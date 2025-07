Deutscher Brauer-Bund e.V.

Ausgezeichnete Braukunst

Deutscher Brauertag in Berlin im Zeichen herausragender Biere und Handwerkskunst

Anlässlich des Deutschen Brauertages sind Brauerinnen und Brauer für herausragende Biere und ihre Braukunst ausgezeichnet worden. Zu dem Festakt in Berlin hatte der Deutsche Brauer-Bund (DBB) als Dachverband der Brauwirtschaft in die Kulturbrauerei eingeladen. Der seit mehr als 150 Jahren stattfindende Deutsche Brauertag ist bundesweit das größte Branchentreffen der Brauwirtschaft.

Ein Höhepunkt war erneut die Verleihung der Bundesehrenpreise für Bier. Die Biermanufaktur Engel aus Crailsheim wurde mit dem Bundesehrenpreis für Bier der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) in Gold als "Brauerei des Jahres" geehrt. Die Hochdorfer Kronenbrauerei Otto Haizmann aus Nagold-Hochdorf erhielt den Bundesehrenpreis in Silber. Der DLG-Bundesehrenpreis ist die höchste Auszeichnung in der deutschen Ernährungswirtschaft.

Der Bundesminister für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat, Alois Rainer, erklärte am Rande des Brauertages: "Unsere Bierbrauerinnen und Bierbrauer verbinden Tradition mit Innovation: Aus regionalen, natürlichen Rohstoffen schaffen sie Biere von höchster Qualität - ausgezeichnet, geschätzt und weit über Deutschland hinaus anerkannt. Unsere Brauereien sind außerdem ein starker Motor für die regionale Wirtschaft - in Stadt und Land. Ihre Leistung steht für Handwerk, Wertschöpfung und Zukunftskraft."

Der Präsident des Deutschen Brauer-Bundes, Christian Weber, betonte: "Dass unsere Brauereien sich in deutschen wie auch internationalen Wettbewerben immer wieder bewähren, unterstreicht die hohe Qualität der deutschen Biere. Die Auszeichnungen belegen nicht nur, dass deutsche Biere höchsten Ansprüchen genügen, sie spiegeln auch die regionale Vielfalt auf dem Biermarkt und das internationale Renommee."

Ein weiterer Höhepunkt des Brauertages war die Auszeichnung von Brauereien mit dem "World Beer Cup". Unterstützt wird dieser Wettbewerb von BarthHaas und Sahm - Gläser für Marken. Erstmals wurden in diesem Jahr in Berlin auch die "World Beer Awards" verliehen, eine globale Auszeichnung, die die besten Biere aller international anerkannten Bierstile kürt. Moderiert wurde die Preisverleihung von Nicola Buchner vom Verband der Diplom-Biersommeliers.

Als Deutschlands beste Auszubildende Brauer und Mälzer wurden Timo Joepen aus Bitburg und Henrik Johansson aus Bremen mit dem Ehrenpreis des Deutschen Braumeister- und Malzmeister-Bundes ausgezeichnet.

Mit dem Henrich-Funke-Pschorr-Stiftungspreis wurde Stefan Hör für seine Dissertation zur Verbesserung der Klimaresilienz von Braugerste geehrt. Die Verleihung dieses Forschungspreises erfolgt im zweijährigen Turnus im Rahmen des Brauertags und fand bereits zum elften Mal statt. Die Stiftung hat es sich zur Aufgabe gemacht, junge Brauwissenschaftlerinnen und Brauwissenschaftler auszuzeichnen, deren Arbeiten sich als wertvoll für die Praxis erweisen.

Ebenfalls ausgezeichnet wurde in Berlin der Siegerhopfen des Bundesehrenpreises für Hopfen, auch bekannt als "Hopfen-Champion", der jährlich vom Bundeslandwirtschaftsministerium in Zusammenarbeit mit dem Verband Deutscher Hopfenpflanzer vergeben wird. Der Preis würdigt unter Berücksichtigung der Qualität, der Nachhaltigkeit und Innovation die Leistungen der besten Hopfenproduzenten Deutschlands.

