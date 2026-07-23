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Kopf aus, Kaugummi rein!

EXTRA® x Apache 207: Mit Starpower und Limited Edition gegen Overthinking

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Unterhaching (ots)

Willkommen im Overthinking-Club. Wir alle kennen diese Momente. Egal ob auf der Couch oder unterwegs: Plötzlich fangen wir an, uns über absolute Kleinigkeiten den Kopf zu zerbrechen. Ein Emoji zu viel in der Chat-Nachricht, beim Date im falschen Moment gelacht oder der Kellnerin "Guten Appetit" gewünscht. Schon läuft die Analyse im Kopf auf Hochtouren. Overthinking ist die Kunst unseres Gehirns, aus einer völlig harmlosen Situation eine Gedanken-Spirale zu machen.

Denn unser Verstand hasst Langeweile. Eine aktuelle Umfrage* zeigt: 83 % der Deutschen kennen Overthinking aus eigener Erfahrung, jede*r Zweite zerdenkt regelmäßig. Unter den Vertretern der Gen Z ist das Thema mit 90 % regelmäßigen Overthinkern besonders hoch im Kurs.

Darüber zerbricht sie sich unter anderem den Kopf:

"Habe ich overshared?" (25%)

"Warum haben die noch nicht geantwortet?" (25%)

"Kam meine Nachricht komisch rüber?" (23 %)

Die gute Nachricht gleich hinterher: Ab und an können wir dem Gedanken-Strom den Stecker ziehen. Und das mit ganz einfachen Tools. So zeigt die Umfrage: Die Gen Z versucht, das Gedankenkarussell zu unterbrechen, indem sie Musik aufdreht (28%), sich mit einer Aufgabe ablenkt (18%), das Handy beiseitelegt (17%) oder einen kurzen Spaziergang macht (14%).

Bei 58 Prozent der deutschen Gen Z ist Kaugummi immer dabei, wenn sie sich gerade eine kleine Auszeit nehmen oder sich etwas Ablenkung für einen kurzen Reset verschaffen. Abschalten und dann entspannt Kauen wird mit EXTRA® zur kleinen Routine für zwischendurch. Es kann manchmal ganz einfach sein, die übermotivierte Denkfabrik mit kleinen Alltagsritualen in etwas gechilltere Bahnen zu lenken.

EXTRA® PLUS kommt mit einem Mix aus ausgewählten Zutaten als Limited Edition in der Dose - nur für kurze Zeit

Ab Ende Juli orientiert sich die streng limitierte EXTRA® PLUS Limited Edition noch stärker am Bedürfnis nach bewussten Auszeiten und Wohlbefinden im Alltag. Sie kommt in drei neuen Sorten in modernen Dosen à 30 Stück für 3,49 Euro (unverbindliche Preisempfehlung). Jede der drei Sorten enthält zusätzliche Inhaltsstoffe.

"Watermelon Chill" mit Niacin (Vitamin B3) ist der fruchtige Chill-Partner für die entspannte Minipause zwischendurch. Für alle, die vor einer wichtigen Prüfung, einem aufregenden Ereignis oder auch einfach nur so ein trockenes Mundgefühl plagt, hilft der "Hydro Peppermint" mit Quadro Blend. Wer ein sauberes, angenehmes Mundgefühl sucht, greift zu "Deep Clean Spearmint" mit Xylit und Mintscrub.

Starpower für mehr Pausen: Artist Apache 207

Dass auch die erfolgreichsten Künstler manchmal overthinken, zeigt die Kampagne zum Launch der Limited Edition. Neuer EXTRA® Markenbotschafter und Kampagnengesicht Apache 207 spricht in seiner Musik offen über Gefühle, Beziehungen und Identität und erreicht damit eine riesige Fanbase. Kaugummi gehört für ihn als Alltagsroutine längst dazu: "Die Kaugummis von EXTRA kenne ich schon seit Kindheitstagen. Bis heute habe ich eigentlich immer irgendwo eine Packung.", sagt er.

In den Kampagnenvideos gibt Apache 207 Einblicke in seine Tagträume zwischen Touren und Songwriting-Sessions, hochkarätige Cameo-Auftritte inklusive! Natürlich, während er EXTRA® kaut. Neben den Social Videos begegnet einem die Kampagne und sein Gesicht diesen Sommer aber auch auf diversen Plakaten beim Einkaufen und auf der Straße.

Und das ist nicht alles. Zu seiner großen Tour im Herbst 2026 geht die Kampagne gegen das Overthinking mit Apache 207 in die nächste Runde und sorgt für musikalische und entspannte Stunden.

Bis dahin? Kopf aus. Kaugummi rein.

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