Die Mars Wrigley Halloween Snacking Agenda 2025

Umfrage zeigt: (German) Halloween beliebt mit Kürbissen, Haustür-Deko, Kostümen, Gruselfilmen und Snack-Klassikern

Wenn sich Vorgärten in Kürbisparadiese verwandeln und Kostüme mehr Grusel als Logik verbreiten, steigt die Vorfreude auf die lustig-schaurigste Nacht des Jahres am 31. Oktober: Halloween. Der "All Hallows' Eve" geht auf Irland und Nordamerika zurück. In Deutschland wird das Fest seit Jahren gefeiert - zunächst in Popkultur und im Tourismus, heute auch in sozialen Medien, im Einzelhandel und im Privaten.

In diesem Jahr zieht Snack-Titan Mars Wrigley den Spuk vom Türrahmen auf den Snack-Teller und befragte die Deutschen*, was ihnen der inoffiziellen Feiertag bedeutet. 58 % der Befragten bewerten Halloween als wichtig oder sehr wichtig. Rund zwei Drittel freuen sich jedes Jahr darauf (67 %) und sehen es als gute Gelegenheit, mit Familie und Freunden zu feiern (68 %). Für 66 % ist Halloween mittlerweile fester Bestandteil der jährlichen Feierlichkeiten. Zu den etablierten deutschen Ritualen zählen Kostüme (47 %), Partys (45 %) und Horror- oder Gruselfilme (41 %). Dem Anlass entsprechend bevorzugt die Hälfte (52 %) der Befragten ein gruseliges Outfit.

Das Wichtigste an Halloween sind die Snacks an der Tür, auf der Party und beim Gruselabend. Mehr als drei Viertel der Deutschen (76 %) shoppen extra für Halloween süße oder schokoladige Snacks und geben sie an der Tür aus (74 %). Das Motto "Süßes, sonst gibt's Saures" trifft auch auf's Portemonnaie zu: 24 % der Befragten legen für süße Snacks mehr als 25 Euro hin. Gekauft wird überwiegend im Supermarkt (86 %) oder im Discounter (71 %). Für das Halloween-Prepping gehen oft Mars Schokoladenprodukte in den Einkaufskorb: Milky Way (62 %), Snickers (61 %), Twix (60 %), M&M'S (59 %) und Mars Riegel (55 %). Bei den M&M's ist die beliebteste Sorte Peanut (40 %), gefolgt von Crispy (29 %), Chocolate (21 %) und Minis (10 %).

Halloween ist ein Fest, das viele Deutsche bereits lieben. Es ist eine Gemeinschafts-Grusel-Show mit Verkleidungen, Filmen, Süßem und Tür-Dekorationen, bei der Kürbisse das Eis brechen und die Nachbarschaft zum Lachen bringen. Eine möglichst gut gefüllte Snack-Box zu Hause dient nicht nur als Schutz vor Streichen, sondern ist schließlich eine Halloween-Ehrensache.

*Umfrage unter 1.002 Deutschen im Alter ab 18 Jahre, durchgeführt von Weber Shandwick im August 2025

