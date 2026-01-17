MagentaSport

3. Liga live bei MagentaSport: "Grandios" - neuer Spitzenreiter Verl kriegt viel Lob von Gegnern, "Unfassbar" - Rostocks Party-Jubiläum, "Irgendwann reicht´s" - Janssen fordert Startelf-Platz bei RWE

Die 3. Liga ist zurück aus der Winterpause, mit 3 starken Stories. Erstens: mit einem neuen Tabellenführer, den aktuell alle fürchten! Erstmals in der Vereinsgeschichte steht der SC Verl nach dem furiosen 5:2 gegen Mannheim an der Tabellenspitze, ist seit 11 Spielen ungeschlagen, hat jetzt 49 Tore, die meisten zum 20. Spieltag. Da gab es wieder Lob vom Gegner, diesmal von Mannheims Felix Lohkemper: "Die Spielweise von Verl war schon grandios. Das habe ich selten erlebt. Wir hatten kein Mittel dagegen. Das muss man so zugeben, dass wir chancenlos waren." Besonders im Mittelpunkt: Dreierpacker Alessio Besio, der den ersten Dreierpack seiner Karriere erzielte, ein "unreales" Gefühl. Über Aufstieg wird selbst in Verl schon länger gesprochen, Trainer Tobias Strobl über das nächste "unreale" Gefühl: "Egal, was um uns herum passiert, wir brauchen eine Klarheit. Und das ist gut ausgedrückt. Wir können - und dann wäre es eine Sensation. Aber wir müssen nicht."

Zweitens: zweifach Gänsehaut bei den Feierlichkeiten in Rostock zum 60. Vereinsjubiläum - und als Geschenk einen 2:1-Last-Minute-Sieg gegen Aue dazu. Ein emotionaler (er lächelte im Interview) Daniel Brinkmann: "Unfassbar, dass wir in der letzten Sekunde das Tor machen. Besser geht es ja nicht, wenn der Schiri dann noch direkt abpfeift. Wir haben uns das erarbeitet." Brinkmann lobte auch den "sehr starken" Gegner Aue, der starke abstiegsgefährdet bleibt. Der neue Aue-Sportboss Michael Tarnat wurde nach eigenen Angaben aus dem "Ruhestand" geholt: "Wir müssen sehen, wie wir unsere PS auf die Straße kriegen."

Drittens: Spieler mault, weil er nicht von Anfang an spielen darf nach dem 1:1 zwischen dem TSV 1860 München und Rot-Weiss Essen. Marek Janssen brachte die Gäste in Führung - und stellte danach Startelf-Forderungen: "Ich habe in der Hinrunde sehr viel Dreck gefressen. Ich weiß, dass es scheiße schmeckt. Jetzt habe ich heute wieder ein Tor gemacht. Viel mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich will spielen, ich will Tore schießen, ich will der Mannschaft helfen. Irgendwann reicht's! Ich bin immer stark geblieben, habe immer alles gegeben und irgendwann sollte man mich auch mal belohnen und mir vertrauen." Die Antwort von Trainer Uwe Koschinat ließ nicht lange auf sich warten: "Ich glaube, ich habe im Jahr 2025 für Rot-Weiss Essen bewiesen, dass meine Entscheidungen und dementsprechend auch meine Personalauswahl gar nicht so scheiße waren. Und dann muss ein Spieler auch mal die Faust in der Tasche machen." Da brennt die Kabine und es wird spannend sein, ob Trainer Koschinat Janssens Forderung nachgibt!

Der VfL Osnabrück unterstreicht seine Aufstiegsambitionen im späten Samstagspiel: 3:0 in Aachen, wo die Fans sauer reagieren. Die Alemannia bleibt auf einem Abstiegsplatz.

Alemannia Aachen - VfL Osnabrück 0:3

Gelungener Jahresauftakt für die Osnabrücker! Bryan Henning eröffnete bereits in der 7. Minute. In der Folge brachte der VfL den Erfolg über die Zeit, revanchiert sich für das überraschende 1:2 gegen Stuttgart II zum Jahresabschluss 2025 und übernimmt Platz 4. Die Alemannia kommt auch unter Neu-Trainer Mersad Selimbegovic nicht richtig in Fahrt, wartet seit 6 Drittligaspielen auf einen Sieg und findet sich auf dem ersten Abstiegsplatz, Rang 17 wieder.

Lukas Scepanik, Spieler Aachen: "Nach dem Spiel ist es sehr, sehr schwer. Da ist sehr viel Emotionalität dabei. Ich kann den Frust definitiv nachvollziehen. Wir haben sehr gut begonnen, haben uns sehr, sehr viel vorgenommen, haben uns vorgenommen, mutig aufzutreten. Ich denke, das haben wir in den ersten Zweikämpfen gesehen. Wir haben mutig nach vorne gespielt, direkt 1-2 Chancen herausgespielt, die auch durchaus zum Torerfolg hätten führen können. Und dann haben wir gefühlt mit der ersten Aktion gepatzt und das Gegentor bekommen. Leider ist das der rote Faden, wie in der Hinrunde, dass wir mit der ersten Chance das Gegentor kriegen und uns das so ein bisschen aus der Bahn wirft."

