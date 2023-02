WIESBADEN (ots) - - Lehrerinnen arbeiten mehr als doppelt so häufig in Teilzeit wie ihre männlichen Kollegen - Mehr als ein Drittel der Lehrkräfte ist 50 Jahre und älter - Zahl der Studienanfängerinnen und -anfänger in Lehramtsstudiengängen rückläufig Angesichts des steigenden Lehrkräftebedarfs an Schulen wird häufig auch über den Beschäftigungsumfang von Lehrerinnen und Lehrern diskutiert. Wie das ...

