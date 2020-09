Frankfurter Rundschau

Macht frisst Moral

Die angesehene Richterin ist noch nicht beerdigt, da peitscht Präsident Donald Trump seine Anhänger mit der Aussicht auf eine erzreaktionäre Nachfolgerin auf und rät ihnen, T-Shirts mit dem Slogan "Fill that seat" für eine rasche Neubesetzung des Sitzes zu drucken. Anstand und Zivilität haben in Trumps Amerika keinen Platz mehr. Auch Überzeugungen gelten bei den Konservativen nur so lang, bis sie den Machtambitionen im Wege stehen. Im Wahljahr 2016 hatte McConnell die Neubesetzung eines Richterpostens am Supreme Court elf Monate vor dem Ende der Amtszeit von Barack Obama mit dem Argument verhindert, die Bürgerinnen und Bürger sollten erst über den Präsidenten abstimmen. Nun sind noch sechs Wochen bis zum Urnengang und eine rasche Personalentscheidung wird zur "moralischen Pflicht". Der brutale Machtkampf um die Neubesetzung des Supreme Courts wird die US-Gesellschaft noch stärker polarisieren als die Präsidentschaftswahl.