...ob Aachen noch glaubt, die Saison drehen zu können: "Definitiv! Wir hatten eine sehr intensive Vorbereitung, auch wenn sie kurz war. Wir sind alle mit einem sehr guten Gefühl da rausgegangen. Wir haben an ein paar Stellschrauben gedreht, um den Turnaround zu schaffen. Nach einem Spiel in der Rückrunde würde ich den Teufel nicht an die Wand malen. Ganz im Gegenteil. Wir stehen wieder auf. Die Heimbilanz ist natürlich miserabel. Aber da müssen wir das nächste Woche wieder besser machen."

...über die Arbeit von Mersad Selimbegovic: "Für ihn tut's mir am meisten leid. Das geht den anderen Kollegen aus der Mannschaft auch so. Wir wissen, dass er mit Herzblut dabei ist, sich unglaublich viele Gedanken macht, auch total viel Input liefert, an alles denkt und versucht, jede einzelne Stellschraube ein bisschen fester zu ziehen, zu verändern und uns auch abzuholen. Deswegen tut es mir für ihn leid. Er gibt alles. Ich kann auch nur von meiner Seite aus sagen und spreche auch für die anderen Jungs, dass die Beziehung zwischen Trainer und Team auf jeden Fall intakt ist und auch untereinander."

Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=cktHS1pyc2liODBKUVZjSWE5WGtGbDhjQ0VFZjhGNTExTjRUZ0lyQnVPYz0=

Mersad Selimbegovic, Trainer Aachen: "Ich hadere sehr. So wie wir begonnen haben. Und dann kriegst du wieder eine kalte Dusche, beim ersten Mal, wo sie nach vorne kommen. Aber das ist bei uns immer wieder das Gleiche. Wir müssen so oft in Führung gehen, das machen wir nicht. Dann sind wir ganz schnell in Rückstand. Natürlich macht das alles schwer. Natürlich spielen wir gegen eine richtig gute Mannschaft, die dann richtig abgezockt verteidigt hat. Trotzdem haben wir genug Chancen gehabt, den Ausgleich oder Anschlusstreffer zu machen. Am Ende bist du offen. Dann ist es ein Ball. Dann ist es 3:0. Das hört sich brutal an und ist natürlich ein bitterer Moment für uns. Aber ich kann der Mannschaft wirklich nicht vorwerfen, dass sie nicht wollten. Natürlich sieht das der ein oder andere ganz anders, weil alles emotional ist. Und dafür habe ich auch volles Verständnis. Aber wir haben uns nicht herspielen lassen. Wir haben alles außer den Toren auf unserer Seite gehabt." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Tk9WWmhxL3FZRFQ5dmtRc0l5SG50TWdaOVhYTE41S3o1NjZqS2cwWktBYz0=

Bryan Henning, Osnabrücker Doppeltorschütze: "Das war eine kurze Pause. Aber man verliert trotzdem ein bisschen den Flow. Wir hatten in den letzten Spielen der Hinrunde nicht die größten Erfolge. Deswegen tut es gut, hier 3:0 zu gewinnen. Es ist nicht immer leicht hier."

...über den Aufstiegskampf: "Wir wollen uns einfach in unserer Arbeit Tag für Tag verbessern, jede Trainingseinheit, jedes Spiel. Das sind die Rezepte, um erfolgreich zu sein. Jeder Fußballer will jedes Spiel gewinnen. Das ist unser Ziel jedes Wochenende. Und dann schauen wir, was dabei herumkommt."

...ob es ein perfekter Spieltag für Osnabrück war, aufgrund der Patzer der Konkurrenz: "Auf jeden Fall. Man sieht aber, wie eng das ist. Das wird noch lange dauern. Der Frühling kommt noch. Da wird es wichtig, dranzubleiben. Wir spielen auch durch bis fast April. Das dauert noch eine Weile." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=RitoSWxqOTVpbUMwS3h5QzFoK0NYL1VucnUvTlVYZlF6VG9KU3hGVUl1Zz0=

Timo Schultz, Trainer Osnabrück: "Geile Kulisse heute! Fast 25.000 Zuschauer. Ich denke, in den ersten 5 bis 6 Minuten haben wir sie eingeladen. Da waren wir nicht mutig genug. Wir hatten auch 2-3 unnötige Rückpässe auf dem Boden zu unserem Torwart. Dementsprechend konnten sie gefährlich werden. Hinten raus hätte ich mir, das hört sich ein bisschen doof an, ein bisschen mehr Arroganz von meiner Mannschaft gewünscht, das Ding schon früher zum 3:0 auszuspielen."

...über Doppeltorschütze Bryan Henning: "Das freut mich für Bryan Henning. Er hat keine einfache Hinserie gehabt. Wir haben ein anderes System gespielt, wo es seine beste Position nicht wirklich gegeben hat. Trotzdem hat er das angenommen, hat jedes Training Gas gegeben. Für solche Spieler freut es mich besonders, wenn sie in der Mannschaft sind und sich selber so belohnen."

