Mehrweg beim Bäcker: 800 neue Filialen starten im Herbst mit RECUP

München

19 neue Bäckereien mit über 800 Filialen starten mit RECUP/REBOWL.

Die bundesweiten Ketten Kamps und Le Crobag sind mit dabei.

Bäckereien erfüllen damit die Mehrwegangebotspflicht, die ab dem 1. Januar 2023 in Kraft tritt.

Über 800 neue Bäckerei-Filialen haben sich im Herbst 2022 dem Mehrwegsystem für die Gastronomie RECUP/REBOWL angeschlossen. Insgesamt sind somit 2.500 der rund 14.500 deutschlandweiten RECUP/REBOWL-Ausgabestellen Bäckereien.

"Gerade in Bäckereien ist die Menge an Kaffee to-go, die täglich über den Tresen gehen, riesig. Wir freuen uns daher ganz besonders über jede einzelne Filiale, die sich für unser Mehrwegsystem entscheidet und ihren Kund:innen eine einfache und umweltfreundliche Alternative zum Einwegbecher bietet", so Dominik Enzler, Key Account Manager bei RECUP/REBOWL.

Auch die ganz Großen sind dabei

Neben kleinen bis mittelgroßen Bäckereien sind auch bundesweite Ketten mit von der Partie, unter anderem Kamps und Le Crobag. Hier schließen sich auch die einzelnen Franchise-Partner:innen mit ihren Bäckereien nach und nach an. Ebenfalls mit dabei ist Lila Bäcker mit 230 Filialen in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Brandenburg: "In unseren Filialen und Cafés setzen wir auf Frische, Regionalität und Nachhaltigkeit. Dazu passen die Mehrwegbecher von RECUP. Bisher haben wir unsere Kaffeespezialitäten to-go in umweltfreundlichen Einwegbechern angeboten und pro Jahr rund 1,5 Mio. Becher benötigt. Das können wir mit den neuen Mehrwegbechern zukünftig reduzieren", erklärt Viola Kaluza, CEO der Unser Heimatbäcker Holding GmbH.

Die Mehrwegpflicht kommt!

Ab dem 1. Januar 2023 tritt für gastronomische Betriebe in ganz Deutschland die Mehrwegangebotspflicht in Kraft. Das bedeutet, dass unter anderem Bäckereien, Cafés, und Restaurants verpflichtet sind, ihrer Kundschaft ein wiederverwendbares Mehrwegbehältnis als Alternative zur Einwegverpackung anzubieten. Mit RECUP bereiten sich die Bäckereien auf dieses neue Gesetz vor.

Neue RECUP-Partner nach Bundesland

Baden-Württemberg

Badische Backstub' (Ettlingen)

Bäckerei Neff (Karlsruhe)

Bayern

Bäcker Schmitt (Bad Kissingen)

Bäckerei Traublinger (München)

Berlin

Lila Bäcker

Brandenburg

Bäckerei Dreißig (Guben)

Lila Bäcker

Hamburg

Schanzenbäcker (Hamburg)

Mecklenburg-Vorpommern

Lila Bäcker

Niedersachsen

Bäckerei Heinrich Apel

Krome's Backstube

Bäckerei Müller & Egerer

Nordrhein-Westfalen

Bäckerei Kraus

Krome's Backstube

Bäckerei Hoenen (Kempen)

Peter Backwaren (Essen)

Bäckerei Werning (Neuenkirchen)

Bäckerei Graßhoff (Witten)

Rheinland-Pfalz

Bäckerei Hoefer

Scheffel Backwaren (Raubach)

Mühlenbäckerei Rudolph Jung

Schleswig-Holstein

Lila Bäcker

Über RECUP

Das im Jahr 2016 von Fabian Eckert und Florian Pachaly gegründete Unternehmen reCup GmbH bietet mit Deutschlands größtem Mehrwegsystem für die Gastronomie - RECUP/REBOWL - eine einfache, attraktive und nachhaltige Alternative zu Einwegverpackungen.

Die "RECUP" To-go-Becher und "REBOWL" Take-away-Schalen sind in vielerlei Größen verfügbar und zu 100% recyclebar. Die Produktpalette wurde von der Bundesregierung mit dem Siegel "Blauer Engel" ausgezeichnet. Bei deutschlandweit rund 14.500 Ausgabe- und Rückgabestellen (Cafés, Restaurants, Bäckereien, Kiosken, Betriebsgastronomien und Tankstellen) können die Mehrwegbecher und -schalen gegen Pfand ausgeliehen und zurückgegeben werden. Darüber hinaus laufen Testphasen mit Anbietern im Food-Delivery-Sektor. Mission des Unternehmens ist es, die Gesellschaft für das Thema Verpackungsmüll zu sensibilisieren und Einwegverpackungen überflüssig zu machen.

