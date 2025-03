ESR Media

ESR in Fast Companys Liste der innovativsten Unternehmen 2025 ausgezeichnet.

Berlin, 20. März 2025 (ots/PRNewswire)

ESR, führende Marke für Technik-Zubehör, wurde in die Fast Company-Liste der „Most Innovative Companies 2025" aufgenommen und belegt Platz 7 in der Kategorie Unterhaltungselektronik. Die Auszeichnung ehrt ESRs Innovationen bei MagSafe- kompatiblem Zubehör, CryoBoost® Kühltechnologie, „Wo ist?" integrierten Produkten sowie nachhaltigen iPad- und Smartphone-Accessoires.

„Bei ESR bedeutet Innovation, den Weg zu weisen. Basierend auf Nutzerbedürfnissen entwickeln wir weltweit erste Technologien für mehr Benutzerfreundlichkeit, Einfachheit und Vielseitigkeit – getreu unserer Mission: Tech Made Easier." – Tim Wu, CEO von ESR

Innovation neu definiert

1. MagSafe-kompatibles Zubehör: Vorreiter seit 2020

ESR führt die MagSafe-Revolution mit einem umfassenden Zubehör-Ökosystem an, darunter kabellose Ladegeräte, Autoladegeräte, Wallets, Powerbanks, Ohrhörerhüllen und Handyhüllen. Das ESR Kabellose Autoladegerät war das weltweit erste MagSafe-Autoladegerät mit integriertem Lade-Modul für nahtloses, freihändiges Laden.

ESR erweiterte Grenzen mit der Classic Hybrid Hülle, der ersten magnetischen Handyhülle eines Drittanbieters und seit Juni 2024 ein Amazon-Bestseller. Darauf folgte die Classic Hybrid Hülle (Versteck Ständer) mit verstecktem Ständer für gleichzeitige MagSafe-Nutzung.

ESR bietet die Cyber FlickLock Hülle, die erste magnetische AirPods-Hülle mit gesichertem Deckel. Das Classic Wallet Ständer, das erste magnetische Stand-Wallet, wurde 2024 Amazons #1 Bestseller. Das ESR Kabellose Ständer Ladegerät ist die erste Scheiben-förmige Ladestation weltweit.

2. CryoBoost®: Revolution im kabellosen Laden

Seit 2022 revolutioniert CryoBoost® das Laden mit aktiver Kühlung. Die 2024 eingeführte zweite Generation kühlt 5,5°C besser, läuft leiser (25 dB) und nutzt einen schlankeren 4-mm-Lüfter für sicheres MagSafe-Laden.

Durch Luftzirkulation und Wärmeableitung ermöglicht CryoBoost® 15W-Schnellladen, verlängert die Akkulebensdauer und reduziert Elektroschrott. Das ESR Qi2 kabellose Autoladegerät mit CryoBoost® überzeugt mit starken Magneten und optimierter Kühlung. Die ESR Qi2 3 in 1 kabellose Ladestation mit CryoBoost® lädt iPhones, AirPods und Apple Watches gleichzeitig schnell und sicher.

3. „Wo ist?" Integration: Innovation trifft Sicherheit

2023 launchte ESR den Geo Wallet Ständer mit Apple-zertifiziertem „Wo ist?"auf Kickstarter (5.000+ Unterstützer). 2024 folgte das Geo Wallet mit „Wo ist?" (4.600+ Unterstützer), das für sein schlankes Design und den RFID-Schutz gelobt wurde und den iF Design Award 2025 erhielt.

ESR erweiterte sein „Wo ist?"-Ökosystem mit dem Geo Digital Pencil, dem ersten Drittanbieter-Stylus mit Präzision, Bluetooth und Echtzeit-Tracking.

4. Revolutionierung von iPad- und Smartphone-Zubehör

ESRs Innovation zeigt sich im ESR Shift Magnetische Hülle, einem Red Dot Design Award-Gewinner, dass sechs Nutzungsmöglichkeiten und ein abnehmbares Magnet-Tablet-Case bietet.

ESR revolutioniert Displayschutz mit der UltraFit Ablage – ein Tool, das in zwei Schritten Staub und Blasen entfernt und perfekte Installation ermöglicht.

Globale Anerkennung und fortwährende Innovation

ESRs Aufnahme in die „Most Innovative Companies 2025"-Liste von Fast Company erweitert eine Reihe von Auszeichnungen wie den iF Design Award, Red Dot Design Award und French Design Award. Diese Ehrungen festigen ESRs Position als globaler Führer in Design und Technologie.

Getrieben von der Mission „Tech Made Easier" wird ESR weiterhin die Grenzen smarter Zubehörlösungen erweitern, die Leistung, Sicherheit und Nachhaltigkeit vereinen.

Über ESR: Vertrauen seit 16 Jahren

Gegründet 2009 und mit über 100 Millionen Nutzern weltweit, ist ESR führend im Bereich mobile Zubehör und #1 bei MagSafe-Produkten. Unsere Mission: Technik einfacher nutzbar machen.