...ob der Auftritt eine Kampfansage war: "Wir brauchen keine Kampfansage machen, wir sind Osnabrück. Wir haben von vornherein gesagt, dass wir eine super Ausgangslage haben. Wir machen uns auch nicht schlechter, als wir sind. Aber eins ist klar: Es gibt schon ein paar Vereine, die deutlich mehr Kapazitäten haben als wir. Trotzdem weiß ich, dass ich eine geile Truppe habe, ich weiß, dass wir eine coole Rückrunde spielen können. Die soll besser sein, als die Hinserie. Das muss unser Anspruch sein. Und dann schauen wir, was am Ende dabei herauskommt." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=dFEvcTRSSUZRMXYrUWFadzBxU0xlbTdBbmg0ZXhGVzF0L0lMZmI4OEJBdz0=

Joe Enochs, Direktor Profifußball Osnabrück, vor dem Spiel über Neuzugang Julian Kania: "Wir haben frühzeitig geplant, dass wir sagen, wenn wir irgendeinen Spieler finden, der uns besser macht, dann wollen wir etwas machen. Wir glauben alle, dass Julian uns besser macht. Wir haben in der Hinrunde wirklich sehr, sehr, sehr gute Spiele gemacht. Wir sind sehr zufrieden mit unserer Mannschaft. Aber wir haben gesehen, dass wir manche Baustellen haben. Und eine Baustelle ist, dass, wenn wir im gegnerischen Strafraum sind, wir nicht zum Abschluss kommen. Wir hoffen, dass er uns dabei hilft, mehr Tore zu schießen."

...zu Trainer Timo Schulz und seinem Aufstiegswunsch: "Ich finde das richtig gut. Wir haben ein sehr enges Verhältnis. Wir besprechen viele Sachen. Ich bin froh, dass er so offen ist und Sachen annimmt. Und genauso viel lerne ich von ihm. Von daher sind wir sehr, sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=UkQxT2l3azZiaDNiaUpZWVZYN2JZSmZJcWlWVkxjNFN5VFhvZUg0Ti95Yz0=

Hansa Rostock - Erzgebirge Aue 2:1

Auf der Tribüne feiern die Hansa-Fans den 60. Geburtstag des Vereins mit einer spektakulären Choreografie schon vor der Partie, mit dem entscheidenden 2:1 von Ryan Naderi in der 4. Minute der Nachspielzeit brechen schließlich alle Dämme. Rostock bleibt im 11. Spiel in Folge ungeschlagen und springt in der Tabelle vorerst sogar auf den Relegationsplatz. Aue verliert nach 3 Spielen ohne Niederlage wieder und verpasst es, sich auf Rang 16 von der Abstiegsregion abzusetzen.

Rostock feiert 60 Jahre Hansa: Mit einer beeindruckenden Choreografie im gesamten Stadionrund sorgen die Rostocker Fans anlässlich des Vereinsjubiläums vom 28. Dezember für Gänsehaut-Atmosphäre. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=T3dtYzhMcEZab09lUEEyTmwwbXFYbU9TT1hpcmJIQzVEakswRlBpUmhkRT0=

Grenzenloser Jubel: Mit dem Rostocker Siegtor von Ryan Naderi ist das Spiel beendet, Mitspieler und Staffen kommen sofort zum Matchwinner herbeigeeilt. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=VHBja1BpRTVwc3FvRkJtV3Zvc29FcC9EZ1VFUUdzVTF3UEdGcUI4RTY5bz0=

Daniel Brinkmann, Trainer Rostock, über seine Gefühlslage nach dem Last-Minute-Sieg: "Emotionen pur. Unfassbar, dass wir in der letzten Sekunde das Tor machen. Besser geht es ja nicht, wenn der Schiri dann noch direkt abpfeift. Wir haben uns das erarbeitet. Wir haben gegen eine richtig gute Auer Mannschaft gespielt. Die werden viele Punkte noch holen in dieser Saison. In Summe hatten wir auch unsere Möglichkeiten, die wir zum Teil nicht genutzt haben. Insgesamt waren wir schon die stärkere, dominante Mannschaft. Ich bin sehr glücklich und zufrieden, dass wir das Spiel gewonnen haben." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Znd1V1drK2lNUitQYjlOSHJEbFA5WlNGV3RyWDFaSDFwc0tYbWNPbzJobz0=

Jonas Dirkner, Rostocker Torschütze zum 1:0: "Es sind alle sehr froh, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Mit der Choreo bei der Kulisse muss eigentlich ein Heimsieg her. Dass es am Ende geklappt hat, ist umso schöner. Wir sind schon viel von unseren Fans gewohnt und haben sehr viel gesehen, aber das war schon nochmal was anderes. Das war Gänsehaut pur." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=TGJXdkpIbFA3VkdRL2l2OWRRSTBmWWlEZ3FIUHRDRktzK1lhTExxNTRXOD0=

Amir Shapourzadeh, Direktor Profifußball Rostock, über die spektakuläre Choreo der Fans: "Es ist nicht das erste Mal, das die Fans eine geile Choreo abreißen und sich wieder was Cooles einfallen lassen - gerade jetzt zum Jubiläum. Da stehst du auf der Tribüne und kriegst Gänsehaut. Das zeichnet den Verein aus. Es ist Wahnsinn, wenn ich höre, dass die Choreo 2 Monate Vorlaufzeit gebraucht hat und alles top geklappt hat - mit Gänsehaut-Effekt." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=aDB1eTl3WVl5YUF2am5hT2FZV29rMXZwSEhaU0htZkhlMEt5NjBFaENXdz0=

Marcel Bär, Auer Torschütze zum zwischenzeitlichen 1:1: "Es ist ein Riesenschock für uns. Das muss man erstmal verdauen. Es war die allerletzte Aktion im Spiel. Da stellen wir uns einfach nicht gut an. Das ist bitter." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Q1FtNmpCUVBReXRwNkJiMXc0ckVBOFAySHA2UUdEODlnVXdTZnpGN1JQdz0=

