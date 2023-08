UNHCR Deutschland

UNHCR erinnert an die Geschichte Europas und ruft zur Solidarität mit Flüchtlingen auf

Berlin (ots)

Angesichts immer neuer Versuche, den Zugang von schutzsuchenden Menschen zu Territorium und Asylverfahren einzuschränken, hat UNHCR, das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, zu einem klaren Bekenntnis zum Flüchtlingsschutz aufgerufen. "Nicht nur völkerrechtliche Normen, auch die Geschichte und Werte verpflichten, verfolgten Menschen beizustehen und ihnen Schutz zu gewähren", sagte UNHCR-Repräsentantin Katharina Lumpp am Freitag zur Vorstellung einer UNHCR-Plakatkampagne in Berlin. "Der internationale Schutz für Menschen, die vor schweren Menschenrechtsverletzungen fliehen, darf nicht zur Debatte stehen." Dazu gehöre auch, dass der Schutzbedarf jedes Menschen, der um Schutz nachsucht, individuell geprüft wird.

UNHCR hatte zuvor drei Plakatmotive vorgestellt, die zusammen mit der Werbeagentur Foundry entwickelt worden waren und mit Unterstützung des Außenwerbers Wall deutschlandweit in den kommenden Wochen auf digitalen Werbeflächen ausgestrahlt werden. Zu sehen sind jeweils zwei Fotos - einmal vertriebene Menschen nach dem Zweiten Weltkrieg, einmal in der heutigen Zeit. Zwischen den Originalfotos liegen zwar fast 80 Jahre, sie sind aber dennoch fast deckungsgleich. "Flüchtlinge sind Menschen, die keine Wahl hatten. Sie wurden mit Gewalt vertrieben und brauchen internationalen Schutz - egal, woher sie kommen und wohin sie fliehen. Es ist nicht lange her, dass auch viele Deutsche gezwungen waren, ihre Heimat zu verlassen. Vielleicht trägt auch das dazu bei, dass sich heute Millionen Menschen in Deutschland in beeindruckender Weise für Flüchtlinge engagieren."

Laut UNHCR gibt es mit rund 110 Millionen Menschen weltweit so viele Vertriebene wie nie zuvor. Mehr als zwei Drittel von ihnen sucht innerhalb des eigenen Landes nach Schutz. Die meisten Flüchtlinge fliehen in Nachbarländer, wobei es sich überwiegend um Länder mit niedrigem oder mittlerem Einkommen handelt. In Deutschland haben derzeit etwas mehr als zwei Millionen Flüchtlinge Schutz gefunden.

Original-Content von: UNHCR Deutschland, übermittelt durch news aktuell