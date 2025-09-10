PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ESR Media

ESR präsentiert neue Zubehörreihe für ultimativen Schutz der iPhone 17 Serie

Wilmington, Del. (ots/PRNewswire)

Hüllen, Displayschutzfolien und AirPods-Hüllen für den Alltag entwickelt

ESR, weltweit führender Anbieter von Handy-Zubehör, dem über 123 Millionen Kunden vertrauen, stellt eine neue Reihe schutzorientierter Produkte für die iPhone 17 Serie und AirPods Pro 3 vor. Die Kollektion vereint maximale Haltbarkeit, hohe Leistung und vielseitige Funktionalität und bietet Rundumschutz mit innovativen Features, smarter Technik und modernem Design, das den Alltag erleichtert und Nutzer schützt.

„ESR möchte Technik einfacher, sicherer und angenehmer machen, mit Produkten, die sich nahtlos in den Alltag einfügen", erklärt Tim Wu, CEO von ESR. „Unser iPhone-17-Ökosystem ist der mutigste Ausdruck dieser Mission: Es vereint maximalen Schutz, schnellste Ladegeschwindigkeit, clevere Alltagshilfen und benutzerfreundliche Innovationen, denen weltweit Millionen vertrauen. Jede Hülle, jeder Displayschutz und jede AirPods-Hülle ist so gestaltet, dass sie nicht nur schützt, sondern auch Komfort erhöht."

Stash-Stander Hüllen: Rundumschutz und MagSafe-Leistung

Dank des größeren Kameramoduls der iPhone 17 Serie setzt ESR neue Maßstäbe im Geräteschutz. Die Hüllen bieten militärischen Schutz für das gesamte Gerät: doppellagiger Kameraschutz, verstärkte Air Guard-Ecken, integrierter Kamera-Control-Cover, 1,2 mm erhöhter Displayrand und 2,4 mm Kameraleiste. Hoch- und Querformat bleiben nutzbar, während MagSafe uneingeschränkt funktioniert.

  • Cyber Tough Magnet-Hülle: Drei Lagen für maximale Stabilität, siebenfacher Militärstandard, Stürze bis 7 m. 1.500 g Magnetkraft für sicheren Halt, mehr als doppelt so stark wie bei den meisten Apple MagSafe-Hüllen. Fünf Farben auf Amazon verfügbar.
  • Classic Hybrid Magnet-Hülle: Ultra-schlank, klar, drei Mal militärischer Schutz. Shock-absorbierende Struktur, Kameraschutz, verstärkte Ecken und Camera Control Cover. Acht transparente Farben auf Amazon verfügbar.
  • Cloud Soft Magnet-Hülle: Weiche Silikonoberfläche für angenehmes Griffgefühl, drei Mal militärischer Schutz, Stürze bis 3,4 m, 1.400 g Magnetkraft für sicheren Halt. Fünf Farben auf Amazon verfügbar.

UltraFit Displayschutz: Einfacher Schutz, perfekte Passform

Die UltraFit-Serie punktet mit zweistufiger Installation, staub- und blasenfrei. Für das iPhone 17 gibt es nun eine verbesserte Anti-Reflex-Beschichtung, die helle Farben, hohe Farbtreue und klare Sicht bei allen Lichtverhältnissen garantiert.

  • UltraFit Armorite® Pro: Extrem widerstandsfähiges Glas von Corning™, Sturztest bis 2,5 m, reduzierte Spiegelung, brillante Farben, hohe Lichtdurchlässigkeit.
  • UltraFit Armorite®: 9H-Glas, Sturztest bis 1,7 m, Anti-Reflex-Beschichtung, exakte Touch-Empfindlichkeit für komfortable Bedienung.
  • UltraFit Classic: Leichte Option, doppelte Schutzwirkung, einfache Installation, fortschrittlicher Staub- und Blasenschutz, perfekt für Alltag.

AirPods-Schutz der nächsten Generation: Magic Lock & MagSafe

Die AirPods Pro 3 Hüllen sichern Geräte zuverlässig gegen Stürze, behalten volle MagSafe-Funktionalität und bieten Magnetkraft von 260 g bzw. 1.100 g für sicheren Halt.

ESR Innovation Meetup

Erleben Sie die iPhone 17 Zubehörserie live: Manhattan, New York, 18. September, 18–21 Uhr EST.

Verfügbarkeit:

Pressematerial auf der ESR-Website. Zubehör und Ladegeräte für die iPhone 17 Serie auch bei Amazon erhältlich.

Über ESR:

Seit 2009 entwickelt ESR Zubehör für Smart Devices, das Technik einfacher, effizienter und alltagstauglicher macht. Weltweit vertrauen über 123 Millionen Kunden auf ESR.

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/esr-prasentiert-neue-zubehorreihe-fur-ultimativen-schutz-der-iphone-17-serie-302551810.html

Pressekontakt:

media@esrtech.com

Original-Content von: ESR Media, übermittelt durch news aktuell