Michael Tarnat, ehemaliger Spieler von Bayern München und Manchester City und Aues neuer Geschäftsführer Sport, über sein neues Amt: "Mich hat jemand angerufen und gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, bei Aue zu arbeiten. Dann habe ich mich darüber informiert. Ich fand die Aufgabe sehr reizvoll und lukrativ, weil ich glaube, dass wir eine super Infrastruktur haben, dass der Verein ein Traditionsverein ist und dass wir eine super Fanbase haben. Deswegen habe ich mich entschieden, aus dem Ruhestand zurückzukommen. Ich finde die Mannschaft viel besser als den Tabellenstand. Die Frage, die wir uns nur alle beantworten müssen, ist: Wie kriegen wir die PS auf die Platte? Das ist mein Job, das herauszufinden." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=amtaMk5raXdrdVBZSC9POUhBS0kwSmRwS2p1ZTJHKzNCZ1c2em5PVENiaz0=

TSV 1860 München - Rot-Weiss Essen 1:1

Es gibt das gleiche Ergebnis wie im Eröffnungsspiel dieser Drittligasaison. In der 82. Minute schlugen die Essener spät durch Marek Janssen zu, bevor Max Reinthaler den Löwen in der 90. Minute das 1:1 rettet. Sechzig ist damit seit zwei Spielen sieglos, nach dem 0:2 gegen Verl und findet sich auf Rang 9 wieder. Essen reitet weiter die Erfolgswelle, ist seit 5 Drittligaspielen ungeschlagen und übernimmt den Relegationsplatz.

Markus Kauczinski, Trainer TSV 1860: "Ich glaube, es ist am Ende leistungsgerecht. Beide Mannschaften haben sich über lange Zeit neutralisiert. Das sind zwei Systeme, die sehr ähnlich sind, die aufeinanderprallen. Da gab es viele Zweikämpfe, wenig Räume. Beide waren sehr konzentriert. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dieser letzte Pass, diese letzte Gelegenheit, wir kamen so oft durch und hatten auch am Anfang der 2. Halbzeit nochmal Gelegenheiten gehabt. Aber wenn man sie nicht macht, muss man damit auch zufrieden sein." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=WVdaRWpNMTMxY2hXVTFRMDhZbUdjYWZramxUdUxwSC80Sjk3SWdqdkVKST0=

Max Reinthaler, Münchener Torschütze: "Wenn du am Ende so spät das Gegentor kriegst, bist du froh, wenn du noch einen Punkt mitnimmst. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass wir auch als Sieger vom Platz gehen können. Es war grundsätzlich ein ausgeglichenes Spiel. Ich hatte aber schon das Gefühl, dass wir auch gute Möglichkeiten nach vorne hatten, auch in der 1. Halbzeit und dann der letzte Ball nicht so richtig gekommen ist, die letzte Flanke. Aber wenn du so ein spätes Gegentor kriegst, bist du froh, wenn du noch den Ausgleich schaffst."

...über sein Tor: "Ich habe den Ball gar nicht gesehen. Hier sehe ich ihn zum ersten Mal. Da war ein bisschen Glück, dass die Annahme in dem Moment wirklich perfekt ist und ich ihn reinschießen kann."

...wie wichtig der Punkt aufgrund der vielen Ausfälle ist: "Es fehlt eine komplette Mannschaft, habe ich irgendwo gesehen. Einige waren diese Woche lange Zeit nicht im Training, weil wir ein bisschen Probleme haben, was das Körperliche angeht. Wir versuchen, die Lösungen und Hintergründe zu finden. Aber wir kriegen trotzdem eine schlagfertige Mannschaft auf den Platz. Das hat man heute auch gesehen. Von der Qualität her war es kein Spitzenspiel. Aber es war gutes Tempo drin. Deshalb muss man auch ein Kompliment an die Mannschaft machen, auch an die ganzen jungen Jungs, auch an Damjan (Dordan, d. Red.), der reingerutscht ist und sein erstes Drittligaspiel gemacht hat. Hut ab, wie er das angenommen hat. Man sieht, dass große Qualität im Kader ist."

...ob er für sich selbst auch ein Statement gesetzt hat: "Ich weiß selbst, was ich kann. Das habe ich schon des Öfteren bewiesen. Die letzten 7 - 8 Spiele, die ich jetzt wieder gespielt habe, habe ich es auch bewiesen. Deshalb geht es für mich darum, der Mannschaft zu helfen, meine Erfahrung, meine Qualitäten auf den Platz zu bringen. Ich habe das Gefühl, dass es der Mannschaft guttut. Genauso versuche ich, weiterzumachen."

Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=MllTMSsreFl1dWRQL3dzZzU3N2l4b1dsU1hGWTZsaE45NmlPVXZobDF2ST0=

Marek Janssen, Essener Torschütze, ob er am Schuss von Marvin Obuz noch dran war: "Da bin ich dran. Das ist sehr, sehr viel Glück und ein guter Riecher. Ich wollte Schnick-Schnack-Schnuck spielen, wem das Tor gehört. Ich war sehr, sehr sicher, dass es mein Tor war."

...wie er die Konkurrenzsituation im Essener Sturm sieht: "Was soll ich sagen? Ich bin als Startelfspieler in die Rückrunde gekommen. Das ist mein Anspruch. Ich habe in der Hinrunde sehr viel Dreck gefressen. Ich weiß, dass es scheiße schmeckt. Jetzt habe ich heute wieder ein Tor gemacht. Viel mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich will spielen, ich will Tore schießen, ich will der Mannschaft helfen. Irgendwann reicht's!"

