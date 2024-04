MagentaSport

Eishockey live bei MagentaSport am Dienstag: Deutschland - China 17 Uhr, Bremerhaven - München im Halbfinale 5

1:0 gegen Schweden, unbesiegt im Viertelfinale, DEB-Auswahl top: "Alles ist möglich!"

München (ots)

So gut waren die deutschen Eishockey Frauen noch nie! Auch das 3. Gruppenspiel bei der WM in USA gewinnt die DEB-Auswahl - 1:0 in einem großartigen Kampfspiel gegen Schweden. Deutschland ist somit schon vor der Partie gegen China am Dienstag (live und kostenlos ab 17 Uhr) Gruppensieger und sicher für die am Donnerstag startenden Viertelfinals qualifiziert. Überragend: Torfrau Sandra Abstreiter, die dennoch zunächst das Team lobt: "Der Teamspirit war megagut. Vor allem in den letzten paar Minuten mit dem Unterzahlspiel. Da sind wirklich fast gar keine Schüsse mehr durchgekommen. Wir haben so viel geblockt. Ich würde wirklich sagen, dass dies ein sehr guter Teamerfolg war." Auf die Frage, was die deutschen Frauen ab dem Viertelfinale noch erreichen können, sagt Abstreiter: "Alles!" Bundestrainer Jeff MacLeoad hebt den besonderen Charakter seiner Mannschaft hervor und ist ähnlich zuversichtlich für die weiteren Aufgaben wie die Torfrau Abstreiter: "Alles ist möglich, wenn wir so spielen und kämpfen." China soll am Dienstag ebenfalls geschlagen werden.

Nachfolgend die Stimmen und Höhepunkte vom 3. WM-Spiel der deutschen Frauen gegen Schweden - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Weiter geht es in den Playoffs am Dienstag mit Spiel 5 zwischen München und Bremerhaven - live ab 19.15 Uhr. Berlin muss am Mittwoch wieder gegen Straubing ran - live ab 19.15 Uhr. Zum Abschluss der Gruppen trifft Deutschland am Dienstag auf China - live und kostenlos ab 17 Uhr bei MagentaSport.

Stimmen Deutschland - Schweden 1:0

Ein sehr hartes Kampfspiel, eine großartige Torhüterin Sandra Abstreiter und ein famoser 1:0-Sieg nach einer 1a-Leistung im letzten Drittel der gesamten DEB-Auswahl. Note 1 für diesen Auftritt und ein wenig Zittern war auch dabei, als Deutschland die letzten 2 Minuten in Unterzahl spielen musste. Der MagentaSport-Reporter Christoph Fetzer ist außer sich: clipro.tv/player?publishJobID=TExnQXFBZmE3ZkcxL2UyK2JUa3orQXp5M0VRY2FhNmpCakNZbXg2RW9zMD0=

Franziska Feldmeier trifft nach einer starken Offensive zum 1:0. Ein wenig glücklich, aber nach diesem letzten Drittel auch verdient: clipro.tv/player?publishJobID=dmVUYXRMUWx5andFTmdVOFZZbVBLRGoyb0tac2NuMG5KV1J5c2FyWE9IMD0=

Jeff MacLeoad, Bundestrainer: "Wir haben gezeigt, was wir über 60Minuten leisten können. Wir hatten Anfang kleine Probleme. Aber wir sind als Mannschaft immer besser aufgetreten. Ausschlaggebend war der Charakter unseres Teams über die 60 Minuten."

Viertelfinale erreicht, was ist mit diesem Team noch möglich: "Alles ist möglich, wenn wir so spielen und kämpfen. Wenn wir defensiv und offensiv so auftreten."

Sandra Abstreiter. MVP des Spiels: "Der Teamspirit war megagut. Vor allem in den letzten paar Minuten mit dem Unterzahlspiel. Da sind wirklich und tatsächlich fast gar keine Schüsse mehr durchgekommen. Wir haben so viel geblockt. Ich würde wirklich sagen, dass dies ein sehr guter Teaerfolg war."

Was kann die Mannschaft aus ihrer Sicht noch erreichen: "Alles! Ich bin gespannt aufs Viertelfinale. Ich freue mich natürlich drauf. Wir bereiten uns natürlich bestens darauf vor."

Sandra Abstreiter zum abschließenden Gruppenspiel gegen China: "Natürlich wollen wir ungeschlagen aus der Vorrunde rausgehen. Allerdings können wir das auch ein wenig entspannter angehen morgen. Egal was passiert: wir sind Erster. Aber wir wollen es den Chinesinnen auch noch zeigen."

Die Highlights zum Spiel: https://www.telekom-tcs.de/dynamic/get_asset.php?a=%2Fcms%2Fvideos%2Fvideo_source_file%2F17705633.mxf&d=download&f=240408_ger_swe_tcs_gr.mxf&v=3906828&h=94365a08e2b4fb45f84e6b700d6ac81c7b45a1cd

Stimmen aus dem DEB-Team:

