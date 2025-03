Mars Wrigley

Frische-Kicks für mehr Wohlbefinden - Neue Trends

von Kaugummi bis Kryotherapie

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Unterhaching (ots)

In einer Welt, die von ständigem Wandel und hohen Anforderungen geprägt ist, gewinnt das Thema Selfcare (Selbstfürsorge) zunehmend an Bedeutung. Sich bewusst um das eigene Wohlbefinden kümmern, Stress abbauen und das Leben neu spüren - das empfinden immer mehr Menschen als essenziell. Jede*r sollte herausfinden, was ihr oder ihm guttut und Spaß bringt. Influencerin, Autorin und Podcasterin Sophia Thiel hat ihre eigene Liste für kleine Auszeiten und den ultimativen Frische-Kick im Alltag. Weit oben stehen: Menthol-Kaugummi und Kälteerlebnisse.

"Gum Plunge" vs. "Cold Plunge": Sophia Thiel über innere und äußere Frische-Kicks

Sophia Thiel hat für den inneren Frische-Kick immer einen Menthol-Kaugummi in der Tasche. Für Sophia ist das Kauen von Kaugummi mit Menthol, wie z.B. Airwaves, eine smarte Lösung, wenn sie eine kurze mentale Break macht. Die Gründe, die ihn zu einem idealen Begleiter für einen Kickstart machen, liegen auf der Hand: Sie kann richtig durchatmen und die "frische Kühle" beim bewussten Einatmen in der Mund-Nasen-Region spüren.

Dazu kommt ein frischer Atem, der nicht nur gut für's Selbstbewusstsein ist, sondern auch soziale Interaktionen erleichtert. "Der Gum Plunge, also das bewusste Kauen von Kaugummi, ist für mich ein erfrischender Wachmacher - fast wie ein kurzer Sprung ins kalte Wasser. Ein kleiner Moment, der mich in meinem manchmal stressigen Alltag belebt", so Sophia.

Für den äußeren Frische-Kick setzt Sophia auf die Kraft der Kälte. Sie geht gerne Eisbaden und genießt den "Cold Plunge" in vollen Zügen. Seit Neustem ist sie Fan von einem weiteren kalten Frische-Trend: Ganzkörper-Kryotherapie*. Bei dieser Form der Kältetherapie wird der gesamte Körper für kurze Zeit (in der Regel 2-3 Minuten) in eine sehr kalte Umgebung gebracht, oft in einer speziellen Kammer mit Temperaturen von bis zu -110 Grad Celsius. Der Kälteschock verringert die Produktion des Stresshormons Cortisol und verbessert zugleich den Stoffwechsel, sodass sich viele Kryo-Fans umgehend frischer, vitaler und ausgeglichener fühlen. Sophia fasst ihre Erfahrungen so zusammen: "Der Cold Plunge in der Kryokammer ist eine extreme, aber positive Erfahrung für mich. Ich fühle mich danach frisch, energiegeladen und könnte im Kreis herumspringen. Wenn ich nach der Kälte-Anwendung einen Menthol-Kaugummi kaue, verlängere ich die Erfahrung noch und fühle mich wieder bereit für den Alltag."

Egal, was dich erfrischt - fang an, bleib dran, kau drauf!

Für alle, die diese "Cold Plunge"-Momente - wie Menthol-Kaugummi kauen oder das Eintauchen in (eis)kaltes Wasser oder Räume - 2025 als Routine aufnehmen wollen, hat Sophia noch einen Tipp: "Stay cool und schau, was zu dir passt. Baue schrittweise deine Toleranz und dein Selbstvertrauen auf. Vielleicht beginnt dein Frischemoment heute erst mal mit einem Menthol-Kaugummi und einem entspannten, tiefen Atemzug."

***

* Für die Kryotherapie ist es unerlässlich, sich vor der Anwendung über mögliche Risiken und Kontraindikationen beim Fachpersonal vor Ort bzw. bei einer Ärztin oder einem Arzt zu informieren.

Mars in Deutschland gehört zum amerikanischen Familienunternehmen Mars, Incorporated. Mit seinen beliebten Süßwarenprodukten sorgt Mars Wrigley für Glücksmomente im Alltag. Zu den bekanntesten Marken gehören M&M'S®, SNICKERS® und TWIX® sowie WRIGLEY'S EXTRA® und AIRWAVES®, die weltweit Konsument*innen eine Freude bereiten. Ein besonderes Markenerlebnis bietet der 2021 in Berlin eröffnete M&M'S®-Store.

Original-Content von: Mars Wrigley, übermittelt durch news aktuell