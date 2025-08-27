PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ESR Media

ESR präsentiert bahnbrechende Tech-Innovationen auf der IFA 2025

Wilmington, Del. (ots/PRNewswire)

ESR, eine weltweit führende Tech-Marke mit über 123 Millionen Nutzern, präsentiert auf der IFA 2025 in Berlin vom 5.–9. September seine neuesten Innovationen. Unter der Mission „Tech Made Easier" zeigt ESR Zubehör für kabelloses magnetisches Laden, verbesserten Geräteschutz und mehr Flexibilität im Alltag.

Zu den Highlights zählen optimierte CryoBoost®-Ladegeräte mit Qi2.2 25W kabellosem Laden für die neuesten iPhones, neue Hüllen und Displayschutzfolien für das überarbeitete Kameradesign sowie abnehmbare iPad-Tastaturen der nächsten Generation. Außerdem zeigt ESR sein wachsendes Ökosystem smarter Accessoires – darunter die magnetische MagMouse und „Wo ist?"–integrierte Wallets – als Komplettlösung für Strom, Schutz und Alltagserleichterung.

„Bei ESR sind wir überzeugt: Technologie sollte das Leben einfacher machen", sagt Tim Wu, CEO. „Unsere IFA-2025-Produkte machen die Nutzung von Geräten intuitiver, effizienter und müheloser. Wir freuen uns, diese Innovationen zu präsentieren."

Kabelschnell in einem Snap: Geschwindigkeit trifft Komfort

Auf der IFA 2025 zeigt ESR sein fortschrittlichstes kabelloses Lade-Ökosystem mit Qi2.2 25W und CryoBoost®-Kühlung, das Wärme reduziert.

Die neue Generation kombiniert offenes Luftkanal-Design und einen 4 mm-Lüfter, hält Geräte ca. 3,6 °C kühler als andere Marken und arbeitet flüsterleise bei 25 dB.

In Kombination mit Qi2.2 liefert ESR kabelloses Laden in Kabelgeschwindigkeit – magnetisch komfortabel und effizient, optimiert für alle kompatiblen iPhones und mehr. Die Ladegeräte versorgen mehrere Geräte gleichzeitig und setzen neue Standards für kühles, aufgeräumtes und zuverlässiges magnetisches Laden – zu Hause, Auto oder unterwegs.

Rundum-Schutz: Stärke trifft Vielseitigkeit

ESR hebt den Schutz für das neue iPhone mit verstärkten Hüllen auf ein neues Level: Dual-Layer-Kameraabdeckung, Air Guard-Ecken und Camera Control Cover schützen die Linsen zuverlässig.

Der patentierte Stash Ständer unterstützt Hoch- und Querformat bei voller MagSafe-Kompatibilität.

Der UltraFit Armorite® Pro Displayschutz aus Corning™-Glas ist 10× bruchfester, reduziert Reflexionen und bewahrt Farbtreue sowie Touch-Sensitivität – die UltraFit-Ablage sorgt für schnelle, blasenfreie Installation.

Abnehmbare iPad-Tastaturhüllen: Flexibilität für jeden Nutzer

Die neuen Shift- und Flex-Tastaturhüllen bieten maximale Produktivität bei voller Mobilität. Mit magnetisch abnehmbarem Design und flexiblen Betrachtungswinkeln passen sie sich jedem Einsatzbereich an – vom Tippen über Zeichnen bis zum Filme schauen.

Mit Tastaturen in voller Größe und randlosem Trackpad liefern sie Laptop-Feeling, bleiben aber leicht und kompakt.

Smarte Accessoires: Innovation bis ins Detail

Der magnetische Wallet-Ständer mit „Wo ist?"–Integration schützt und ortet wichtige Dinge zuverlässig.

Die MagMouse, ausgezeichnet mit dem Future Innovation Award, haftet magnetisch am Laptop für einfachen Transport.

Diese Produkte zeigen ESRs wachsendes Ökosystem, das Geräte mit Energie versorgt, schützt und den Alltag erleichtert – ganz nach der Mission „Tech Made Easier".

ESR auf der IFA 2025

  • ShowStoppers Media Event: 4. September, 18:00–21:00 Uhr (CET)
  • IFA Booth: 5.–9. September, Messe Berlin, Halle 3.2, Stand 114

Mehr zu ESRs Innovationen auf Amazon oder der ESR-Website. Presseanfragen, Review-Samples und IFA-Termine: media@esrtech.com

Über ESR

Seit der Gründung 2009 ist ESR eine globale Tech-Marke, der über 123 Millionen Kunden weltweit vertrauen. Das Unternehmen entwickelt Zubehör für smarte Geräte, das den Alltag erleichtert. Mit Produkten, die sich nahtlos in den Lebensstil einfügen, verfolgt ESR konsequent seine Mission: „Tech Made Easier".

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2758030/image_5002959_34976878.jpg

View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/esr-prasentiert-bahnbrechende-tech-innovationen-auf-der-ifa-2025-302539710.html

Pressekontakt:

media@esrtech.com

Original-Content von: ESR Media, übermittelt durch news aktuell

