RW Essen erhöht im Abstiegskampf mit dem zweiten Dreier in Folge den Druck: Nach dem in der 2. Halbzeit hart erkämpften 2:1-Sieg in Bielefeld gerät RWE-Trainer Uwe Koschinat ins Schwärmen. Die Arminen wachen zu spät auf und nehmen die 2. Heimniederlage in 2025 hin. Trainer Mitch Kniat urteilt: "Wir fangen wieder bei null an!"

Osnabrücks Trainer Marco Antwerpen zittert sich beim 3:2 zum 1. Auswärtssieg mit dem VfL beim Letzen Unterhaching. Aber: unter ihm bleibt Osnabrück ungeschlagen. 11 Punke aus 5 Partien machen den Klassenerhalt für den VfL greifbar. Deshalb ist sich Antwerpen sicher: "So eine Mannschaft steigt niemals ab! Da ist so viel Qualität. Die dürften niemals da stehen. Wir wollen über den Strich kommen." Osnabrück ist Tabellen-18., ein Punkt hinter Essen auf einem Nichtabstiegsplatz.

Und punktgleich mit Hannover 96 II, dem gegen Sandhausen in Unterzahl noch ein spätes 2:2 nach 0:2-Rückstand gelingt. Sandhausens Trainer Kenan Kocak hätte anschließend gut daran getan, sich weniger über den Unparteiischen Tobias Wittmann aufzuregen. Und mehr seine eigene Mannschaft in die Pflicht zu nehmen. Ausgangspunkt seiner Kritik ist der Freistoß, der in der 95. Minute zum 2:2 führt: "Er macht gar nichts, er zieht zurück. Was machen dann die Schiris? Was machen diese Herren? Sie wollen in die nächste Liga hochgehen, sie wollen sich weiterentwickeln. Wenn sie sowas als Foul pfeifen, können sie anfangen, in der Kreisliga zu pfeifen! Bei allem Respekt. Da muss ich bei allen Kreisliga-Schiris Abbitte leisten, weil sie sowas nicht mal in der Kreisliga pfeifen." Der gesamte Wortlaut - siehe Text unten mit Clip.

Hannover 96 II - SV Sandhausen 2:2

Lukas Wallner ist der Mann des Tages in Hannover! Mit einem Treffer in Minute 95 rettete der Innenverteidiger den 10 Hannoveranern das Remis und krönte die erfolgreiche Aufholjagd, nachdem Sandhausen bereits 2:0 führte. Mit dem Punkt springt Hannover auf Rang 17, Sandhausen ist mit 28 Zählern punktgleich mit dem TSV 1860 auf Rang 13, aber aufgrund der besseren Tordifferenz vor den Löwen.

Daniel Stendel, Trainer Hannover 96 II: "Was ich vor dem Spiel gesagt habe, haben die Jungs alles geliefert. Allein, dass wir 0:2 zurückliegen mit 10 Mann, dass wir dann so zurückkommen und bis zum Ende so fighten und selbst in Unterzahl den Gegner zwingen, nur lange Bälle und auf Zeit zu spielen, ist es hochverdient, dass wir noch den Ausgleich gemacht haben."

...zum Platzverweis für Valmir Sulejmani: "Valmir verliert den Ball und will sofort wieder hinterhergehen. Ich glaube schon, dass er seitlich von hinten kommt. Trotzdem trifft er ihn überhaupt nicht oder nicht so, wie es am Ende bewertet wurde. Aber im Nachhinein können wir nichts sagen. Es ist sehr, sehr ärgerlich und er war am traurigsten über die Situation. Ich bin trotzdem bei Gelb. Aber am Ende hat er auf Rot entschieden. Wichtig für mich war, dass sich die Mannschaft nicht hat hängen lassen."

Kenan Kocak, Trainer Sandhausen: "Wir dürfen so ein Spiel nicht mehr aus der Hand geben. Die Hektik, die Hannover verbreitet hat, müssen wir einfach besser verteidigen. Auch das Spiel viel besser kontrollieren. Trotzdem ist die Entstehung zum 2:2 extrem ärgerlich. Das war nie und nimmer ein Foulspiel."

...zum Freistoß, der zum Ausgleich führte: "Ist das ein Foulspiel!? Was ist da strittig? Da gibt es nichts zu streiten. Das ist überhaupt kein Foulspiel! Er macht gar nichts, er zieht zurück. Was machen dann die Schiris? Was machen diese Herren? Sie wollen in die nächste Liga hochgehen, sie wollen sich weiterentwickeln. Wenn sie sowas als Foul pfeifen, können sie anfangen, in der Kreisliga zu pfeifen! Bei allem Respekt. Da muss ich bei allen Kreisliga-Schiris Abbitte leisten, weil sie sowas nicht mal in der Kreisliga pfeifen. Das ist unglaublich, da Foul zu geben! Da erwarte ich in der 3. Liga, im Profifußball, bessere Qualität."

