Medit

Medit bringt Medit i900 classic, ein neues Mitglied der Baureihe Medit i900 Familiy, auf den Markt

Seoul, Südkorea und Newport Beach, Kalifornien, 25. März 2025 (ots/PRNewswire)

Medit (www.medit.com), ein weltweit führender Anbieter in der digitalen Zahnmedizin, stellt seinen neuesten Scanner, den Medit i900 classic, als Teil der Baureihe Medit i900 Family vor. Der am 25. März auf den Markt gebrachte Medit i900 classic bietet Zahnärzten und Zahntechnikern eine neue Option, die das Gleichgewicht zwischen intuitiver Benutzerfreundlichkeit, Präzision und nahtloser Einbindung in den Arbeitsablauf herstellt und es den Anwendern ermöglicht, die beste Lösung für ihre Praxis zu wählen.

Wichtigste Eigenschaften des Medit i900 c lassic

Der Medit i900 classic bietet eine Reihe von Verbesserungen, die sowohl die Effizienz als auch die Benutzerfreundlichkeit erhöhen:

Intuitive Tastenschnittstelle ermöglicht eine intuitive Steuerung Erweiterte Scantiefe von 30 mm für bessere Zugänglichkeit Ultraschnelle, hochpräzise Scans garantieren optimierte Arbeitsabläufe Leichtes und kompaktes Design bietet optimalen Komfort

Verbesserte Vorteile für jeden Zahnmediziner

Der Medit i900 classic wurde entwickelt, um die Erfahrungen von Ärzten, Labors und Patienten zu verbessern, indem er eine nahtlose Kommunikation, hochwertige Scans und effiziente Arbeitsabläufe gewährleistet.

Für Patienten : Kommunikation in Echtzeit für ein besseres Verständnis von Behandlungen Spezialisierte Apps für die ästhetische Beratung Tools für die Beratung vor und nach der Behandlung

: Für Labors : Datenübertragung mit einem Klick für reibungslose Zusammenarbeit HD-Modus für hochverdichtete Scandaten KI-gestützte Entfernung von Artefakten in Echtzeit für saubere Scans Realitätsgetreue Farbabtastung für eine präzise Visualisierung Farbtonmessung für eine präzise Farbabstimmung

: Für zahnärztliches Fachpersonal : Garantie von Medit mit Deckung von unfallbedingter Beschädigung (Medit Shield-Programm) Kompakt und leicht für langzeitigen Komfort Nahtloses Design ermöglicht verbesserte Hygiene und Sterilisation Spezialisierte Apps für Diagnose und Aufklärungsgespräche

:

Mit dem Medit i900 classic wird die Mission von Medit fortgesetzt, Zahnärzte zu unterstützen und gleichzeitig die Auswahlmöglichkeiten für Kunden innerhalb der Baureihe i900 Family zu erweitern. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website von Medit.

Informationen zu Medit

Medit ist ein weltweiter Anbieter von 3D-Intraoralscannern und einer All-in-One-Plattform für die digitale Zahnmedizin, die auf einer eigenen patentierten Spitzentechnologie basiert. Das Unternehmen entwickelt außerdem innovative Software für die digitale Zahnmedizin, die die Zusammenarbeit zwischen Zahnkliniken und Labors unterstützt.

Medit hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea, und verfügt seit seiner Gründung im Jahr 2000 über Vertretungen in Nord-, Mittel- und Südamerika und Europa sowie ein weltweites Netz von Vertriebshändlern in über 100 Ländern.

Weitere Informationen zu den Produkten und der Software von Medit finden Sie auf der offiziellen Website.

Für weitere Inhalte besuchen Sie Medit auf YouTube (youtube.com/user/meditcompany) und folgen Sie uns auf Instagram (instagram.com/meditcompany).

Foto − https://mma.prnewswire.com/media/2641787/Medit_Launches_Medit_i900classic_a_New_Addition_Medit_i900_Family.jpg

Logo − https://mma.prnewswire.com/media/1798058/Logo_MEDIT_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/medit-bringt-medit-i900-classic-ein-neues-mitglied-der-baureihe-medit-i900-familiy-auf-den-markt-302403812.html

Original-Content von: Medit, übermittelt durch news aktuell