3. Liga startet am 2.August mit Top-Duell TSV 1860 München - Saarbrücken live und kostenlos bei MagentaSport

"Ich habe da Bock drauf" Fabian Klos wird neuer Experte! Premiere in Essen gegen Aachen

München

Der Typ will "auch mal unbequem" sein: Fabian Klos ist ab sofort neuer Experte in der 3. Liga bei MagentaSport. "Ich habe da Bock drauf", sagt Klos nach über 500 Profi-Spielen. Er will seine Experten-Rolle "ehrlich und direkt" angehen. Die neue Saison werde "noch wilder", glaubt der 36jährige, denn einen wirklichen Top-Favoriten sieht er nicht - nicht mal Dynamo. "Dresden ist hinten raus buchstäblich die Luft ausgegangen. Thomas Stamm als Trainer eines Absteigers zu holen, ist ein mutiger Schritt." Premiere für den 36jährigen Klos: am 1. Spieltag beim Kracher RW Essen gegen Aufsteiger Alemannia Aachen am Samstag, 03. August. "In Aachen bei der Alemannia steckt so viel Strahlkraft, die werden die 3. Liga bereichern. Die werden durch ihre Euphorie und die Fans mindestens in der Hinrunde getragen werden", so Klos, auch mit Blick auf die Tatsache, dass mit Ulm, Münster und Elversberg zuletzt 3 Aufsteigerdirekt in die 2. Liga durchmarschierten. Martin Lanig, Steven Ruprecht, Daniel Flottmann und Toni Wachsmuth bleiben als weitere MagentaSport-Experten erhalten.

MagentaSport zeigt das Traditionsduell TSV 1860 München gegen 1. FC Saarbrücken zum Saisonauftakt am Freitag, 2. August, live und kostenlos für alle. Ab 18.30 Uhr beginnt der ausführliche Vorlauf mit einem Ausblick auf beide Klubs und die gesamte Saison 2024/25. Nur bei MagentaSport gibt es alle 380 Partien, 312 Spiele exklusiv, auch über die Plattform MagentaTV zu sehen.

Als Experte "ehrlich, direkt. Auch mal unbequem" sein

Fabian Klos beendete seine Profi-Karriere nach über 500 Spielen im Mai 2024 bei Arminia Bielefeld. Den ersten Auftritt als Experte hat Klos gleich am 1. Spieltag beim Kracher RW Essen gegen Aufsteiger Alemannia Aachen - am Samstag, 03. August. Ab 13.30 Uhr mit Vorberichten in der Konferenz bei MagentaSport, Fabian Klos fungiert dann auch als Co-Kommentator an der Seite von Christian Straßburger. Für MagentaSport hat er vor dem Saison-Auftakt am Freitag, 02. August, mit TSV 1860 München gegen 1. FC Saarbücken (ab 18.30 Uhr live und kostenlos für alle) schon mal einen ersten Blick auf die neue 3. Liga-Saison geworfen. Am Mittwoch, 31. Juli, wird Klos im Podcast "4zu3" umfassend die neue Spielzeit analysieren. Seine neue Rolle als Experte werde er "auch mal unbequem" angehen.

"Ich habe da Bock drauf. Ich werde versuchen, meinen Weg als Experte so zu gehen, wie ich das als Spieler gemacht habe: ehrlich, direkt. Auch mal unbequem. Ich versuche mich nicht beeinflussen zu lassen. Wenn ich mir Bielefeld anschauen werde, wird das auch sachlich und fachlich passieren. Aber natürlich ist das der Verein, dem ich emotional noch sehr verbunden bin."

Aktuell genießt er seine Familie und ein neues Freizeitgefühl:

"Den Trainerjob möchte ich nie so wirklich ausschließen für mich. Ich wollte jetzt nach 15 Jahren als Profi-Fußballer und jedes verplante Wochenende aber erst mal gewisse Routinen aufbrechen."

Der Unterschied in der 3. Liga zur 1. + 2. Liga:

"Die Spitzen-Mannschaften legen nicht unbedingt nur Wert auf Ballbesitz, sondern vor allem auch auf die Defensive. Und eine totale Bereitschaft, mit der maximalen Physis zu spielen. Wenn man in der 3. Liga etwas erreichen will, ist eine Top- Physis Voraussetzung."

Klos-Fazit zur letzten Saison mit Arminia unter Trainer Kniat: "Nicht immer funktioniert"

"Die Mannschaft hat das nicht auf dem Platz umsetzen können, was der Trainerstab akribisch vorbereitet hat. Wir waren zwar als Team eine gute Einheit trotz der vielen Neuzugänge, aber haben auf dem Platz nicht immer funktioniert."

