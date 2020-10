joom media & consulting OHG

Alexander Heinen ist Schauspieler und erfolgreicher Influencer. Seit sieben Jahren hat er ein Profil bei Instagram. Dort nennt er sich "mr.alexito" und hat bereits knapp 500.000 Follower. Das sind immerhin fünfmal so viele Menschen, wie seine Heimatsstadt Düren Einwohner hat. Alexander Heinen ist von dem Erfolg selbst überrascht. "Ich habe am Anfang einfach alles gepostet. Ich hatte einfach Spaß daran mein Leben zu zeigen. Instagram war für mich wie ein Tagebuch". Die authentische Art des 25-jährigen kommt bei den Menschen an. "Natürlich gibt es bei Instagram auch viel Oberflächlichkeit. Manche bauen eine richtige Scheinwelt um sich herum auf." Aber Alexander Heinen ist sich sicher, dass man so nicht erfolgreich sein kann. "Ich glaube, dass die Leute schnell merken, was echt ist und was nicht". Sein eigener Erfolg gibt ihm Recht. Mit knapp 500.000 Menschen, die seinem Instagram Profil "mr.alexito" folgen, zählt Alexander Heinen zu den erfolgreichen Influencern auf der Plattform. In Deutschland nutzen 21 Millionen Menschen Instagram. Laut einer Studie der Analyse Experten von Hypeauditor haben aber nur circa vier Prozent der Nutzer 100.000 Follower oder mehr. Damit zählt Alexander Heinen zu einer elitären Gruppe.

Für Alexander Heinen ist Instagram heute, neben seinen Aktivitäten als Schauspieler, ein wichtiges wirtschaftliches Standbein. Mit der Zahl der Follower steigt auch das Interesse an dem Account des Düreners. Regelmäßig bekommt Alexander Heinen Anfragen und Angebote von Firmen. "Irgendwann habe ich gemerkt, dass sich meine Aktivitäten bei Instagram zu einer ernsthaften Einkommensquelle entwickeln". Doch Alexander Heinen kann sich auch noch an die Zeit erinnern, in der seine Social Media Aktivitäten nicht so gerne gesehen waren. "Nach meiner Schaupielschule habe ich noch eine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann begonnen, die musste ich dann abbrechen, weil mein damaliger Chef Probleme damit hatte, dass ich bei Instagram aktiv war".

Heute kann Alexander Heinen darüber schmunzeln. Er hat sich seinen Kindheitstraum erfüllt und ist Schauspieler geworden. Nach kleineren Rollen bei "SOKO Köln" oder "Verbotene Liebe" wartet Alexander Heinen noch auf den großen Durchbruch. Vielleicht kann ihm der Erfolg als Influencer dabei helfen. "Ich hatte schon immer Spaß daran, Menschen zu unterhalten und auf gewisse Weise tue ich das mit meinem Instagram Profil ja auch".

Für Alexander Heinen ist die Tätigkeit als Influencer zum Full Time Job geworden. Auch im Freundeskreis sind seine Aktivitäten bei Instagram oft ein Thema. "Das liegt natürlich auch an der Zahl der Follower. Mit fast einer halben Million steht man da schon mehr im Fokus". Seit 3 Jahren lebt Alexander Heinen nun auch in einer Beziehung. Dass er ein "öffentliches Leben" bei Instagram führt, war für seine Freundin am Anfang nicht ganz so leicht. "Ich kann mich noch an unser erstes Date in einer Bar erinnern. Danach sollte sie ein Foto von mir machen, damit ich es posten kann. Das fand sie ganz schön nervig." Mittlerweile hat sich die Lebensgefährtin des 25-jährigen daran gewöhnt, auch wenn sie selbst nicht so gerne in der Öffentlichkeit steht.

Alexander Heinen ist sich sicher, dass viele gar nicht genau wissen, was es eigentlich heißt, erfolgreich als Influencer zu arbeiten. "Ich glaube, viele Menschen unterschätzen das oder haben gar keine Vorstellung davon. Ich arbeite heute mehr, als in meinen vorherigen Jobs". Trotzdem ist "Influencer" für immer mehr Kids ein Traumjob und wird zum echten Berufswunsch.