...ob er sich auch kommende Woche gegen Havelse in der Startelf sieht: "Das soll der Trainer entscheiden. Ich glaube, ich habe heute wieder gute Argumente geliefert, wie in der ganzen Hinrunde. Ich bin immer stark geblieben, habe immer alles gegeben und irgendwann sollte man mich auch mal belohnen und mir vertrauen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Y1hJWk5tV2IxRWhqbVhYcVd3aExmaFluVzl2TjQvMThDeDdScC9TYXorUT0=

Uwe Koschinat, Trainer Essen, zu Marek Janssen und seiner Forderung, in der Startelf zu stehen: "Er hat definitiv Werbung für sich gemacht. Wir haben im Wintertrainingslager ein sehr, sehr langes Gespräch mit ihm geführt. Ich bleibe dabei. Ich muss nun mal entscheiden. Da ist nicht nur vordergründig wichtig, wer gerade trifft. Heute waren die Distanzen zum gegnerischen Tor wahnsinnig weit. Wenn ein Janssen sich dann auspowert, in einem solchen Spiel gegen so viel Körperlichkeit und wir möglicherweise sehr weit weg sind vom Tor, habe ich diesen Spieler nicht mehr, den ich nachlegen kann. Bei aller Euphorie sollte jeder Spieler nachdenken, welche Qualität bei uns gar nicht zum Einsatz kommt. Ich will nicht unbedingt zwei Karrieren aufeinanderlegen. Aber Ahmet Arslan spielt zurzeit gar nicht, welche Ansprüche hätte der, auf der Basis seiner Qualität, auf der Basis seiner Vita, auf der Basis der Zusammenarbeit mit mir, hier Frust zu schieben? Insofern kann ich das total verstehen. Aber wir haben nun mal einen sehr, sehr starken Kader, in dem auch taktische Überlegungen ein sehr wichtiger Faktor sind. Da war es klar, dass wir den Gegner auf vorderster Linie sehr, sehr stark bearbeiten müssen. Deswegen ist es immer sehr hypothetisch. Es gibt die Diskussion auch bei anderen Vereinen, um andere Trainer, ob das "geil, das ist das goldene Händchen" ist oder "wir hätten 4:0 gewonnen, wenn er von Anfang an gespielt hätte". Ich glaube, ich habe im Jahr 2025 für Rot-Weiss Essen bewiesen, dass meine Entscheidungen und dementsprechend auch meine Personalauswahl gar nicht so scheiße waren. Und dann muss ein Spieler auch mal die Faust in der Tasche machen. Nichtsdestotrotz finde ich es geil, dass Marek diesen Anspruch hat. Wenn er gut trainiert und nachhaltig arbeitet, wird es mit Sicherheit so sein, dass er mit Toren auch in der Startformation steht." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=dEJvQVpvNDh1akR6amU4WVF1bUpWTzA1bitFYWJEQ0diMVBFQ1ZLYlRhOD0=

Marc-Nicolai Pfeifer, Vorstandsvorsitzender Essen, in der Halbzeitpause über das Jahr 2025 aus Essener Sicht: "2025 war ein sehr, sehr erfolgreiches Jahr, wirtschaftlich und sportlich. Wir waren die beste Mannschaft 2025 in der 3. Liga, wobei das ein Titel ist, für den wir uns nichts kaufen können. Wir schauen, dass wir bodenständig bleiben, dass wir das nächste Etappenziel, das wir uns gesteckt haben, erreichen und uns von Spiel zu Spiel weiter orientieren. Das hört sich auf der anderen Seite platt an. Aber ich glaube, damit sind wir ganz gut gefahren, dass wir noch nicht zu weit in die Zukunft blicken, sondern, dass wir schauen, dass wir Schritt für Schritt gehen."

...über einen Abgang von Tom Moustier: "Was so ein bisschen durch die Medien gegangen ist, dass der Spieler seinen absoluten Wechselwunsch hinterlegt hat, sich außerstande sieht, uns hier heute zu helfen. Dementsprechend ist Tom heute nicht mit dabei. Weitere Wasserstandsmeldungen gibt es nicht. Es hapert an nichts, sondern, dass wir ein Stück weit das Heft des Handelns mitgestalten und den Spieler im Grundsatz gar nicht abgeben wollen. Wenn wir dahinkommen, weil es unbedingt der Wunsch des Spielers ist und es unvermeidbar ist, müssen wir auch gute Alternativen haben. Bis wir da sind, wollen wir auch nichts vermelden, weil es auch nichts zu vermelden gibt."

...zu einer Verpflichtung von Ruben Reisig: "Viele haben den Abgang von Tom und den Zugang von Ruben in einen Zusammenhang gebracht, was nicht richtig ist. Wir sind gut beraten, die letzten zwei Wochen, die uns zur Verfügung stehen, konzentriert und akribisch weiterzuarbeiten, im Team von Marco Steegmann und dann am Ende resümieren, wenn das Transferfenster II geschlossen ist. Dann werden wir alle Transfers, die wir getätigt haben, ausführlich erklären."

Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Mng1UERSSkV2bUp4VVZQbVRGM2R3RW5QVFF4d3FOZW9HT2xmT0pubjRpTT0=

SC Verl - SV Waldhof Mannheim

Mit seinen Saisontoren 4 bis 6 und dem ersten Dreierpack seiner Karriere schießt Alessio Besio den Waldhof ab! Bereits nach einer halben Stunde führte Verl 3:0 und ist jetzt seit 11 Drittligaspielen, dem 0:2 in Regensburg Ende September ungeschlagen und neuer Tabellenführer. Die Mannheimer warten seit 3 Spielen auf einen Sieg und müssen sich mit Rang 11 zufriedengeben.

