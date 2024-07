MagentaSport

Mindestens 5 Stunden Top-Basketball kostenlos mit allen Infos zur Frauen- und Männer-Nationalmannschaft vor der Olympia-Teilnahme! MagentaSport zeigt den Doppel-Spieltag am Freitag ab 17 Uhr aus Berlin live. Das Motto: Testen für Olympia! Die deutschen Frauen starten gegen Nigeria. Japan, erster deutscher Gruppengegner in Frankreich, fordert den Weltmeister beiden Männern schon mal vorab. Beide Partien sind wieder kostenlos für alle empfangbar.

MagentaSport Experte Per Günther, analysiert den nächsten Härte-Test der deutschen Basketball-Männer. Basti Ulrich kommentiert, Jan Lüdeke moderiert ab 19.30 Uhr. Spannend: was Kapitän Dennis Schröder über die mögliche ehrenvolle Aufgabe als olympischer Fahnenträger und der zuletzt angeschlagene Johannes Thiemann über seinen neuen Klub in Japan sagt. Für den 30jährigen Thiemann ist der Test in Berlin somit eine Abschiedsvorstellung nach 6 Jahren für ALBA.

Für die Frauen, erstmals bei Olympia dabei, ist es der erste richtige Test seit der erfolgreichen Qualifikation im Februar. Ob die Top-Stars Satou und Nyara Sabally gegen Nigeria mitspielen werden, scheint noch offen. In jedem Fall dabei sind: als Expertin Ireti Amojo, Alexander Frisch kommentiert, Stefanie Blochwitz moderiert.

Freitag, 19.07.2024

Ab 17.00 Uhr: Deutschland (Frauen) - Nigeria

Ab 19.30 Uhr: Deutschland (Männer) - Japan

