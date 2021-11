MCI Management Center Innsbruck

Neu: Jean-Claude Juncker Stipendium am MCI

Partnerschaft mit 12. Präsident der Europäischen Kommission Jean-Claude Juncker | Fokus auf Europäische Werte & Weiterentwicklung Europas

Einen weiteren Schritt zur konsequenten Internationalisierung setzt MCI | Die Unternehmerische Hochschule®. Die vorbildliche Zusammenarbeit mit dem zwölften Präsidenten der Europäischen Kommission Jean-Claude Juncker ermöglicht die Einrichtung eines neuen Stipendiums.

Das „Jean-Claude Juncker Scholarship at MCI“ unterstützt ab Herbst 2022 Studierende aus Nicht-EU-/EWR-Staaten („Drittstaaten“), die ein Masterstudium am MCI aufnehmen und sich für die Ideen, Grundsätze und Werte der Europäischen Union sowie für die wirtschaftlichen, technologischen und sozialen Entwicklung Europas engagieren. Im Zuge des Stipendienprogramms werden die ausgezeichneten Studierenden, ihre Masterarbeit in diesem Bereich verfassen.

Die Stipendienhöhe beträgt EUR 10.000,-. Bewerbungen sind ab sofort möglich: Bewerbungsfrist ist am 31. März 2022.

Jean-Claude Juncker, ehemaliger Präsident der Europäischen Kommission: „Am MCI begegnen einander Wissenschaft und Wirtschaft und arbeiten Menschen aus aller Welt an der Zukunft eines wettbewerbsfähigen, modernen und lebenswerten Europas.“

Andreas Altmann, MCI Rektor: „Das Stipendium spiegelt die internationale Ausrichtung der Unternehmerischen Hochschule® wider. Ich bedanke mich bei einem mutigen Europäer und verlässlichen Freund unserer Hochschule für sein großartiges Engagement.“