Alessio Besio, Verler Dreierpacker: "Das Spiel sortiert sich für mich ganz oben ein. Das hat sich schon ein bisschen unreal angefühlt. Aber die Freude ist unglaublich groß."

...zur ersten Verler Tabellenführung der Drittligageschichte: "Das ist natürlich unbeschreiblich. Es gibt wenig Schöneres. Aber wir schauen ehrlich gesagt nicht auf die Tabellensituation, sondern wirklich Spiel für Spiel. Deswegen haben wir auch so einen Erfolg." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=b21pRk9VWmNxWHZIcStTNHJRRE5nTyticm5XcndGeHZkazh0dHhRc3V2az0=

Tobias Strobl, Trainer Verl, zur Tabellenführung: "Schöne Momentaufnahme. Sehr schöne Momentaufnahme. Aber wir haben noch 18 Spiele vor uns. Das haben wir davor auch gesagt: Die Liga ist so eng, dass das auch ganz schnell wieder weg sein kann. Wir genießen die Momentaufnahme. Sonst würden wir auch schwindeln. Wir haben heute da weitergemacht, wo wir gegen die Löwen (2:0) aufgehört haben. Das war unser Ziel. Und jetzt heißt es auch wieder zu schauen, was war gut, was war nicht so gut, um dann auch die nächsten Schritte zu gehen. Gerade im Moment fühlt es sich sehr gut an."

...was er der Mannschaft gesagt hat: "Erstmal Riesen-Respekt für das Ergebnis, aber auch für das Spiel. Die letzten 7 bis 8 Minuten in der 1. Halbzeit waren vielleicht nicht mehr komplett seriös. Da macht das Ergebnis wahrscheinlich auch was mit der Mannschaft. In der 2. Halbzeit fand ich den Waldhof viel besser im Ball. Da hast du schon schwer Zugriff gehabt, mit den Einwechslungen, die sie gemacht haben. Das war nicht mehr so, dass wir das Spiel gegen den Ball komplett kontrolliert haben. Deswegen haben sie uns da auch phasenweise wehgetan. Die zwei Tore geben wir zu einfach her. Aber das nehmen wir auf unsere Kappe, weil das unsere Identität ist. Aber wie stabil sie nach dem 4:2 geblieben sind, zeigt, wie reif sie sind. Deswegen freue ich mich für diese Facette."

...ob Verl die einzige Mannschaft ist, die im Aufstiegsrennen kann, aber nicht muss und der Druck bei den anderen Teams liegt: "Das würde ich so unterschreiben und das haben wir auch intern ganz klar besprochen. Egal, was um uns herum passiert, wir brauchen eine Klarheit. Und das ist gut ausgedrückt. Wir können - und dann wäre es eine Sensation. Aber wir müssen nicht. Wenn wir uns diese Leichtigkeit bewahren, bleiben wir auch weiterhin erfolgreich. Aber wir wissen selbst nicht, was das mit uns macht, was im März/April passieren würde, wenn es noch so aussieht. Ich weiß es auch nicht, weil wir noch nicht in der Situation waren. Aber das ist der Schlüssel zum Erfolg. Wenn wir uns das als Gruppe bewahren, kann es eine spannende Reise werden. Wo sie letztendlich hinführt, wissen wir nicht. Aber wir würden uns nicht wehren, wenn es irgendwann eine Etage höher geht." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=RWNqN2xQOEVBdFc1RXk1Q2ZDM290V3ZwOTBYMVhNbjZ6ZzgxSUtFQjlxUT0=

Zlatko Janjic, Sportvorstand Verl, in der Halbzeitpause über einen eventuellen Abgang von Alessio Besio im Winter: "Das sehe ich gar nicht. Alessio möchte nicht weg. Ich habe einen guten Kontakt mit den Freiburgern. Da kam auch kein Signal, dass sie ihn zurückhaben wollen, weil sie sehen, wie gut der Junge sich hier entwickelt. Das ist dann für beide Seiten das Beste." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=ZHg3MWJNbmNJbmxsN1lmWEM3RXdIZDJ4OWc0VzZPVWlyR3loY0d3Sk4yMD0=

Felix Lohkemper, Mannheimer Doppelpacker: "Die Spielweise von Verl war schon grandios. Das habe ich selten erlebt. Sie haben super den Ball laufen lassen. Wir hatten kein Mittel dagegen. Das muss man so zugeben, dass wir heute chancenlos waren, obwohl wir in der 2. Halbzeit schon nochmal ein bisschen zurückgekommen sind. Das wäre vielleicht auch zu viel gesagt. Aber man muss zugeben: Wir hätten hier heute nichts verdient." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=VnJoWDZPbHFQZkNZRnc2ZHpiMzBQbk9wNVZWY2JaM3BwKzdsQWVyaEVsaz0=

