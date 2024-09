Lachen macht glücklich / LOL-Star Martin Sieber sorgt zum Tag der Zahngesundheit für ein strahlendes Lächeln

Mars Wrigley

LOL-Star Martin Sieber sorgt zum Tag der Zahngesundheit für ein strahlendes Lächeln

Die Deutschen lachen nicht mehr so viel wie früher. Dabei ist Lachen so wichtig: Es baut Stress ab und macht glücklich. Zum Tag der Zahngesundheit hat sich Mars Wrigley daher mit dem LOL-Star Martin Sieber zusammengetan, um den Menschen wieder häufiger ein strahlendes Lächeln zu entlocken, denn jede/r Vierte lächelt lieber mit geschlossenem Mund und jede/r Fünfte traut sich in der Öffentlichkeit gar nicht zu lächeln, weil sie/er unzufrieden mit den eigenen Zähnen oder dem Lächeln ist*.

Es wird Zeit, daran etwas zu ändern. Zum Tag der Zahngesundheit am 25. September lautet daher die Devise: Trau dich. Egal ob gerade, schief oder mit Lücke - Hauptsache Zähne und Zahnfleisch sind gesund. Wrigley´s Extra sind dabei als tägliche Begleiter und "Zahnpflege für zwischendurch" die ideale Routine nach jedem Essen und Trinken.

Chew & Smile - das lustigste Presse-Event des Jahres

Neben einem frischen Mundgefühl beim Kauen von zuckerfreiem Kaugummi, hilft bei 38% der Befragten der Studie* außerdem lustiger Content, um bereit für ein breites Lächeln zu sein. Die Hälfte gibt an, zurückzulächeln, wenn jemand sie anlächelt. Aber auch das richtige Setting kann helfen: Eine entspannte Umgebung, in der ganz frei das strahlendste Lächeln gezeigt werden kann.

Für das "Chew & Smile"-Event am Tag der Zahngesundheit, wurde daher LOL-Star und Lach-Experte Martin Sieber eingeladen, der die Teilnehmenden mit seinem lustigen Lachen anstecken soll. In einer Diskussionsrunde, moderiert von Pia Baur, ergründet Martin im Gespräch mit Zahnärztin Anne Heinz die Geheimnisse und Voraussetzungen für ein strahlendes Lächeln.

Martin selbst versucht, in allem etwas Positives zu finden: "Das Glas ist bei mir nie halb leer, sondern immer halb voll. Mein Gute Laune-Level ist dauernd bei mindestens 90 %. Dadurch ist es leicht, viel zu lachen". Was hilft? "Entspannt und selbstsicher sein. Und dabei die Augen offen halten für die lustigen Momente im Leben." Sein Tipp für hektische Tage, wenn er es zwischendurch etwas langsamer angehen lassen will: "Zuckerfreien Kaugummi kauen, das macht mir unheimlich viel Spaß."

Für Pia Baur, systemischer Coach, Business Trainerin und Resilienz Expertin, spielt dieses positive Mindset ebenfalls eine wichtige Rolle: "Wir müssen uns bemühen, öfter am Tag die Grundlage für ein Lachen zu schaffen. Entspannte Pausen, weniger Stress, ein kurzer Plausch mit FreundInnen oder KollegInnen - solche "Mood-Booster" sollte man nicht unterschätzen, denn Lachen kann unseren Tag verändern. Es schüttet Endorphine aus und hat nicht nur einen kurzfristigen, sondern auch einen langfristigen Effekt auf unser Wohlbefinden."

Laut Zahnärztin Anne Heinz kann eine gute Zahnhygiene ebenfalls helfen, öfter unbeschwert zu lachen: "Für mich gilt immer: Jedes Lächeln und jedes Lachen kann schön sein. Hauptsache ist, dass die Zähne gesund sind und das Lachen echt. Dafür ist gute Zahnpflege superwichtig. Unterwegs und tagsüber kann man ergänzend zum Zähneputzen gut zu zuckerfreiem Kaugummi greifen. Keep smiling :)."

Für alle, die sich zuhause nach einer lustigen Auszeit sehnen, gibt es zur Kampagne ein Online-Video mit Martin Sieber, in dem er nochmal seine Geheimnisse rund um eine positive Lebenseinstellung verrät. Alles, was man dafür braucht, ist das richtige Mindset und dazu gern ein zuckerfreier Kaugummi. Viel Spaß!

*Mars Wrigley, Extra White Smiles Survey 2023. Repräsentative Online-Befragung mit 1.000 Personen aus Deutschland, durchgeführt von Perspectus Global im Auftrag von Mars Wrigley Germany.

Mars in Deutschland gehört zum amerikanischen Familienunternehmen Mars, Incorporated. Mit seinen beliebten Süßwarenprodukten sorgt Mars Wrigley für Glücksmomente im Alltag. Zu den bekanntesten Marken gehören M&M'S®, SNICKERS® und TWIX® sowie WRIGLEY'S EXTRA® und AIRWAVES®, die weltweit Konsument*innen eine Freude bereiten. Ein besonderes Markenerlebnis bietet der 2021 in Berlin eröffnete M&M'S®-Store.