...zu einer möglichen Strafe aufgrund seiner Aussagen: "Strafe hin, Strafe her. Man wird hier immer mundtot gemacht. Man muss aber auch mal die Meinung sagen. Wir müssen mit Kritik umgehen, aber die Herren (die Schiedsrichter, d. Red.) müssen auch mit Kritik umgehen. Ich beleidige niemanden, ich sage nur, das war nie und nimmer ein Foulspiel."

Arminia Bielefeld - Rot-Weiss Essen 1:2

RW Essen hält beim 2:1-Sieg in Bielefeld dem Druck der Arminia in der 2. Halbzeit stand und siegt im Abstiegskampf zum zweiten Mal in Serie. Einziger Wermutstropfen: auch im 9. Spiel in Serie gelingt den Essenern kein Zu-Null. Das liegt nicht am herausragenden Keeper Jakob Golz, der nicht nur unmittelbar vor dem 2:0-Führungstreffer sensationell rettet. Bei den Arminen ist Neuzugang Joel Grodowski (Preußen Münster) gleich von Beginn an dabei, aber noch kein Faktor. Die Arminen verlieren auch das 2. Heimspiel im Jahr 2025. Der letzte Heimsieg in der 3. Liga datiert vom 29.11.2024.

Mitch Kniat, Trainer Arminia Bielefeld, nervt die fehlende Konstanz der Arminia: "Die 1. Halbzeit war entscheidend. Da waren wir gar nicht auf dem Platz und haben enttäuscht. Das 2. Gegentor war zu viel des Guten. Gegen Ende haben wir noch einmal alles reingelegt, aber die 2 Chancen nicht genutzt. Nun laufen wir wieder hinterher. Wir fangen irgendwo wieder bei Null an." Der Link zum Interview:

Joel Grodowski, Neuzugang Arminia Bielefeld, kommt bei seinem Debüt für die Arminia noch nicht so richtig zum Zug: "Wir waren in der 2. Halbzeit echt am Drücker. Dann bekommen wir nach der sensationellen Parade von Jakob Golz so ein Scheiß-Tor zum 0:2. Ich will der Mannschaft helfen und habe wieder Bock auf Fußball. Die Gespräche waren sehr gut. Ich liebe es für Traditionsvereine zu spielen. Das Debüt habe ich mir aber anders vorgestellt. Ich kam nicht richtig rein." Der Link zum Interview:

Michael Mutzel, Geschäftsführer Arminia Bielefeld, beurteilt die jüngsten Zu- und Abgänge der Arminia. Talent Daniel Sumbu wechselt zu Sturm Graz, Joel Grodowski kommt aus Münster und steht prompt in der Startelf: "Daniel Sumbu ist ein Junge aus der Akademie, der nun die ersten Schritte gemacht hat. Wir hätten ihn gern gehalten und weiter entwickelt. Wenn dann ein Champions-League-Teilnehmer kommt, wird es für einen Drittligisten aber schwer ihn zu halten. Bei Joel Grodowski waren wir extrem überrascht, dass wir die Möglichkeit hatten ihn zu verpflichten. Der Junge hat richtig Bock auf Arminia." Der Link zum Interview:

Uwe Koschinat, Trainer Rot-Weiss Essen, bedankt sich bei seinem Torhüter Jakob Golz: "Wir haben sicherlich einen glücklichen Sieg der inneren Widerstandsfähigkeit gefeiert mit einem großartigen Torwart. Wir haben eine extrem souveräne 1. Halbzeit gespielt und konnten uns befreien. Arminia Bielefeld hat insbesondere in der 2. Halbzeit eine große Dominanz ausgestrahlt. Die Parade vor dem 2:0 von Jakob Golz war spektakulär. In den hohen Zonen kann Ahmet Arslan zum Unterschiedsspieler werden. Das hat er beim 2:0 bewiesen. Es tut der Mannschaft gut, völlig fertig zu sein. Dominik Martinovic würde normalerweise jetzt für die Löwen in München spielen. Die Klarheit, mit der er sich für entschieden hat - er kam dann aus einer inneren Überzeugung aus zu uns. Das fügt sich aktuell als Mannschaft gut zusammen. Wir wurden nach dem Aachen-Spiel schon totgeredet. Nun haben wir zwei anständige Spiele abgeliefert und maximal gepunktet. Wir sollten nicht den Fehler machen und sagen, dass alles schon gut ist. " Der Link zum Interview:

Torben Müsel, Torschütze zum 1:0 für Rot-Weiss Essen, freut die "gute Energie" auf dem Platz: "Wir haben noch keine zwei Spiele in Folge gewonnen. Diese zwei Siege tun nun aufgrund der Tabellensituation extrem gut. Wir haben es unnötig spannend gemacht. Man muss aber auch einmal dreckig gewinnen. Wir haben eine gute Energie auf dem Platz."

SpVgg Unterhaching - VfL Osnabrück 2:3

Marco Antwerpen feiert mit dem VfL Osnabrück den ersten Auswärtssieg seit 10 Monaten und bleibt ungeschlagen: mit elf Punkten auf fünf Spielen sieht der VfL wieder Licht im Abstiegskampf. Den Tabellenletzten Unterhaching feiern die Zuschauer nach dem 18. sieglosen Spiel in Folge. Kein Wunder: mit einer Energieleistung holt die SpVgg fast noch den 0:3.-Rückstand auf, am Ende sogar in Unterzahl. Hilft alles nichts: Für die Unterhachinger gehen im Abstiegskampf tabellarisch langsam die Lichter aus.

