustiker-Kongress 2023 (EUHA) in Nürnberg, wo Phonak seine neusten Produkte aus der Phonak Lumity Serie dem internationalen Fachpublikum vorstellen wird.

In der repräsentativen Studie untersuchten die Marktforscher das Produktportfolio von insgesamt 12 bekannten Hörgeräte-Marken und erhoben dabei, wie zufrieden die Kund:innen mit den angebotenen Leistungen und Serviceversprechen in unterschiedlichen Kategorien sind. Die Studie würdigt Phonak im Gesamt-Ranking als die Hörgeräte-Marke 2023 mit der höchsten Kundenzufriedenheit in Deutschland.

In gleich drei Einzelkategorien konnte Phonak den ersten Platz für sich verbuchen: Von der "Produktqualität" über "Handling und Komfort" bis hin zum "Kundenservice" ermittelten die Marktforscher die Bestnote "sehr gut". Die Schweizer Traditionsmarke, die im vergangenen Jahr ihr 75. Jubiläum feierte, konnte auch in den weiteren Kategorien überzeugen und sich so den Gesamtsieg als beliebteste Hörgeräte-Marke in Deutschland sichern.

"Die Auszeichnung bestätigt unsere Strategie, den Nutzern und Nutzerinnen über den qualifizierten Fachhandel zu einem bestmöglichen Hörerlebnis zu verhelfen, das auf ihre individuellen Bedürfnisse und persönlichen Anforderungen zugeschnitten ist", sagt Steffen Kohl, Head of Marketing and Audiology Phonak. "Dank unserer konsequenten Investitionen in Forschung und Entwicklung verfügt Phonak über ein Produktportfolio, das die gesamte Bandbreite an Hörlösungen umfasst und im globalen Markt einmalig ist. Der Name Phonak hat sich als festes Qualitätssiegel etabliert, das Nutzerinnen und Nutzer ebenso wie die Hörakustikbranche zu schätzen wissen."

Vom 18. bis 20. Oktober trifft sich die Fachwelt auf dem 67. Internationaler Hörakustiker-Kongress 2023 (EUHA) in Nürnberg, der weltweit größten Industrieausstellung in der Branche, auf der Phonak unter anderem folgende Produktneuheiten seiner erfolgreichen Lumity Plattform vorstellen wird:

Audéo Lumity legt den Schwerpunkt auf ein verbessertes Sprachverstehen, damit Gespräche auch in anspruchsvollen Hörsituationen entspannt hörbar sind. Audéo Lumity, welches ein Tracking von Gesundheitsdaten unterstützt, ist auch als wasserdichte Variante (Audéo Life Lumity) verfügbar.

legt den Schwerpunkt auf ein verbessertes Sprachverstehen, damit Gespräche auch in anspruchsvollen Hörsituationen entspannt hörbar sind. Audéo Lumity, welches ein Tracking von Gesundheitsdaten unterstützt, ist auch als wasserdichte Variante (Audéo Life Lumity) verfügbar. Mit Sky Lumity Hörsystemen können Kinder mühelos mit anderen kommunizieren, egal ob sie sich in der Nähe befinden oder unterwegs sind. Diese Hörsysteme verfügen über eine verbesserte Konnektivität, die es Kindern ermöglicht, die grenzenlosen Möglichkeiten der digitalen Welt zu nutzen und zu erkunden.

können Kinder mühelos mit anderen kommunizieren, egal ob sie sich in der Nähe befinden oder unterwegs sind. Diese Hörsysteme verfügen über eine verbesserte Konnektivität, die es Kindern ermöglicht, die grenzenlosen Möglichkeiten der digitalen Welt zu nutzen und zu erkunden. Naída Lumity enthält neue Funktionen, die sorgfältig entwickelt wurden, um die wichtigste Anforderung von Hörgeräteträgern in den Vordergrund zu stellen: das Sprachverstehen. Die robusten und zuverlässigen Naída L Hörsysteme werden von AutoSense OSTM 5.0 angetrieben, dem bisher fortschrittlichsten Automatik-Betriebssystem von Phonak.

enthält neue Funktionen, die sorgfältig entwickelt wurden, um die wichtigste Anforderung von Hörgeräteträgern in den Vordergrund zu stellen: das Sprachverstehen. Die robusten und zuverlässigen Naída L Hörsysteme werden von AutoSense OSTM 5.0 angetrieben, dem bisher fortschrittlichsten Automatik-Betriebssystem von Phonak. CROS Lumity ist auf Menschen mit unversorgbarem Hörverlust auf einem Ohr zugeschnitten und überträgt Stimmen und Geräusche vom nicht versorgbaren Ohr kabellos an ein kompatibles Hörsystem auf der anderen Seite. Nutzer:innen stärken ihr Selbst- und Situationsbewusstsein und verbessern ihr Sprachverständnis.

Über Phonak

Seit 1947 setzt sich Phonak dafür ein, Menschen den Zugang zu neuen Klangwelten zu eröffnen und so zu ihrer emotionalen, körperlichen und sozialen Gesundheit beizutragen. Wir glauben, die Fähigkeit gut zu hören ist eng mit dem Wohlbefinden verknüpft und trägt damit maßgeblich dazu bei, das Leben in vollen Zügen genießen zu können. Heute bietet Phonak das vielfältigste Portfolio an innovativen Hörlösungen. Phonak arbeitet eng mit Hörakustikern zusammen und konzentriert sich dabei auf das, was wirklich wichtig ist: Eine bessere Sprachverständlichkeit, eine höhere Lebensqualität und eine positive Wirkung auf die Gesellschaft als Ganzes.

Life is on

Original-Content von: Sonova Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell