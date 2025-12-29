Deutscher Brauer-Bund e.V.

"Fast jedes 10. Bier in Deutschland ist mittlerweile alkoholfrei"

Nach Weihnachten und Silvester fassen viele Menschen zum neuen Jahr den Entschluss, etwas kürzer zu treten. Dazu gehört auch der Verzicht auf Alkohol. Was dieser Trend für die 1.5000 Brauereien in Deutschland bedeutet und welche Bedeutung alkoholfreie Biere mittlerweile haben, erklärt der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Brauer-Bundes, Holger Eichele, im Interview.

Sprecherin: Herr Eichele, Weihnachten ist vorüber. Silvester ist vorüber. Wenn wir uns in die Situation jetzt versetzen: Die Tage des "Nett-Beisammensitzens" und des Feierns sind vorüber und viele von uns haben ordentlich geschlemmt, ordentlich getrunken und denken sich: "Gut, also im neuen Jahr starte ich gleich mit guten Vorsätzen und ich trete im Januar etwas kürzer und möchte auch gesünder leben." Was heißt das für die Brauereien? Spüren Sie das bei den Brauereien?

Holger Eichele (Hauptgeschäftsführer Deutscher Brauer-Bund): Es stimmt natürlich, die Menschen achten im Januar stärker auf Gesundheit, auf Bewegung, auf bewusstes Genießen. Dafür gibt es ja auch den Begriff, den "Dry January". Der Trend ist nicht neu. Es ist verständlich, dass man nach den Weihnachtstagen, nach Silvester, wo viel gefeiert wird, eine kleine Pause einlegt. Das merken auch die Brauereien. Aber man kann sagen, der ganze Bereich der alkoholfreien Biere profitiert davon, weil die alkoholfreien Biere eine geschmackvolle Alternative sind zum klassischen Bier. Und das nicht nur im Januar, sondern im ganzen Jahr.

Und es ist für uns interessant zu sehen, wie stark sich das Image dieser Biere gewandelt hat: Vor 50 Jahren wurde Alkoholfreies erfunden, als Autofahrer-Bier, deshalb auch "Aubi" genannt. Heute ist das Alkoholfreie längst ein Lifestyle-Getränk. Also da hat sich wirklich viel getan auf diesem Markt.

Sprecherin: Wie hat sich der Absatz alkoholfreier Biere in den vergangenen Jahren denn entwickelt?

Holger Eichele: Also alkoholfreie Biere sind für uns tatsächlich eine Erfolgsstory. In den vergangenen 20 Jahren hat sich die Produktionsmenge mehr als verdoppelt. Mittlerweile kommen wir so ungefähr auf 700 Millionen Liter im Jahr. Und dieser Trend ist ungebrochen. Alkoholfreies macht im Handel fast 10 Prozent aus. Mit anderen Worten: Fast jedes zehnte Bier, das in Deutschland gebraut wird, ist mittlerweile alkoholfrei.

Und in der Beliebtheitsskala sind die alkoholfreien Biere auf Platz drei vorgerückt mittlerweile. Platz eins in Deutschland hat noch unangefochten Pils als der Marktführer mit 50 Prozent, danach kommen die Hell-Biere und die alkoholfreien Biere.

Sprecherin: Deutschland ist heute der größte Markt für alkoholfreies Bier in ganz Europa. Warum ist das so?

Holger Eichele: Deutschland hat eine jahrhundertealte Brautradition mit einer hohen technologischen Expertise. Wir brauen seit über 500 Jahren nach dem Reinheitsgebot. Das heißt, Bier ist ein Naturprodukt, hergestellt nur aus Wasser, Malz, Hopfen und Hefe. Und das gilt natürlich auch für alkoholfreie Biere.

Wir haben 1.500 Brauereien in Deutschland, und die bieten eine enorme Vielfalt von 800 alkoholfreien Marken. Alle gebraut nach dem Reinheitsgebot. Und dieses Sortiment ist breit. Es liefert Geschmack, Qualität und Innovation in einem. Und wegen dieser steigenden Beliebtheit dieser Biere sind wir auch zum größten Markt für Alkoholfreies in Europa geworden. Und darauf sind wir auch ein bisschen stolz.

Sprecherin: Herr Eichele, für viele, gerade Sportlerinnen und Sportler, haben Biere ohne Alkohol eine besondere Bedeutung. Was hat es damit auf sich?

Holger Eichele: Also wir beobachten, die Menschen suchen nach hochwertigen, geschmackvollen Bieren, die zu jeder Lebenslage passen, auch zu jeder Tageszeit. Wir freuen uns, diese Vielfalt bieten zu können. Und in der Tat sind alkoholfreie Biere besonders von vielen Sportlern geschätzt, weil sie Flüssigkeit und Mineralstoffe liefern, kalorienarm sind, keinen Alkohol enthalten natürlich. Und das kann schon eine erfrischende Alternative nach dem Training gerade sein. Es gibt Studien, die belegen, dass alkoholfreie Biere gerade nach dem Sport einen wertvollen Beitrag leisten zur Regeneration durch Mineralstoffe wie Magnesium, Kalium, Natrium. Und häufig sind sie auch isotonisch.

Die "New York Times" hat vor ein paar Jahren mal gemutmaßt, die deutschen Olympioniken seien nur deshalb so erfolgreich, weil sie so viel Alkoholfreies trinken. Das ist natürlich ein Scherz. Aber Tatsache ist: Bei Profi- und bei Hobbysportlern haben die alkoholfreien Biere längst ihren festen Platz.

Sprecherin: Und Herr Eichele, Sie haben es angesprochen: Die Olympioniken haben womöglich gewonnen, weil sie so viel alkoholfreies Bier getrunken haben. Haben Sie sich auch vorgenommen, jetzt im Januar einen "Dry January" einzulegen?

Holger Eichele: Wir stehen als Verband der Brauereien in Deutschland für bewussten Genuss. Und bewusster Genuss heißt, zwölf Monate im Jahr bewusst darauf zu achten, bewusst zu genießen. Und alkoholfreie Biere haben in meinem Leben einen festen Platz, nicht nur im Januar.

Sprecherin: Vielen Dank, Herr Eichele.

Vorschlag für Abmoderation:

Alkoholfreies Bier erlebt einen Boom, nicht nur im Januar. Fast jedes zehnte in Deutschland gebraute Bier ist mittlerweile alkoholfrei, sagt Holger Eichele, der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Brauer-Bundes in Berlin.