Heiko Herrlich, Trainer SpVgg Unterhaching, bleibt trotz des Dramas nüchtern: "Wir hatten in der 1. Halbzeit gegen die Körperlichkeit von Osnabrück nichts entgegenzusetzen. In der 2. Halbzeit haben wir mehr Fußball gespielt und die Chance auf den Ausgleich. Ich verliere nicht ganz den Glauben. Im Training machen wir die schwierigen Dinger, im Spiel eben nicht. Vielleicht kommt gegen Essen Johannes Geis wieder zurück." Der Link zum Interview:

Markus Schwabl, Kapitän der SpVgg Unterhaching, übt sich in Fatalismus : "Beide Niederlagen waren mehr als vermeidbar, gerade auch mit der Gelbroten Karte. Wir machen immer kleine oder gar große Fehler. Am Schluss kannst du dir von vernünftigen Leistungen nichts kaufen. Abmelden werden wir den Spielbetrieb nicht. Wir fahren jetzt nach Essen. Wir werden uns wieder rausziehen. Für Konstantin Heide tut es mir leid: als Torwart bist du einfach der Depp, wenn du einen Fehler machst. Er ist ein wichtiger Teil des Teams. Wir werden ihn nicht fallen lassen. Wir sollen schleunigst anfangen Punkte zu holen."

Manfred Schwabl, Präsident SpVgg Unterhaching, bleibt in der Pause der Partie gegen Osnabrück seiner Linie treu und nimmt Torhüter Konstantin Heide nach dem Fehler vor dem 0:1 in Schutz: "Wir hauen uns zu viele Tore selbst rein. Nach dem 0:1 kam die Verunsicherung auf. Das ist ganz normal. Du stehst draußen und hoffst, dass irgendwann so ein Drecksding reingeht. Irgendwann musst du ein Tor machen. In diesem Sport gibt es keine B-Note. Konstantin Heide ist ein junger Tormann, das ist unser Weg. Das nehme ich hinsichtlich der Kaderplanung auf meine Kappe nehmen. Die Mannschaft und den Trainer soll man in Ruhe lassen. Vor der Saison war das ein gewaltiger Umbruch. Unser Auftrag ist es junge Spieler herauszubringen." Der Link zum Interview:

Marco Antwerpen, Trainer VfL Osnabrück, kann die Schwächen bei Standards verschmerzen und liefert die Kampfansage im Abstiegskampf: "Bei den Standardgegentoren haben wir auch etwas Pech gehabt. Wir haben diese aber auch nicht gut verteidigt. Bis zum 3:0 waren wir richtig und nehmen verdient die drei Punkte mit. Als ich die Mannschaft übernommen habe, haben wir den Jungs einen klaren Weg mitgegeben. Das ist uns eindrucksvoll gelungen. So eine Mannschaft steigt niemals ab! Da ist so viel Qualität. Die dürften niemals da stehen. Wir wollen über den Strich kommen."

Marco Antwerpen, Trainer VfL Osnabrück, findet deutliche Worte zur Nicht-Nominierung von Ba-Muaka Simakala: "Die Spieler, die nicht im Kader sind, sind aktuell nicht so wichtig. Fußball findet nicht in der Vergangenheit statt. Seine Leistung muss man immer wieder auf dem Platz bringen."

Niklas Niehoff, Torschütze des VfL Osnabrück, feiert endlich auswärts mit dem VfL: "Das war nun das 1. Mal, dass wir so auswärts vor den Fans feiern durften. So kann es gern weitergehen. Wir mussten das Spiel für uns im Kopf gewinnen. Am Ende war es wegen der 2 Standardgegentore unnötig spannend. Das darf uns nicht passieren. Wir sammeln Spiel für Spiel das Selbstverständnis Fußball zu spielen. Zuvor waren wir in einem Negativstrudel."

Die 3. Liga live bei MagentaSport - 23. Spieltag:

Freitag, 7.2.:2025

Ab 18.45 Uhr: SV Sandhausen - Arminia Bielefeld

Samstag, 8.2.2025

Ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr als Einzelspiel abrufbar: 1. FC Saarbrücken - SV Waldhof Mannheim, Erzgebirge Aue - Alemannia Aachen, Energie Cottbus - SV Wehen Wiesbaden, Rot-Weiss Essen - SpVgg Unterhaching, VfB Stuttgart II - Dynamo Dresden

Ab 16.15 Uhr: TSV 1860 München - FC Ingolstadt

Sonntag, 9.2. 2025

Ab 13.15 Uhr: Hansa Rostock - FC Viktoria Köln

Ab 16.15 Uhr: SC Verl - Hannover 96 II

Ab 19.15 Uhr: VfL Osnabrück - Borussia Dortmund II

