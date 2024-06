Hoymiles Power Electronics Inc.

Im Rampenlicht: Der Mikro-Speicher (MS) von Hoymiles in München! Eine neue Ära der 7-Sekunden-Installation von Solarstromspeichern für Balkone beginnt

Hoymiles, ein weltweit führendes Unternehmen für Leistungselektronik mit umfassender Expertise in Photovoltaik, Energiespeicherung und Mikro-Wechselrichtern, stellt am 18. Juni in München seine neue AC-gekoppelte Solarspeicherlösung Mikro-Speicher (MS) vor. Unter dem Motto „Mikro-Speicher, maximale Einfachheit" präsentierte das Unternehmen sein bahnbrechendes Produkt vor 140 Partnern, Branchenexperten und Medienvertretern aus Deutschland, Frankreich und anderen Ländern.

Dr. Yang Bo, CEO und Gründer von Hoymiles, begann die Veranstaltung mit einer herzlichen Begrüßung und einer Eröffnungsrede.

Guy Rong, Vizepräsident von Hoymiles, stellte die neuesten innovativen Entwicklungen des Unternehmens vor, darunter maßgeschneiderte Produkte und Lösungen, die auf verschiedene Regionen zugeschnitten sind, um lokale Bedürfnisse zu erfüllen. Er sagte: „Seit seiner Gründung im Jahr 2012 hat sich Hoymiles der Entwicklung von Mikro-Wechselrichtern verschrieben. Seit 2021 sind wir drei Jahre in Folge weltweit die Nummer 2 bei der Lieferung von Mikro-Wechselrichtern. Hoymiles expandiert seit 2014 aktiv in den europäischen Markt und hat ein europäisches Hauptquartier in Frankfurt eingerichtet, um unseren europäischen Kunden maßgeschneiderte Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Heute ist Hoymiles eine der Top-Marken für Photovoltaik in Deutschland und der führende Anbieter von Mikro-Wechselrichtern im Bereich Solaranlagen für Balkone."

„Unsere Reise ist aber noch lange nicht zu Ende", fuhr er fort. „Hoymiles expandiert von der Balkon-PV zum Speicher für Balkonkraftwerke. Heute präsentieren wir mit Stolz das weltweit erste AC-gekoppelte Mikro-Speicherprodukt — den Mikro-Speicher (MS)."

Einzigartiger Vorteil Nr. 1: Installation in nur 7 Sekunden

Mit dem Mikro-Speicher (MS) von Hoymiles müssen die Kunden nur ihren Mikro-Wechselrichter ausstecken und den Hoymiles-MS zwischen dem Mikro-Wechselrichter und dem Stromnetz anschließen, wodurch die Installation mühelos in nur 7 Sekunden abgeschlossen ist.

Einzigartiger Vorteil Nr. 2: Funktioniert mit 100 % aller Mikro-Wechselrichtermarken

Der Hoymiles Mikro-Speicher ist die weltweit erste AC-gekoppelte Speicherlösung für Balkone. Dadurch ist er mit 100 % aller Mikro-Wechselrichtermarken kompatibel. Typische Wechselrichter für Energiespeicher sind DC-gekoppelt, was bedeutet, dass der DC-Leistungseingang (von den PV-Modulen) auf den MPPT-Algorithmus des Mikro-Wechselrichters abgestimmt sein muss. Mit Hoymiles-MS ist das kein Problem mehr. Für Hausbesitzer, die eine Energiespeicherlösung suchen, die sofort mit ihrer vorhandenen Solaranlage funktioniert, ist Hoymiles-MS die ideale Lösung.

Einzigartiger Vorteil Nr. 3: Netzunabhängiger Modus

Der MS von Hoymiles gehört zu den wenigen Systemen auf dem Markt, die einen netzunabhängigen Modus ermöglichen. In Regionen mit unzuverlässiger Netzstromversorgung dient es als Notstromquelle. Fällt der Strom aus, können die Kunden ihre wichtigsten Verbraucher an den netzunabhängigen Anschluss anschließen. Zusätzlich kann der MS als mobile Stromversorgung dienen. Im Bedarfsfall lässt er sich bequem zu Aktivitäten im Freien mitnehmen.

Der MS von Hoymiles verfügt über eine 2,24-kWh-Batterie und einen Nutzungszeit-Modus (TOU). Dieser ermöglicht eine Entladung während der Spitzenlastzeiten und eine Aufladung in Schwachlastzeiten, was zu einer deutlichen Senkung der Stromkosten führt. Zudem ist der MS das erste Mikro-Speicherprodukt, das die Cybersecurity-Zertifizierung des TÜV Rheinland erhalten hat.

Im Rahmen der Veranstaltung unterzeichnete Hoymiles Kooperationsvereinbarungen mit lokalen Partnern, darunter München Energieprodukte, Tepto GmbH, YUMA GmbH und T&J Capital GmbH.

Über Hoymiles

Hoymiles ist ein weltweit agierendes Unternehmen für Leistungselektronik, das sich seit seiner Gründung im Jahr 2012 auf Photovoltaik, Energiespeicher und die Spezialisierung auf Mikro-Wechselrichter konzentriert. Mit seiner Vision einer sauberen, nachhaltigen Zukunft strebt das Unternehmen danach, mit seinen leistungsstarken und zugänglichen Produkten Innovationen in der intelligenten Energiebranche voranzutreiben. Hoymiles ermöglicht es Hausbesitzern und Gewerbetreibenden in mehr als 180 Ländern und Regionen, sich der nach einer für alle Menschen zugänglichen Energieversorgungslösung strebenden Bewegung anzuschließen.

