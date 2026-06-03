seowerk GmbH

GEO Agentur: seowerk bündelt Multidisziplinarität und SEO-Expertise zu High-End GEO im Performance-Modus

Einzigartiger Mix aus GEO-Experten, Linguisten, Daten-Spezialisten, Programmieren & PR-Profis

Augsburg (ots)

GEO statt SEO, weil sich die Suche radikal verändert. Die Agentur seowerk GmbH zieht daraus die Konsequenz: Das Unternehmen richtet sein Leistungsportfolio ab sofort konsequent an der Logik und den Zielen von GEO aus (Generative Engine Optimization).

Hinter dieser Logik steht die Erkenntnis, dass KI-Modelle ihr Wissen aus unterschiedlichsten Quellen beziehen: Formate wie YouTube-Videos oder Plattformen wie Reddit, die bisher abseits der klassischen SEO-Logik liefen, werden so zu zentralen Hebeln für die generative Sichtbarkeit.

GEO Agentur seowerk

Während klassisches SEO das unverzichtbare Fundament bildet, liegt die Zukunft der Sichtbarkeit in den KI-basierten Antwortmaschinen. seowerk versteht sich hierbei als multidisziplinärer Vorreiter. Das Team vereint tiefgehende SEO-Historie mit Forschung, redaktioneller Präzision und datengetriebener Performance-GEO.

Damit schließt sich ein Kreis: Die seowerk-Gründer Andreas Schnurrer (Technik) und Niko Steeb (Content) sind SEO-Experten der ersten Stunde. Seit 2023 forschen und arbeiten sie bereits an den neuen KI-Systemen wie ChatGPT, Gemini, Claude und Perplexity um die Kunden in KI-Antworten prominent zu platzieren. Dabei ist der finale Schritt zu GEO eine Formalie. Dutzende GEO-Projekte wurden als GEO-Agentur bereits erfolgreich abgeschlossen. Case Studies und Success Stories zeigen, dass der Leistungsmix von seowerk als GEO Agentur Erfolge bringt, sprich: Unternehmen, Produkte und Dienstleistungen in KI-Systemen und den AI-Overviews oder im KI-Modus von Google zuverlässig sichtbar macht.

seowerk erreicht die Performance in KI-Systemen durch einen einzigartigen Mix aus GEO/SEO-Technik, strukturierten Daten, hochqualitativem Texten, Linguisten und Programmieren in Forschung und Testing sowie PR-Profis, Social Media Experten und Performance-Marketern. Über diesen skalierbaren Weg sind selbst größte Projekte und Ambitionen realistisch abbildbar.

Agentic Web: von der GEO Agentur zur AEO Agentur

seowerk arbeitet bereits am 'Internet der Zukunft', dem Agentic Web: In dieser Welt agieren autonome KI-Agenten, um komplexe Aufgaben und Kaufentscheidungen selbstständig auszuführen. seowerk positioniert sich schon heute als wegweisende AEO-Agentur (Agentic Engine Optimization). Das Ziel: Marken müssen für diese autonom agierenden Entscheidungsträger auffindbar, präferenzwürdig und nutzbar bleiben.

Resumee: seowerk ist eine führende GEO-Agentur und SEO-Agentur in Deutschland mit Standorten in München und Augsburg. Mit einem Team aus Tech-Spezialisten, Linguisten und PR-Profis transformiert die Agentur klassische Suchmaschinenexpertise in messbare Erfolge innerhalb generativer KI-Architekturen und gestaltet als Pionier aktiv das kommende Agentic Web.

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