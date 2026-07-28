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Neues FRITZ! Labor macht FRITZ!Box 5690 Pro zur Matter-Bridge

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Berlin (ots)

Für die FRITZ!Box 5690 Pro steht ab heute ein neues FRITZ! Labor zur Vorbereitung für das Release des FRITZ!OS 8.50 zum Download bereit: Nutzer können damit erstmals den Smart-Home-Standard Matter entdecken. Matter ist über das FRITZ!Smart Gateway bereits heute nutzbar. Künftig bietet FRITZ! damit zwei Wege, FRITZ!-Produkte über Plattformen wie Apple Home, Google Home oder Amazon Alexa zu steuern: über die FRITZ!Box 5690 Pro im FRITZ! Labor sowie über das FRITZ!Smart Gateway. Unter fritz.com/labor sind die aktuellen FRITZ!-Labor-Versionen zum Ausprobieren zu finden.

Zukunftsorientiert dank Matter: FRITZ!Box 5690 Pro öffnet sich neuem Standard

FRITZ! setzt konsequent auf Interoperabilität und treibt die Integration von Matter weiter voran. Mit dem neuen FRITZ! Labor stellt die FRITZ!Box 5690 Pro erstmals Matter-Unterstützung als Matter-Bridge bereit. Das ermöglicht es, an der FRITZ!Box angemeldete FRITZ!-Smart-Home-Geräte und kompatible Smart-Home-Geräte anderer Hersteller einem Matter-Netzwerk zugänglich zu machen. Dadurch lassen sich beispielsweise Smart-Home-Geräte von FRITZ, wie der FRITZ!Smart Thermo 302 in Matter-Netzwerken anderer Hersteller integrieren. So profitieren FRITZ!-Anwender von der erweiterten Sprachsteuerung und smarten Anwendungen mit Applikationen von Apple Home, Google Home oder Amazon Alexa.

FRITZ! Labor: Frisch aus der Entwicklung

Beta-Updates aus dem FRITZ! Labor enthalten neue Funktionen direkt aus der Entwicklung und geben Anwendern schon vorab einen Ausblick auf kommende FRITZ!OS-Updates. Gleichzeitig fließen in die Labor-Versionen regelmäßig aktuelle Verbesserungen aus den Bereichen Sicherheit und Energieeffizienz ein. Das hier vorgestellte FRITZ! Labor für die FRITZ!Box 5690 Pro stellt insbesondere die Matter-Integration bereit und lädt Nutzer dazu ein, die neuen Funktionen frühzeitig zu testen und Feedback an die weitere Entwicklung zu geben. Mehr Informationen zu Matter mit FRITZ! befinden sich hier.

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