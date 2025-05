Deutscher Brauer-Bund e.V.

Christian Weber neuer Präsident der "Brewers of Europe"

Warschau/Brüssel (ots)

Christian Weber ist neuer Präsident der "Brewers of Europe". Delegierte aus 28 Staaten wählten den 46-Jährigen bei der Generalversammlung am Dienstag in der polnischen Hauptstadt Warschau einstimmig an die Spitze des europäischen Brauereiverbandes. Vizepräsidenten sind Jorge Villavecchia (Barcelona, Spanien) und Graham Fewkes (Kopenhagen, Dänemark).

Christian Weber ist Geschäftsführender Gesellschafter der Karlsberg Brauerei KG Weber mit Sitz im saarländischen Homburg und führt das 1878 gegründete Familienunternehmen in fünfter Generation. Seit 2023 steht Christian Weber als Präsident auch an der Spitze des Deutschen Brauer-Bundes, dem größten Brauereiverband Europas. Deutschland ist mit knapp 1.500 Brauereien und einer Jahresproduktion von mehr als 8 Milliarden Liter größter Bierproduzent in Europa.

Weber bedankte sich in der Generalversammlung in Warschau bei seinem Vorgänger Lasse Aho aus Finnland, der den Verband fünf Jahre lang in politisch und wirtschaftlich turbulenten Zeiten erfolgreich und souverän geführt habe. "Die Brewers of Europe sind ein schlagkräftiger Verband, der über ein breites Netzwerk verfügt und gut gerüstet ist für die Herausforderungen der Zukunft. Nach dem Amtsantritt der EU-Kommission und der Konstituierung des Europaparlamentes kommt es nun darauf an, den Dialog mit der Politik zu suchen und die Positionen der Brauwirtschaft deutlich zu machen - etwa bei der Entbürokratisierung, der Energie- oder der Verpackungspolitik, um nur einige Schwerpunkte unserer Arbeit zu nennen. Hier möchte ich meinen Beitrag leisten, zum Nutzen aller Brauereien", sagte Weber am Rande der Tagung in Warschau.

Der 1958 gegründete Dachverband "The Brewers of Europe" mit Sitz in Brüssel vertritt die Interessen der mehr als 10.000 europäischen Brauereien gegenüber EU-Institutionen und internationalen Organisationen. Mitglieder sind nationale Brauereiverbände und Braugruppen aus 28 europäischen Ländern.

Der neue Präsident des europäischen Brauer-Bundes, Christian Weber, absolvierte ein Studium der Wirtschaftswissenschaften an der University of Edinburgh, anschließend war er in der Lebensmittel- und Getränkebranche im Ausland tätig, mit Stationen unter anderem in der Schweiz und in Ghana. Später arbeitete Weber für Heineken in Österreich. Im Jahr 2010 trat er als Prokurist in die Karlsberg Holding GmbH ein. Seit Januar 2024 ist Christian Weber Geschäftsführender Gesellschafter der Karlsberg Brauerei KG Weber neben seinem Vater Dr. Richard Weber. Vor der Wahl zum Präsidenten des Deutschen Brauer-Bundes fungierte Christian Weber bereits als Vizepräsident des DBB sowie auch des europäischen Dachverbandes Brewers of Europe. Sein Vater Dr. Richard Weber stand von 1992 bis 1996 als Präsident ebenfalls an der Spitze der europäischen Brauer und war von 2002 bis 2008 Präsident des Deutschen Brauer-Bundes.

Original-Content von: Deutscher Brauer-Bund e.V., übermittelt durch news aktuell