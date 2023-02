Klüh Service Management GmbH

Umfangreiche Mitarbeiterverpflegung - WDR erweitert Catering-Vertrag mit Klüh

Bild-Infos

Download

Düsseldorf (ots)

Der Westdeutsche Rundfunk Köln (WDR), Catering-Kunde des Multiservice-Anbieters Klüh seit 2018, hat das Düsseldorfer Familienunternehmen zum 1. Februar 2023 mit der Verpflegung seiner Mitarbeitenden in der Kölner Innenstadt beauftragt. In den zurückliegenden Jahren konnte sich der Rundfunkanbieter bereits mit positiven Erfahrungen mit den bestehenden Versorgungsleistungen auf dem Produktionsgelände in Köln-Bocklemünd und im Funkhaus Düsseldorf überzeugen.

"Wir freuen uns sehr über das Vertrauen des WDR und betrachten dieses auch als Bestätigung unserer Kompetenz als Qualitätsanbieter mit einem hohen Anspruch an kundenindividuelle Food-Konzepte, die wir in Gesprächen und Besichtigungen vor Ort erarbeiten", erklärt Thorsten Greth, Geschäftsführer Klüh Catering.

Der Auftrag umfasst Frühstücks-, Mittags- und Zwischenverpflegung sowie optional die Bewirtung von Konferenzen und Sonderveranstaltungen. Klüh Catering bietet den WDR-Mitarbeitenden dabei eine qualitativ hochwertige und auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Gastronomie mit umfangreicher Speisenauswahl, bei der viel Wert auf frische Produkte sowie eine abwechslungsreiche und ansprechende Gestaltung gelegt wird. So werden die angebotenen Gerichte größtenteils frisch vor den Augen der Tischgäste im Front-Cooking-Verfahren zubereitet.

Eine Dessertstation, Suppen sowie eine To-Go-Auswahl komplettieren das Angebot. Um den Tischgästen ein Gefühl für den Umwelt-Fußabdruck der angebotenen Speisen zu geben, weist Klüh vor Ort sowie auch in der Klüh Catering-App den Nachhaltigkeits-Wert zu jedem Menü aus. Dabei wird nicht nur der gängige CO²-Wert ermittelt, sondern auch Faktoren wie Wasserverbrauch, Regenwaldabholzung und Tierwohl. Zu den weiteren Funktionen der Klüh Catering-App gehören Nährwertangaben des tagesaktuellen Speiseplans, Infos zu Allergenen und Zusatzstoffen, besondere Angebote, kulinarische Aktionen und Aktionsgerichte.

Über Klüh:

Mit über 30 Jahren Erfahrung bietet der Branchen-Champion nicht nur Catering für Mitarbeitende, sondern auch für Patient*innen, Senior*innen, Reisende, Schul- und Kindergartenkinder und ist im Bereich Care Catering die unangefochtene Nummer 1 der Contract Caterer in Deutschland (Studie gvpraxis 05/2022).

Klüh Catering gehört zur Klüh Service Management GmbH, einem international agierenden Multiservice-Anbieter aus Düsseldorf. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Unternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastruktureller Dienstleistungen. In den Fachbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werden sowohl Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mit mehr als 52.000 Mitarbeitenden in sieben Ländern rund 814 Mio. Euro (2021) um. Weitere Informationen unter www.klueh.de.

Original-Content von: Klüh Service Management GmbH, übermittelt durch news aktuell