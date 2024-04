MagentaSport

3. Liga live bei MagentaSport 33.Spieltag: Samstag ab 13.30 Uhr mit dem Topspiel Ulm (2.) gegen Münster (3.)

1:1 zu wenig! Duisburg trifft nur ins eigene Tor, Schommers rechnet und glaubt ans Wunder

München (ots)

Eigentor-Parade im Kellerduell. Der MSV Duisburg ist deutlich überlegen, verpasst aber gegen Mannheim wichtige Punkte im Abstiegskampf. Dem MSV wurde der Sieg auf dem Silbertablett serviert: nach einem Freistoß köpfte Waldhof-Stürmer Terrence Boyd ins eigene Tor. Danach erarbeiten sich die Duisburger gute Chancen und schließlich fälscht Tobias Fleckenstein einen Schuss unglücklich ins eigene Tor ab. Die Enttäuschung bei den Duisburgern ist riesig, der Abstand zum rettenden 16. Platz - aktuell von Bielefeld besetzt - beträgt mindestens 7 Punkte. Duisburgs Thomas Pledl hält einen Klassenerhalt zwar noch für möglich, aber: "Es ist zwar rechnerisch noch alles möglich, aber wir wissen selber, in 5 Spielen muss alles für uns laufen. Nichtsdestotrotz hat man gesehen: Wir glauben an uns. Wir glauben daran, dass wir es schaffen können." Sein Trainer Boris Schommers ist da optimistischer: "Mit diesem Auftritt und diesem Glauben und diesem Selbstvertrauen auch Fußball zu spielen unter dieser Drucksituation glaube ich immer noch dran, dass wir nächste Woche auch in Ingolstadt gewinnen können." Mannheim nutzt das 1:1 weitaus mehr: Platz 15 mit zumindest 5 Punkten Abstand bis zum Samstagspiel auf den 1. Abstiegsplatz - da steht Halle, der HFC muss in Köln (live ab 13.30 Uhr) ran.

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen vom Auftakt des 33. Spieltags in der 3. Liga

MSV Duisburg - Waldhof Mannheim 1:1

Die Ungeschlagen-Serie von Waldhof Mannheim hält an. Seit 6 Spielen ist die Mannschaft ohne Niederlage und sie holen zumindest auch etwas Zählbares im Kellerduell gegen den MSV Duisburg. Die Duisburger waren besonders im ersten Abschnitt deutlich überlegen, verpassten es aber, das Tor zu machen. Jetzt sind es vorläufig erst mal 8 Punkte auf einen Nicht-Abstiegsplatz für den MSV. Am Sonntag kann Arminia Bielefeld diesen Abstand noch vergrößern.

Boris Schommers, Trainer Duisburg: "Es ist zu wenig. Wir brauchen 3 Punkte. Aber dieses Spiel gibt uns klar den Glauben. Warum sollten wir von den nächsten 5 Spielen nicht mindestens 4 gewinnen? Es ist eine brutal schwere Aufgabe. Aber mit diesem Auftritt und diesem Glauben und diesem Selbstvertrauen auch Fußball zu spielen unter dieser Drucksituation glaube ich immer noch daran, dass wir nächste Woche auch in Ingolstadt gewinnen können."

Den Torwart zur Ecke in den Angriff zu schicken war für ihn nicht entscheidend: "Das hat man auch gesehen, dass wir das hier unbedingt gewinnen wollten. Ich sage dann auch, bei dem letzten Standard kommt es nicht auf Max vorn an. Letztendlich ist es auch noch so, dass wir jetzt 8 Punkte dahinter sind, aber da sind noch ein paar andere, die vorne auch Tore schießen können. Wir hatten unsere Möglichkeiten und wie die Mannschaft das spielerisch gelöst hat, welchen Mut sie hatte, Fußball zu spielen. Es ist sehr, sehr schade, dass wir dafür heute nicht mit 3 Punkten belohnt wurden, die hätten wir dringend gebrauchen können."

Thomas Pledl, Duisburg: "Es tut brutal weh. Heute hätten wir viel mehr als einen Punkt verdient. Wir waren klar die bessere Mannschaft. Im Endeffekt macht Waldhof aus eineinhalb Chancen ein Tor und wir stehen jetzt mit einem Punkt da. Das ist ein Ticken zu wenig. Es ist zwar rechnerisch noch alles möglich, aber wir wissen selber in 5 Spielen muss alles für uns laufen. Nichtsdestotrotz man hat heute gesehen: Wir glauben an uns. Wir glauben daran, dass wir es schaffen können."

Marco Antwerpen, Trainer Mannheim, über die 1. Halbzeit: Wir sind viel hinterhergelaufen, haben viel zugelassen. Da kannst du eigentlich froh sein, wenn wir nur mit 1:0 in die Halbzeit gehen." Für ihn macht das ganze Hochrechen im Abstiegskampf wenig Sinn: "Du musst deine eigene Leistung auf den Platz bringen. Du musst liefern. Du musst Punkte holen. Das haben wir in den letzten Wochen gemacht, selbst wenn dann so ein Spiel wie heute läuft, gehst du mit einem Punkt raus und musst damit zufrieden sein. Dann hast du nächste Woche wieder ein Heimspiel gegen Rot-Weiss Essen. Da freuen wir uns brutal darauf, weil wir wissen, was wir in der Lage sind, zu leisten."

Fridolin Wagner, Torschütze Mannheim, über die Serie des Waldhofs: "Wir haben dieses Jahr viel Scheiße gefressen und wir haben, glaube ich, ein bisschen Appetit auf das Siegen. Wenn man dann einmal erfolgreich ist, will man das immer wieder haben. Da muss man gar nicht so motivieren, wir müssen einfach immer wieder an unsere Leistungsgrenze rankommen. Wir brauchen noch Punkte."

Die 3. Liga bei MagentaSport

33. Spieltag

Samstag, 13.04.24

Ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr als Einzelspiel: SSV Ulm - Preußen Münster, SC Verl - Erzgebirge Aue, Borussia Dortmund II - FC Ingolstadt, SpVgg Unterhaching - VfB Lübeck, Viktoria Köln - Hallescher FC

Ab 16.15 Uhr: 1. FC Saarbrücken - SV Sandhausen

Sonntag, 14.04.24

Ab 13.15 Uhr: Jahn Regensburg - TSV 1860 München

Ab 16.15 Uhr: Arminia Bielefeld - RW Essen

Ab 19.15 Uhr: SC Freiburg II - Dynamo Dresden

