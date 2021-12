PTA IN LOVE

Geld allein macht den PTA-Beruf nicht attraktiver - Whitepaper zum PTA-Gehaltsreport 2021

Berlin (ots)

An PTA führt kein Weg vorbei. Bundesweit zählt die größte Berufsgruppe in der Apotheke rund 69.000 Kolleg:innen. Und PTA leisten täglich weit mehr als ihre Berufsbezeichnung "Assistent:in" vermuten lässt. Doch genau dies spiegelt sich nicht wider - weder beim Gehalt noch in puncto Wertschätzung, wie das Whitepaper "PTA: Unterbezahlt, unzufrieden, unterschätzt" zum großen PTA-Gehaltsreport 2021 von PTA IN LOVE - powered by Adexa - beleuchtet.

Die Ergebnisse der Befragung unter mehreren tausend PTA machen eines deutlich: PTA lieben ihren Job. Rund sechs von zehn Befragten geben an, sich keinen schöneren Beruf vorstellen zu können. Die Kehrseite der Medaille: Mehr als jede/r Dritte empfindet jedoch auch Reue. Und das begründet sich nicht nur mit dem oftmals zu geringen Gehalt - 98 Prozent der Kolleg:innen sehen den Beruf als unterbezahlt an.

So wundert es nicht, dass viele PTA die Erfüllung außerhalb der Apotheke suchen, und zwar vor allem der "Nachwuchs". Denn zumindest in Sachen Gehaltsverhandlung sehen viele Kolleg:innen ohnehin schwarz. Hinzu kommt, dass mehr Geld allein nicht glücklich macht. Denn jede/r Zweite, der/die bereits einmal für ein höheres Gehalt in eine andere Apotheke gewechselt ist, war anschließend enttäuscht. Und genau das zeigt einmal mehr, dass der PTA-Beruf für die Kolleg:innen nicht nur finanziell attraktiver werden muss. An welchen weiteren Stellschrauben gedreht werden sollte beziehungsweise werden muss, thematisiert das aktuelle Whitepaper von PTA IN LOVE.

Jetzt Whitepaper kostenlos downloaden!

Hinweis zur Methodik: Am großen PTA-Gehaltsreport 2021 haben vom 12. bis 23. November 2021 insgesamt 3.528 verifizierte PTA aus der PTA IN LOVE-Community teilgenommen. Die Entwicklung und Durchführung der Befragung erfolgte mit Unterstützung des aposcope-Teams.

Die kompletten Ergebnisse der Befragung mit aufschlussreichen Informationen zusammengefasst in einem grafischen Ergebnisbericht und einem detaillierten Tabellenband können per E-Mail an sales@pta-in-love.de erworben werden (Preis: 490,00 Euro netto).

PTA IN LOVE ist ein Produkt der EL PATO Medien GmbH und die am schnellsten wachsende PTA-Community auf dem deutschen Apothekenmarkt. Auf pta-in-love.de finden PTA relevante Inhalte und Informationen für ihren beruflichen und privaten Alltag. Der PTA IN LOVE-Newsletter kann hier abonniert werden: www.pta-in-love.de/newsletter-abonnieren.

aposcope. Apotheke verstehen.aposcope ist ein Marktforschungsangebot der EL PATO Medien GmbH, die in Berlin mit mehr als 60 Mitarbeitenden Medien und andere Formate für den deutschsprachigen Gesundheitsmarkt betreibt.

Original-Content von: PTA IN LOVE, übermittelt durch news aktuell