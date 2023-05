GWM veranstaltet ein All NEV Experience Event zur Vorstellung seiner neuen Energiestrategie

Baoding, China (ots/PRNewswire) - GWM enthüllte auf der Auto Shanghai 2023 mehrere mit Spannung erwartete neue Energiefahrzeuge. Was sind die Highlights dieser Modelle in Bezug auf das Design? Nach der Pressekonferenz sprach Andrew Dyson, GWMs VP of Design, über die Designphilosophie und die zukünftige Entwicklung der GWM-Modelle der nächsten Generation am Beispiel ...

mehr