Klos weiter: "Wir haben den Supergau mit einem 3. Abstieg verhindert. Aber in die Situation darf die Arminia nicht noch einmal kommen. Ich glaube, dass das auch nicht passieren wird, weil die Verantwortlichen aus der letzten Saison gelernt haben. Die Arminia hat sich erstmals wieder gezielt verstärken können. Das reicht möglicherweise noch nicht für ganz oben. Aber für eine bessere, konstantere Saison."

Die 3. Liga wird noch "wilder"

"Vom Gefühl her kann da jedes Jahr immer alles passieren. Diese Saison wird vielleicht noch wilder. Für mich gibt es nicht den Top-Favoriten. Ich sehe auch keinen klaren Absteiger. Auch nicht die Zweiten Mannschaften von Hannover 96 und dem VfB Stuttgart. Solche Teams sind immer unangenehm zu spielen."

Aachen hat "so viel Strahlkraft"

"In Aachen bei der Alemannia steckt so viel Strahlkraft, die werden die 3. Liga bereichern. Die werden durch ihre Euphorie und die Fans mindestens in der Hinrunde getragen werden."

Zu Dynamo Dresden: Stamm zu holen, ist "ein mutiger Schritt"

"Dresden ist hinten raus buchstäblich die Luft ausgegangen. Da war vielleicht zu viel Ballbesitz-Denken und zu wenig Balance zur Defensive. Die Dynamo-Verantwortlichen werden vermutlich auch nicht wieder öffentlich und offensiv erklären, dass sie aufsteigen wollen. Thomas Stamm als Trainer eines Absteigers zu holen, ist ein mutiger Schritt. Auch wenn Stamm schon gezeigt hat, dass er ein guter Trainer zu sein scheint."

TSV 1860 München braucht vor allem "dringend Konstanz"

"Den TSV 1860 München habe ich in guter Erinnerung. Der letzte Spieltag, wie mich auch die Sechzig-Fans in meinem allerletzten Spiel gefeiert haben, das war schon beeindruckend. Tolle Fans. Sportlich kriegt es Sechzig irgendwie einfach nicht hin, dem Anspruch dieses Traditionsklubs gerecht zu werden. Wenn ich sehe, wie viele Spieler dort wieder verabschiedet wurden, zeigt es mir, dass die Löwen weiterhin nach Konstanz suchen, die so ein Verein sicher dringend benötigt."

So läuft die 3. Liga komplett live bei MagentaSport

Die Sendezeiten für die 10 Partien pro Spieltag bleiben. Am Freitag wird das Top-Spiel bereits ab 18.30 Uhr mit allen wichtigen Themen rund um die Begegnung und das Liga-Geschehen gestartet.

Der frühere Einstieg in die Samstag-Konferenz um 13.30 Uhr kam bei den Fans schon in der letzten Saison ausgezeichnet an. Die Einzelpartien startet jeweils um 13.45 Uhr. Sehr gut läuft auch das Samstagnachmittagsspiel ab 16.15 Uhr.

Die Startzeiten für die 3 Spiele am Sonntag bleiben ebenso: ab 13.15, 16.15 und 19.15 Uhr - exklusiv bei MagentaSport.

3. Liga komplett live bei MagentaSport Saison 2024/25

1. Spieltag - ausgewiesen sind die Sende-Startzeiten

Freitag, 02. August 2024

18.30 Uhr live und kostenlos: TSV 1860 München - 1. FC Saarbrücken

Samstag, 03. August 2024

Ab 13.30 Uhr in der Konferenz, ab 13.45 Uhr als Einzelspiel abrufbar: RW Essen - Alemannia Aachen, Erzgebirge Aue - Hannover 96 II, BVB II - SpVgg. Unterhaching, SC Verl - Wehen Wiesbaden, SV Sandhausen - VfL Osnabrück

Ab 16.15 Uhr: Hansa Rostock - VfB Stuttgart II

Sonntag, 04. August 2024

Ab 13.15 Uhr: Viktoria Köln - Dynamo Dresden

Ab 16.15 Uhr: Energie Cottbus - Arminia Bielefeld

Ab 19.15 Uhr: FC Ingolstadt - Waldhof Mannheim

2. Spieltag

Freitag, 09. August 2024

Ab 18.30 Uhr: Dynamo Dresden - Energie Cottbus

Samstag, 10. August 2024

Ab 13.30 Uhr in der Konferenz, ab 13.45 Uhr als Einzelspiel abrufbar: VfL Osnabrück - Erzgebirge Aue, Alemannia Aachen - SC Verl, Waldhof Mannheim -. Viktoria Köln, SpVgg. Unterhaching - FC Ingolstadt, SV Wehen Wiesbaden - Hansa Rostock

ab 16.15 Uhr: Arminia Bielefeld - BVB II

Sonntag, 11. August 2024

Ab 13.15 Uhr: Hannover 86 II - RW Essen

Ab 16.15 Uhr: VfB Stuttgart II - TSV 1860 München

Ab 19.15 Uhr: 1. FC Saarbrücken - SV Sandhausen

