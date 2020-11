PTA IN LOVE launcht week: Das Video-Update für PTA

PTA IN LOVE

Die wichtigsten News für PTA rund um Apotheke & Co. im knackigen Videoformat zusammengefasst und mit jeder Menge Spaß präsentiert: All dies und noch viel mehr bietet ab sofort das neue wöchentliche Newsformat PTA IN LOVE-week.

Nach dem kürzlich gestarteten PTA IN LOVE-Podcast launcht die PTA-Erfolgsmarke ein weiteres Format: Mit PTA IN LOVE-week ist am 25. November 2020 das wöchentliche Video-Update gestartet. Neben den wichtigsten Nachrichten aus der Welt von PTA und Apotheke gibt es nützliche Praxistipps und unterhaltsame Infos aus der Community mit mehr als 20.000 PTA. Die Moderatorinnen aus dem PTA IN LOVE-Team um Chefredakteurin Nadine Tröbitscher sind authentisch und sorgen dafür, dass Spaß und Unterhaltung nicht zu kurz kommen. Das zeigt schon die Erstausgabe, die hier zu sehen ist.

Produziert wird PTA IN LOVE-week im eigenen Studio in Berlin. Das Video-Update erscheint zunächst wöchentlich in allen Kanälen von PTA IN LOVE und wird insbesondere im neuen Youtube-Kanal zur Verfügung stehen. Jetzt den Kanal abonnieren und keine Folge mehr verpassen!

PTA IN LOVE ist ein Angebot der EL PATO Medien GmbH und mit mehr als 20.000 verifizierten PTA die am schnellsten wachsende PTA-Community auf dem deutschen Apothekenmarkt. Mittelpunkt der Love Brand ist die PTA IN LOVE-Box: Eine kostenlose Box in exklusivem Design voller Lieblingsprodukte aus dem Apothekensortiment. Auf der Plattform www.pta-in-love.de finden PTA relevante Inhalte und Informationen für ihren beruflichen und privaten Alltag. Der PTA IN LOVE-Newsletter kann hier abonniert werden: www.pta-in-love.de/newsletter-abonnieren.

