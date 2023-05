GWM

GWM Designer enthüllt die Geheimnisse hinter "ORA EGG Aesthetic of Life"

Baoding, China (ots/PRNewswire)

GWM enthüllte auf der Auto Shanghai 2023 mehrere mit Spannung erwartete neue Energiefahrzeuge. Was sind die Highlights dieser Modelle in Bezug auf das Design? Nach der Pressekonferenz sprach Andrew Dyson, GWMs VP of Design, über die Designphilosophie und die zukünftige Entwicklung der GWM-Modelle der nächsten Generation am Beispiel des GWM ORA.

GWM beschleunigt den Prozess seiner intelligenten und neuen Energiewende, bei dem es wichtig ist, einen Weg zu finden, den Markenwert "Go With More" in seinem Design widerzuspiegeln. Andrew Dyson stellte die "Life- • Energy" vor, die Designphilosophie der aktuellen Generation von GWM-Produkten, und brachte damit die Philosophie des "ewigen" und starken Lebensgefühls in die Automobilindustrie ein. Sie hat sich dem Streben nach Perfektion und natürlicher Schönheit im Design verschrieben, um die Wahrnehmung der Marke zu verbessern.

Auf dieser Grundlage hat das GWM ORA Designteam die ewige Schönheit der Struktur, die sanfte Schönheit der Ruhe und die glorreiche Schönheit des Lebens mit Hilfe der einzigartigen Metapher des "Eies" herausgearbeitet, was zur Erschaffung der ORA EGG Aesthetic of Life führte.

Das Design ist das erste, was die Verbraucher wahrnehmen und womit sie sich identifizieren. Daher sollte es oberste Priorität sein, einen Weg zu finden, der ihren Anforderungen an das Design von Fahrzeugen mit neuer Energie gerecht wird. Andrew Dyson verriet, dass das Geheimnis von GWM darin liegt, die Nachfrage der Verbraucher nach Personalisierung in eine innovative Designsprache zu übersetzen und dabei das Kundenerlebnis im Blick zu behalten.

"Egg hat eine perfekte und exquisite Struktur sowie eine makellose Kurve in der Natur. Seine gewölbte Oberfläche kann einer Kraft widerstehen, die das 120-fache seines Gewichts beträgt. Inspiriert von der einzigartigen eiförmigen Kurve und dem Prinzip der verteilten Kraft auf der Eierschale, verkörpert unser Designteam eine rundum solide Karosseriestruktur für Sicherheit kombiniert mit einem eleganten Aussehen. Das ORA-Designteam integriert diese Konzepte in die einzigartige Designsprache der Modelle und vermittelt Kreativität durch den Ausdruck von Persönlichkeit", erklärte Dyson.

Die Silhouetten der ORA-Modelle sind von Eierformen inspiriert. Die ORA EGG Aesthetic of life lässt die ausgeprägten vorderen Kotflügel und die rundlichen Scheinwerfer in Harmonie wirken. Das Heck des Modells fällt in anmutigen Kurven ab. Die runde Form findet sich auch in der Instrumententafel, den integrierten Türverkleidungen und den bequemen Sitzen wieder. Es gibt viele umweltfreundliche Materialien. Das Innendesign vermittelt den Verbrauchern ein Gefühl von Freiheit und Ruhe.

Dyson sagte, dass ORA sich dafür einsetzt, ein ruhiges und entspannendes Erlebnis und einen komfortablen Raum für Autobesitzer zu schaffen, in dem sie sich entspannen und erholen können.

GWM ist eine Marke mit einer langen Geschichte in der Automobilherstellung und einem energischen Vorstoß in Richtung Energiewende. Neben der Übernahme der Essenz früherer Designs wird die Designphilosophie kontinuierlich erneuert, wobei das Kundenerlebnis im Mittelpunkt steht. Die Marke wird in Zukunft bei anderen Serienmodellen eine vielfältigere Designsprache einführen.

Video – https://mma.prnewswire.com/media/2070451/video.mp4

