Wiesn-Wagen: Aiways U5 SUV im VIP-Einsatz auf dem Oktoberfest

Am Wochenende startet in München das Oktoberfest. Die Wiesn, wie sie im Volksmund genannt wird, ist mit über sechs Millionen Besuchern das größte Volksfest der Welt. Aiways hat zur 187. Ausgabe der Traditionsveranstaltung ein Einzelstück des U5 SUV auf die Räder gestellt, das während der gesamten Veranstaltung als "Wiesn-Wagen" im VIP-Einsatz ist.

Unter dem Titel "Wiesn-Wagen" hat Aiways, Anbieter von individuellen Mobilitätslösungen mit Sitz in Shanghai, ein ganz besonderes Einzelstück für das diesjährige Oktoberfest geschaffen. Schon auf den ersten Blick sind die weiß-blauen Rauten, auch Wecken genannt, der bayerischen Staatsflagge zu erkennen. Der besondere Aiways U5 SUV grüßt die Passanten während der Veranstaltungstage mit einem "O'zapft is!" auf der vorderen Haube in Form einer Grafik, die einen Zapfhahn mit einem Ladestecker kombiniert. Auf den Fahrzeugseiten findet sich ein großes Logo, dass auf den "Wiesn-Wagen" hinweist und auf der Innenseite des Panorama-Glasdachs erstrahlt auf fast zwei Quadratmetern der "Himmel der Bayern".

Variabler Innenraum: Microcamping-Umbau macht Aiways U5 SUV zum "Wiesn-Wagen"

Mit seinem konkurrenzlosen Platzangebot im Innenraum ist der Aiways U5 SUV nicht nur geräumig und variabel, sondern auch vielfältig einsetzbar. In Zusammenarbeit mit e-microcamper entstand so ein Umbau der besonderen Art. Das Microcamping-Kit, das normalerweise auch ein Bett für zwei Personen und einen ausziehbaren Unterschrank als Stauraum bietet, ist nun für seinen Einsatz im "Wiesn-Wagen" umgestaltet worden. Mit einer ausziehbaren Schublade für eine faltbare Biertisch-Garnitur (Bier-Tisch und 2 Bier-Tisch-Bänke) bietet der Aiways U5 SUV "Wiesn-Wagen" nun Platz für sogar 10 Personen auch außerhalb des Fahrzeugs. Unter dem Auszug befindet sich eine elektrisch betriebene Kühlbox, die ein Fassungsvermögen von 20 Flaschen bietet und direkt über das Bordnetz mit Energie versorgt wird.

Starke Partner: Hofbräu München und TV München setzen das Einzelstück auf dem Oktoberfest ein

Zu sehen sein wird der Aiways U5 SUV "Wiesn-Wagen" nicht nur direkt am Festgelände, sondern in der ganzen Stadt. Er wird während der kommenden zwei Wochen von den Partnern Hofbräu München und TV München als VIP-Shuttle eingesetzt und kommt für besonderes "CARaoke"-Format zum Einsatz. Die tägliche Wiesn-TV-Sendung erreicht dabei pro Tag während des Oktoberfestes im Durchschnitt 2,6 Millionen Zuschauer und ist eine ideale Bühne die Bekanntheit der noch jungen Marke Aiways in Bayern/Deutschland/Europa zu steigern.

Bekenntnis zum Standort: Aiways Europa bekräftigt das Engagement in den europäischen Märkten

Mit dem Aiways "Wiesn-Wagen" soll ein Zeichen gesetzt werden für die Identifikation mit dem Standort des Overseas Hauptquartiers in München. "Wir freuen uns, dass unser Projekt "Wiesn-Wagen" auf die Räder gestellt werden konnte. Mit ihm können wir nicht nur unsere Marke Aiways sichtbarer machen und ein klares Bekenntnis zum Standort Europa geben, sondern auch Traditionen verbinden. Es freut mich deshalb besonders, dass das Fahrzeug nach dem Oktoberfest auf Tournee geht und München in die Welt bringt", erklärt Dr. Alexander Klose, Executive Vice President Overseas Operations bei Aiways.

Weltweite Tournee des "Wiesn-Wagen": Zu Gast bei Hofbräu-Standorten und in China

Nach dem Ende des Oktoberfests am 3. Oktober 2022 wird der Aiways U5 SUV "Wiesn-Wagen" auf Tournee gehen und zuerst einige Gaststätten von Hofbräu außerhalb Münchens besuchen und ausgestellt sein. Ziel der Tour ist die Aiways-Heimat China, wo das Einzelstück unter anderem in Shanghai zu sehen sein wird.

