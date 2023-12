MagentaSport

EuroLeague & EuroCup live bei MagentaSport: Ulm beendet Gran Canarias 10monatige Siegesserie, FCB morgen bei Real

Günther über Weltmeister Thiemann: "Habe hier schon 15mal erzählt, wie geil er ist"

München (ots)

Der Weltmeister-Boost - kaum ein anderer deutscher Spieler ist von ihm so infiziert wie Johannes Thiemann. Seit Monaten in Topform, zuletzt mit persönlichem Bestwert von 31 Punkten in der EuroLeague, als Punktegarant und Motivationsmaschine unersetzlich für ALBA - morgen ab 18.45 Uhr live bei Roter Stern Belgrad zu sehen. Per Günther ist trotz der gebotenen Zurückhaltung als MagentaSport-Experte ein Bewunderer. "Ich habe hier schon 15mal erzählt, wie geil er ist. Aber er hört nicht auf mit dem, was er tut. Das wird nicht weniger beeindruckend, ob dieser Konstanz", sagt Günther in der neuen Ausgabe des Podcasts "Abteilung Weltmeister", der sich immer mittwochs mit dem Basketball-Geschehen beschäftigt. Günthers alter Klub Ulm verzaubert ebenfalls international: Meistertrainer Anton Gavel beendet mit seinem Team die zehnmonatige Siegesserie Gran Canarias mit 18 Erfolgen im EuroCup, gewinnt mit 103:99 in der Overtime. Gavel sah "ein gutes Spiel", aber auch viel Leichtsinn in den letzten 90 Sekunden. "Wir müssen zum Spielende smarter werden." Ulm hat als Vierter mit 8 Siegen aus 11 Spielen direkten Kontakt zur Spitze. "Ey, dieser Sieg gegen Gran Canaria hat richtig gutgetan", schwärmt Ulms Karim Jallow: "Dieses Team hat in jedem Fall Charakter."

Nachfolgend die Stimmen und Clips aus dem EuroCup und dem Podcast "Abteilung Weltmeister" mit Blick auf die EuroLeague - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Morgen gibt´s die Rückkehr von Münchens Trainer Pablo Laso nach Madrid - ab 20.30 Uhr trifft der FCB auf den Spitzenreiter Real. ALBA gastiert bei Roter Stern Belgrad - ab 18.45 Uhr als Einzelspiel live bei MagentaSport zu sehen, ab 19 Uhr in der Konferenz, diesmal mit 6 Partien.

Günther über Thiemann: "Schon 15mal erklärt, wie geil er ist"

Podcast "Abteilung Weltmeister" mit Per Günther und Basti Ulrich, die sich wieder mal über das Phänomen Johannes Thiemann unterhalten, der seit der erfolgreichen WM top performt, auch wenn Berlin außer 2 Siegen noch nicht viel reißt in der EuroLeague. Thiemann ist der Topstar und vermutlich der beste Deutsche aktuell in der EuroLeague. "Ich habe hier schon 15mal erzählt, wie geil er ist. Aber er hört nicht auf mit dem, was er tut. Das wird nicht weniger beeindruckend, ob dieser Konstanz." Der Weltmeister Thiemann habe sein Repertoire nicht mal "groß verändert", vielmehr sieht Per Günther: "Er verlangt einfach forscher den Ball. Dadurch trägt er bewusster ALBAs Spiel in diesen 3, 4, 5 Minuten. Dieser oft beschriebene Weltmeister-Boost, also dieses Selbstverständnis, mit dem er jetzt agiert, dieses Selbstbewusstsein - das ist schon verrückt." Der Link zur aktuellen Podcast-Folge mit dem Titel "The next big thing": https://abteilungbasketball.podigee.io/344-the-next-big-thing

EuroCup: ratiopharm Ulm - Gran Canaria 103:99 (OT)

Der nächste Erfolg der Ulmer, die nun in ihrer Gruppe mit 8 Siegen direkten Kontakt zum bislang ungeschlagenen Spitzenreiter Gran Canaria (10 Siege) halten. Eine vorentscheidende Szene - Jallow trifft zum 96:91, Williams fängt den spanischen Gegenangriff ab und versenkt zum 98:91: clipro.tv/player?publishJobID=b2lGYXk1U1VKYUF3NzRvVmhWcEE4ME1CaXcxcytwYWx0S29rV0F1QnArMD0=.

"Ey, dieser Sieg gegen Gran Canaria hat richtig gutgetan", schwärmt Karim Jallow: "Dieses Team hat in jedem Fall Charakter. Wir hatten eineinhalb schwere Wochen - erst nach Trento gefahren, lange Reise, aber gewonnen. Dann nach Chemnitz gefahren, die lange Zeit ungeschlagen waren - auch gewonnen. Jetzt gegen Gran Canaria, die lange ungeschlagen waren, gewonnen. Wir haben wieder eine Super-Teamleistung abgeliefert. Jeder, der aufs Feld gekommen ist, hat dem Team das gegeben, was gebraucht wird." Der Link zum Interview mit Jallow mit Spielszenen: clipro.tv/player?publishJobID=MlBYUFJmNjRaclIvZCs3V2IwRzRpZlQyZmxWRDFFZ3NYUFJLR3hPa0RrST0=

Trevion Williams, 2,08 Meter großer Center, war Spieler des Spiels mit 15 Punkten und fast 35 Einsatzzeit und mit einer Aktion fürs gesamte Ulmer Auftreten bezeichnend: der 23jährige probierte Sekunden vor dem Ende mit einem Pass hinter dem Rücken noch zu zaubern, das ging mit dem Ballverlust noch fast in die Hose. Ulms Trainer Anton Gavel war glücklich, aber vom unnötigen Zitterende geschafft: "Wir haben gut gespielt. Aber am Ende haben wir uns so viele Fehler geleistet, dass wir den Sieg fast noch hergeschenkt hätten. Das wiederholt sich. Wir müssen zum Spielende smarter werden. Diesmal sind wir glücklich, dass wir es geschafft haben."

Ausgerechnet Ulm - der frühere Trainer Jaka Lakovic (2019 - 2022 in Ulm) über die erste Niederlage seit Februar und 18 Siegen - warum ausgerechnet in Ulm? "Ich weiß es nicht. Wir haben einfach nicht gut gespielt. Vor allem in der Defense. Deshalb war die Niederlage verdient."

Ex-Point Guard Günther lobt Ulms Supertalent Nunez: "Das ist so ein Winning-Player"

Der Ex-Ulmer Per Günther lobt in der neuen Podcast-Folge "Abteilung Weltmeister" auch "die nächste Entwicklung" von Point Guard Juan Nunez, der 17 Punkte gegen Gran Canaria warf. "Das ist so ein Winning Player. Dass du uns mit 19 Jahren verzaubern kann, weil du irgendwelche Zuckerpässe spielst, ist klar. Aber ich bin überrascht, wenn er überhaupt mal einen Fehler macht oder eine schlechte Entscheidung trifft."

Basketball live bei MagentaSport

EuroLeague am Donnerstag, 14.12.2023

Ab 18.15 Uhr: Anadolu Efes Istanbul - Maccbi Tel Aviv

Ab 18.45 Uhr Roter Stern Belgrad - ALBA Berlin, Zalgiris Kaunas - Partizan Belgrad

Ab 19 Uhr EuroLeague-Konferenz mit allen Spielen

Ab 20.15 Uhr: Vitoria Gasteiz - Virtus Bologna

Ab 20.30 Uhr: Real Madrid - FC Bayern München

Ab 20.45 Uhr: LDLC ASVEL Villeurbanne - Panathinaikos Athen