Luc Holtz, Trainer Mannheim, zum Lob von Lohkemper für Verl: "Das ist keine Ausrede. Das ist die Realität. Der Gegner war in sämtlichen Bereichen besser: Technisch, taktisch, von der Schnelligkeit, gedanklich, in den Handlungen. Das ist ein verdienter Sieg. Das ist überhaupt nicht infrage zu stellen. Natürlich kann man über taktische Maßnahmen sprechen und ob wir high-press spielen müssen oder nicht. Wir haben es erst ab der 2. Hälfte fertiggebracht, als der Gegner etwas langsamer gespielt hat, es etwas ausgeglichener zu gestalten. Aber die ersten 45 Minuten waren nicht ausreichend. Wir haben nicht so schlecht begonnen, aber sehr schnell gemerkt, dass der Gegner besser ist als wir und das Spiel verdient gewonnen hat." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=QUp6YzNOVkxhSHhUbXRuUkR0Ukxic05BMUV6bVdoTVJCUE1pc0dJZUQ0RT0=

Gerhard Zuber, Geschäftsführer Sport Mannheim, vor dem Spiel über den chaotischen Abgang von Kennedy Okpala im Winter nach Paderborn: "Selbstverständlich ist das für uns zufriedenstellend, weil wir uns einigen konnten. Das ist nachvollziehbar, dass Spieler in die nächsthöhere Liga wechseln wollen. Wir haben uns sehr intensiv ausgetauscht. Im Endeffekt haben wir für alle Beteiligten eine gute Lösung gefunden."

...über Neuzugang Vincent Thill und den Anteil von Luc Holtz, der ihn als luxemburgischer Nationaltrainer zum Nationalspieler machte: "Grundsätzlich geht es immer um Profile und er erfüllt, was wir suchen. Wir müssen Kenny (Okpala, d. Red.) auch ersetzen. Das fangen wir im Kollektiv auf und versuchen, unseren spielerischen Ansatz zu verbessern. Dementsprechend sind wir glücklich, dass er da ist, weil er schon viel mitbringt und viel Erfahrung und einen sehr, sehr guten linken Fuß hat. Und kicken kann er auch. Deswegen hoffen wir, dass er bald die nötigen Körner hat, dass er uns helfen kann."

...ob Mannheim nochmal im Aufstiegskampf angreifen kann: "Ich habe immer gesagt, wir wollen zu den Mannschaften gehören, die in der ersten Tabellenhälfte sind. Daran hat sich nichts verändert. Das ist selbstredend. Das ist eine brutal spannende, enge Liga. Wir müssen auch nach unten schauen. Das ist immer klar. Deswegen hoffen wir, dass wir gut aus den Startlöchern kommen und zuhause auf dem neuen Geläuf ein paar Punkte holen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Tk44TXd0cmFxSmtvRUZZSFROS2FHTUJ1Zk1CbFFKV2RqbjE0bTlJQjNRVT0=

1. FC Saarbrücken - Energie Cottbus 1:1

Der Herbstmeister aus Cottbus bleibt im 3. Spiel in Serie sieglos und gibt die Tabellenführung bereits am 1. Spieltag der Rückrunde ab. In Saarbrücken kann Energie die 1:0-Halbzeitführung nicht über die Zeit bringen und ist mit dem Unentschieden noch gut bedient. Saarbrücken steht nach 13 Spielen ohne Sieg auf Platz 15 und hat vorerst 2 Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge.

Spektakuläre Choreografie in der Kurve: Saarbrückens Fans beeindrucken vor der Partie mit einer Choreografie in den Vereinsfarben. Aufgrund des Einsatzes von Pyrotechnik muss auf den Anpfiff gewartet werden, bis die Rauschwaden über dem Platz verzogen sind. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=TC9tUnFiTnprZGNUS0tCa3hmb25vSVZKMXQ1ZFQwSEhtMmVhb0dLOWhHOD0=

Jürgen Luginger, der vom Interimstrainer zum dauerhaften Cheftrainer in Saarbrücken ernannt wurde, darüber, dass in dem Unentschieden mehr drin war: "Wir haben wieder ein sehr gutes Spiel gemacht. Wir hatten in der 1. Halbzeit viele Möglichkeiten, wo ein bisschen was gefehlt hat. In der 2. Halbzeit haben wir den Lucky Punch nicht gesetzt. In unserer Situation bräuchte man einen Sieg. Gegen den Tabellenführer trotzdem so aufzutreten, gibt schon Mut. Wir müssen weitermachen und den Bock dann umstoßen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=VEd5M3dqSm5qMEJia1NNOGU4dXN3NkFGbmlUZGhOWVVQUURPUUtHNTBEZz0=

Saarbrückens Patrick Sontheimer, der bei seinem Comeback nach Verletzung direkt zum Spieler des Spiels gewählt wurde: "Für mich ging heute eine lange Leidenszeit vorbei. Wenn sich ziemlich alles bei einem um Fußball dreht und der einem 5 Monate lang weggenommen wird, dann ist es ein schönes Gefühl, wieder ins Zuhause zurückzukehren und mit den Jungs auf dem Platz zu kämpfen. Wir haben ein gutes Spiel gemacht und uns in der 1. Halbzeit leider nicht für unseren Aufwand belohnt. Wir sind trotzdem drangeblieben. Uns kann man bis auf die Effizienz wenig vorwerfen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=eUNaTTFpbGZHNEpYVXB5WE9aQ2YzS0RZOS9GUlBubTNWNzRSMnQzL3pWND0=

