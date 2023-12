ARD-Gremienvorsitzendenkonferenz (GVK)

Befassung der Rundfunkräte mit "ARD-Selbstverpflichtung" zukunftsweisend

Intendanten/-innen verabschieden ARD-Bilanz 2021/22 und ARD-Ausblick 2023/24 nach positivem Votum der ARD-GVK.

Die ARD hat dieser Tage den Landtagen ein Dokument vorgelegt, das der neue Medienstaatsvertrag vorgibt: die sog. Selbstverpflichtung. Darin berichtet sie über die Erfüllung ihres Auftrags, über Qualität und Quantität ihrer bestehenden Angebote sowie die Schwerpunkte der jeweils geplanten linearen und non-linearen Angebote.

Im Vorfeld wurden, koordiniert von der ARD-Gremienvorsitzendenkonferenz, alle Rundfunkräte der Landesrundfunkanstalten einbezogen. Als Sachwalter der Allgemeinheit haben sie über die Erfüllung des Auftrags zu wachen und bei der zukunftsgerichteten Planung zu beraten. Grundlage für eine effiziente Überwachung ist nun ein aussagekräftiges Dokument, an dem sich die ARD messen lassen kann. Dafür hat sich die GVK in der Vergangenheit eingesetzt und wird es weiter tun.

Engelbert Günster, Vorsitzender der GVK: "Wir betrachten die ARD-Selbstverpflichtung als ein zentrales Dokument für die Aufsicht. Bereits bei der letzten und der jetzt vorliegenden Ausgabe ist es gelungen, das Dokument griffiger zu gestalten als bisher. Künftig wird die Qualitätsrichtlinie, welche die Rundfunkräte der ARD gerade auf den Weg bringen, Basis für die Selbstverpflichtung der ARD sein. Der Fokus der Betrachtung in der Selbstverpflichtung wird sich damit noch mehr auf die Programmangebote richten und prüfen, ob sie geeignet sind, den für eine demokratische Gesellschaft so wichtigen Auftrag der ARD zu erfüllen. Die ARD ist mit der Selbstverpflichtung auf dem Weg zu einem immer konkreter werdenden Leitplankendokument, das die Aufmerksamkeit nicht nur der Medienpolitiker, sondern aller am öffentlichen Diskurs Interessierten verdient."

