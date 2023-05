reCup GmbH

Eis-Genuss ohne Müll mit RECUP/REBOWL

Bild-Infos

Download

München (ots)

Die Eissaison hat begonnen und bringt wie jedes Jahr - neben viel Freude - auch viel Müll durch Einweg-Eisbecher mit sich. Neben der klassischen Waffel lässt sich das Eis auch im RECUP-Mehrwegbecher oder der REBOWL-Mehrwegschale müllfrei genießen. Über 150 Eisdielen in Deutschland machen schon mit - Tendenz steigend.

An über 150 Eisdielen in Deutschland haben Kund:innen bereits die Möglichkeit, Eis und Eiskaffee ohne Müll in RECUP-Mehrwegbechern oder REBOWL-Mehrwegschalen mitzunehmen und so aktiv Einwegmüll zu reduzieren. To-go-Genießer:innen bestellen ihren Eisbecher oder Eiskaffee im RECUP bzw. der REBOWL und hinterlegen Pfand. Um das Pfand zurückzuerhalten, können Kund:innen die leeren Behälter bei allen über 21.000 RECUP/REBOWL-Partnern deutschlandweit wieder abgeben. Alle teilnehmenden Betriebe lassen sich über die kostenlose App oder unter www.recup.de einsehen.

Vorteile für Eisdielen, Kundschaft und die Umwelt

Neben einer geringeren Belastung für die Umwelt bringt die RECUP-Mehrweglösung auch Vorteile für Eisdielen-Betreibende und deren Kundschaft mit sich. Jan Thunig, Geschäftsführerder Starnberger Eiswerkstatt gibt sein Eis schon seit Jahren im RECUP aus: "Wir lieben nicht nur leckeres Eis, sondern auch unsere Umwelt. Deshalb sind wir bereits seit über 5 Jahren stolzer RECUP-Partner und bieten unseren Gästen eine clevere und umweltfreundliche Pfandlösung für unsere To-go-Produkte an. Das System wird sehr gut angenommen, sodass wir einen beachtlichen Teil im Kampf gegen den Verpackungsmüll leisten können. Dabei passen unsere Eiskugeln perfekt in die RECUP-Becher und bleiben durch die Isolierung sogar noch länger kalt als in den handelsüblichen Pappbechern. Also eine wahre Win-Win Situation für alle Beteiligten."

Bei Interesse an einem Bericht über Eis in Mehrwegbehältnissen vermitteln wir gerne Kontakte zu RECUP-Partnern in der jeweiligen Stadt. Melden Sie sich gerne bei uns unter presse@recup.de.

Über RECUP

Das im Jahr 2016 von Fabian Eckert und Florian Pachaly gegründete Unternehmen reCup GmbH bietet mit Deutschlands größtem Mehrwegsystem für die Gastronomie - RECUP/REBOWL - eine einfache, attraktive und nachhaltige Alternative zu Einwegverpackungen.

Die "RECUP" To-go-Becher und "REBOWL" Take-away-Schalen sind in vielerlei Größen verfügbar und zu 100% recyclebar. Die Produktpalette wurde von der Bundesregierung mit dem Siegel "Blauer Engel" ausgezeichnet. Bei deutschlandweit über 21.000 Ausgabe- und Rückgabestellen (Cafés, Restaurants, Bäckereien, Eisdielen, Kiosken, Betriebsgastronomien und Tankstellen) können die Mehrwegbecher und -schalen gegen Pfand ausgeliehen und zurückgegeben werden. Darüber hinaus laufen Testphasen mit Anbietern im Food-Delivery-Sektor. Mission des Unternehmens ist es, die Gesellschaft für das Thema Verpackungsmüll zu sensibilisieren und Einwegverpackungen überflüssig zu machen.

Mehr unter: www.recup.de

Original-Content von: reCup GmbH, übermittelt durch news aktuell