PTA IN LOVE feiert 20.000 verifizierte PTA in der Community

PTA IN LOVE unterstreicht ihren Ruf als am stärksten und schnellsten wachsende PTA-Community im deutschen Apothekenmarkt: Die Love-Brand vereint jetzt mehr als 20.000 verifizierte PTA unter ihrem Dach.

Das Herz von PTA IN LOVE schlägt in der interaktiven PTA-Community. Innerhalb von rund zwei Jahren haben sich unter dem Dach von PTA IN LOVE engagierte PTA aus den deutschen Apotheken zusammengeschlossen. So wurde in kürzester Zeit aus einer starken Idee eine faszinierende Love-Brand im Apotheken- und Pharmamarkt. Inzwischen zählt die Community bereits 20.000 verifizierte PTA - täglich werden es mehr.

PTA IN LOVE bringt den Informationsaustausch zwischen PTA am POS und den Herstellern voran, stärkt Marken und unterstützt die PTA bei ihrer Arbeit in der Apotheke und darüber hinaus. Das wird initiiert durch eine heiß begehrte Sampling-Box, zudem durch die starke Interaktion auf der Website, in den Social-Media-Kanälen, über Produktbewertungen oder die engagierten Markenbotschafterinnen.

Um die Erfolgsmarke auch künftig weiter voranzutreiben, erfindet sich das engagierte Team ständig neu und entwickelt innovative Ideen und Formate. So ging im Oktober der erste PTA IN LOVE-Podcast an den Start, der hier zum Reinhören einlädt.

PTA IN LOVE ist ein Produkt der EL PATO Medien GmbH und die am schnellsten wachsende PTA-Community auf dem deutschen Apothekenmarkt. Mittelpunkt der Love Brand ist die PTA IN LOVE-Box: Eine kostenlose Box in exklusivem Design voller Lieblingsprodukte aus dem Apothekensortiment. Auf der Plattform www.pta-in-love.de finden PTA relevante Inhalte und Informationen für ihren beruflichen und privaten Alltag. Der PTA IN LOVE-Newsletter kann hier abonniert werden: www.pta-in-love.de/newsletter-abonnieren.

Sie möchten die Reichweite von PTA IN LOVE auch für Ihre Marke nutzen? Alle Informationen zu Ihren Möglichkeiten erhalten Sie unter www.pta-in-love.de/kunden/ oder per E-Mail an sales@pta-in-love.de.