Claus-Dieter Wollitz, Trainer Cottbus: "Mit dem Punkt können wir mehr als zufrieden sein. Es gab viele Phasen, wo wir es spieltechnisch nicht gut gemacht haben. Wir hatten viel zu viele einfache Ballverluste. Wir haben kurz hinter der Mittellinie Bälle verloren gegen so eine Mannschaft. Das tat denen richtig gut, deswegen sind sie oft zum Abschluss gekommen. Ich hätte mir mehr Ballsicherheit gewünscht, um ins letzte Drittel zu kommen. Nach der Halbzeit haben wir die Räume aufgegeben, obwohl ich es in der Halbzeit nochmal angesprochen habe. Damit ist es ein glücklicher Punktgewinn. Wir waren am Anfang viel zu ängstlich, da war kein Spieltempo und keine Überzeugung drin, sich anzubieten. Das kann und sollte man der Mannschaft zugestehen. Wichtig ist, was man jetzt aus diesem Punkt macht." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=RHRWcUl0dk50MlJuQ3RadDBhZjNHZGNIL244L29sM2xzWEFWVi9nQ09Zbz0=

Moritz Hannemann, Cottbuser Torschütze zum zwischenzeitlichen 1:0: "Am Ende ist es von beiden Seiten ein verdienter Punkt. Trotzdem tut es irgendwo weh, wenn du 1:0 führst und dann dieses Gegentor kriegst. Da kriegen wir es nicht geschlossen in der Phase nach der Halbzeit. Da können wir uns an die eigene Nase packen und sagen, dass wir nochmal griffiger aus der Halbzeit kommen müssen, um sowas nicht zuzulassen. Unter dem Strich nimmst du den Punkt mit. Wenn man die Chancen sieht, ist es gerecht. Wir lassen uns nicht aus der Ruhe bringen und machen weiter." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=aWhSVE5SbkpBNTloRDg4SVhBTmllemZsMHZYMFpKSkJKRC9MNmlLVitMcz0=

SSV Ulm 1846 - SV Wehen Wiesbaden 0:1

Ulm belohnt sich für seine Überlegenheit nicht mit einem Tor und wird dafür in der 80. Minute vom Wiesbadener Siegtorschützen Donny Bogicevic bestraft. Seit nunmehr 3 Spielen wartet der SSV auf Platz 18 auf einen Sieg, der Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze beträgt zunächst 6 Punkte. Wiesbaden klettert durch den 4. Sieg aus den letzten 5 Spielen auf Rang 8.

Besonderes Zeichen der Anhänger: Ulms Dennis Dressel erhält vor dem Spiel von den Fans eine eigens designte Kapitänsbinde mit der Aufschrift "Wir geben nie auf". Das Motto soll die 'Spatzen' in der Rückrunde vor dem Abstieg bewahren. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=cEtxbGxSTC9nS0xYWTJzM1N4VFJYVm5NTFVFKytxYVc4dEIrWld6RFNPbz0=

Alte Weggefährten: Ulms Trainer Pavel Dotchev und sein Gegenüber Daniel Scherning waren einst Mitspieler, zudem absolvierte Scherning 26 Pflichtspiele unter Übungsleiter Dotchev. Nachdem Dotchev das 1. Trainerduell in der Saison 2021/22 für sich entschied, umarmen sich die Freunde vor ihrem 2. Aufeinandertreffen beherzt. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=UGttOHlSMnlNaWhpNnlOVHE0YU4rdElBY05Ud00ydEtHbElpbGlUbk52ND0=

Pavel Dotchev, Trainer Ulm, über die unglückliche Niederlage: "Das trifft uns sehr hart. Es war wieder mal eine gute Leistung und wir stehen trotzdem mit leeren Händen da. Das ist schon die ganze Zeit wie ein roter Faden. Wir haben ein Gegentor aus dem Nichts bekommen. Dann verlierst du das Spiel. Es ist einfach bitter für die Jungs. Ich kann der Mannschaft nichts vorwerfen. Wir haben es einfach nur nicht geschafft, ein Tor zu erzielen. Mir macht nur eine Sache Sorgen: Die Mannschaft darf den Glauben nicht verlieren. Wenn wir jedes Mal gut spielen und uns nicht belohnen, werden die Spieler irgendwann nicht mehr an sich glauben. Das darf nicht sein." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=ZlVIWFl1dExwaFFtWEErNGJ4Mmw5eTBKbXRYSW9IQ3RRL3FwdXVINmtHYz0=

Ulms Geschäftsführer Stephan Schwarz über noch mögliche Transferaktivitäten im Winter: "Der Transfermarkt geht noch bis zum 2. Februar, das gilt auch für uns. Wir haben die Augen und Ohren offen. Wir versuchen immer, uns optimal vorzubereiten und über Spieler nachzudenken, die noch Sinn machen. Wir sind dran und schauen, sowohl auf der abgebenden als auch der zugehenden Seite, was wir noch machen können." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=VCtZYkhHV0tmbzdZRitGUDRsS3dYOUc3WEcrbzFQZm1wbDgrREJEVnRETT0=

Daniel Scherning, Trainer Wehen Wiesbaden, darüber, ob der Sieg glücklich ist: "Aufgrund der 2. Halbzeit vielleicht, weil Ulm da schon die besseren Möglichkeiten hatte. Wir haben eine gute 1. Halbzeit gespielt, es war auch da schon ein offenes Spiel. Wir hatten große Möglichkeiten, hier in Führung zu gehen. Das haben wir liegen gelassen. Das Spiel wird hintenraus entschieden. Wir waren eigentlich zu sehr im Verwaltungsmodus und trotzdem darf man auch solche Spiele gewinnen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=YnFuY0pUS2ZtQ2JFcFh2ak15WEZhT25MVXpMMGVsMEh4Y2kvUS9OMUpTND0=