Auch die Braukunst der bundesweit rund 10.000 Hobbybrauerinnen und Hobbybrauer wurde auf dem Brauertag gewürdigt. Ausgezeichnet wurden der Deutsche Meister der Hobbybrauer sowie die Deutschen Meister in der Kategorie Kreativbier, Florian Nahrwold aus Hamburg sowie Luise Redetzky und Gregor Gärtner aus Hannover. Jedes Jahr treffen sich Hobbybrauer aus ganz Deutschland im Störtebeker Brauquartier in Stralsund, um den Deutschen Meister zu küren. In diesem Jahr findet die Meisterschaft am 6. September statt.

Folgende Auszeichnungen für Biere wurden im Einzelnen vergeben:

Bundesehrenpreis in Gold und "Brauerei des Jahres"

Biermanufaktur Engel, Crailsheim

Bundesehrenpreis in Silber

Hochdorfer Kronenbrauerei Otto Haizmann, Nagold-Hochdorf

Weitere Bundesehrenpreise:

Privatbrauerei Waldhaus Joh. Schmid, Waldhaus

Schlossbrauerei Maxlrain, Tuntenhausen

Brauerei Ustersbach Adolf Schmid, Ustersbach

Frankfurter Brauhaus, Frankfurt/Oder

Privatbrauerei Schwerter Meißen

Schwarzbräu, Zusmarshausen

Schönbuch Braumanufaktur, Böblingen

Privatbrauerei Ernst Barre, Lübbecke

Westerwald-Brauerei H. Schneider, Hachenburg

Brauerei Ganter, Freiburg

Alle Gewinnerbrauereien können auf https://www.dlg.org/tests/lebensmittel/bundesehrenpreise/bundesehrenpreistraeger-bier eingesehen werden.

Ausgezeichnet im Rahmen des "World Beer Cup" wurden folgende Brauereien:

Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan, Freising

Uiltje Brewing, Haarlem/Niederlande

Brauerei Aying Franz Inselkammer

Brauerei-Gasthof Kundmüller, Viereth-Trunstadt

Matuska Brewery, Broumy/Tschechien

Alle Gewinnerbrauereien sind auf https://www.worldbeercup.org/de/winners/current-winners/ zu finden.

Ausgezeichnet als Preisträger des "World Beer Award" wurden diese Brauereien:

Anheuser-Busch InBev Germany, Bremen

Altenburger Brauerei

Astra Brauerei St. Pauli, Hamburg

Brauerei Aying Franz Inselkammer

Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan

Bayreuther Bierbrauerei

Brauerei Diebels, Issum

Brauerei Gebr. Maisel, Bayreuth

Brauerei-Gasthof Kundmüller, Viereth-Trunstadt

Braumarkt, Hamburg

Bürgerliches Brauhaus Saalfeld

Gosemanufaktur Ohne Bedenken, Leipzig

Kaiserdom Specialitätenbrauerei, Bamberg

Kulmbacher Brauerei

Rügener Insel-Brauerei

Störtebeker Braumanufaktur, Stralsund

Alle Gewinnerbrauereien, einschließlich der Gold-, Silber- und Bronzepreisträger, sind auf der Webseite www.worldbeerawards.com gelistet. Die Weltbesten in Stil und Kategorie werden am 13. August 2025 bekannt gegeben.

Ausgezeichnet im Rahmen der "Hopfen-Champions" wurden folgende Hopfenpflanzer:

Aromahopfen:

Goldmedaille: Andreas Dick, Sorte Tango, Bitburg

Silbermedaille: Stefan Elfinger, Sorte Tango, Hallertau

Bronzemedaille: Sebastian Kürzinger, Sorte Hallertauer Tradition, Hallertau

Spezial Aromahopfen:

Goldmedaille: Ruther GbR, Sorte Mandarina Bavaria, Tettnang

Silbermedaille: Martin Bauer, Sorte Mandarina Bavaria, Hallertau

Bronzemedaille: Otto Höfter & Söhne, Sorte Hallertau Blanc, Hallertau

Bitterhopfen:

Goldmedaille: Anton Huber, Sorte Polaris, Hallertau

Silbermedaille: Harald Ostermeier, Sorte Polaris, Hallertau

Bronzemedaille: Georg Huber, Sorte Titan, Hallertau

