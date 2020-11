So einfach geht Gutes tun mit einem Einkauf bei TK Maxx / Mit dem Kauf von Charity-Weihnachtsartikeln unterstützen Kunden den TK Maxx Partner Children for a better World e.V. (kurz: CHILDREN)

TK Maxx

Originelle Weihnachtssocken, kuschelige Decken und Plaids sowie festliche Christbaumanhänger sorgen zur Weihnachtszeit für die richtige Atmosphäre.

Ab sofort hält TK Maxx für alle, die mit ihrem Einkauf gleichzeitig noch etwas Gutes tun möchten, handgewebte Decken, individuelle Christbaumanhänger, stimmungsvolle Weihnachtskarten sowie bunt designte Charity-Socken bereit.

Kleine Geschenke bewirken Großes: Mit dem Kauf der Charity-Weihnachtsartikel können Kunden den TK Maxx Partner Children for a better World e.V. (kurz: CHILDREN) unterstützen. Ein Teil des Gewinns* geht direkt an die Kinderhilfsorganisation, um in Armut lebenden Kindern in Deutschland zu helfen, ihr Potential zu entfalten.

Sich für eine chancenreiche Zukunft von Kindern und Jugendlichen einzusetzen, ist für TK Maxx eine Herzensangelegenheit. Im Rahmen der 10-jährigen Partnerschaft wurden bereits Spenden in Höhe von über 2 Millionen Euro gesammelt und damit über eine Million Mahlzeiten für das Mittagstisch-Programm von CHILDREN bereitgestellt..

Der Off-Price-Retailer unterstützt bisher 44 der 72 CHILDREN Mittagstische in ganz Deutschland, durch die von Armut betroffene Kinder gesunde Ernährung kennenlernen, ihre Alltagskompetenzen verbessern und ihr Selbstwertgefühl stärken.

*Aus dem Verkauf der Charity-Artikel gehen je 4,50 EUR (Decke), 1,50 EUR (Christbaumanhänger), 2,50 EUR (Weihnachtskarten) sowie 2,00 EUR (Socken) an CHILDREN.

Über den CHILDREN Mittagstisch

Der CHILDREN Mittagstisch ist zusammen mit dem CHILDREN Entdeckerfonds ein Programm, das Kindern deutschlandweit die Chance gibt, sich gesund zu ernähren, die Welt zu entdecken und ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Unterstützt werden Kinder und Jugendliche, die in Armut aufwachsen und nicht immer geregelte und ausgewogene Mahlzeiten zu sich nehmen. Beim CHILDREN Mittagstisch lernen sie, selbst zu kochen und einzukaufen. Ziel ist nicht nur, mit den Kindern und Jugendlichen eine gesunde Mahlzeit zuzubereiten und zu essen. Vielmehr ist die Absicht, ihnen spielerisch einen verantwortungsvollen Umgang mit Ernährung und Gemeinschaft zu vermitteln, sodass sie eigene Stärken entfalten und die Freude erleben, sich in eine Gesellschaft einzubringen.

Über TK Maxx

TK Maxx ist seit Oktober 2007 in Deutschland vertreten und gehört zu TJX Europe, einem selbstständigen Unternehmensbereich des weltweit größten Off-Price-Unternehmens TJX Companies Inc. aus den USA. 1994 eröffnete die erste TK Maxx Filiale in Großbritannien. Das Unternehmen ist in Großbritannien, Irland, Deutschland, Polen, Österreich und in den Niederlanden mit TK Maxx Filialen vertreten. In Deutschland verfügt TK Maxx derzeit über 155 Stores. Zu TJX Europe gehören mehr als 600 Stores in ganz Europa, darunter mehrere Homesense Filialen in Großbritannien und Irland.

