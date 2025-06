AVM GmbH

AVM zeigt auf der ANGA COM neue FRITZ!Box-Modelle für Glasfaser, DSL und starkes WLAN Mesh

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Marktstart der FRITZ!Mesh Sets 4200

Mit dem FRITZ!Mesh Set 4200 stellt AVM eine neue Produktkategorie vor. Das kompakte Set aus zwei beziehungsweise drei FRITZ!Repeatern 3000 AX lässt sich einfach an einen Router oder ein Glasfasermodem anschließen und alle Komfortfunktionen der FRITZ!-Familie mit einer sicheren Benutzeroberfläche, Gästehotspots, kostenlosen Updates und bestem Support stehen sofort zur Verfügung. Das Mesh Set funkt mit Wi-Fi 6 im Triband auf 2,4 und 5 GHz und ermöglicht Geschwindigkeiten von bis zu 4.200 MBit/s. Damit lässt sich die maximale Bandbreite problemlos in Häusern und Wohnungen verschiedener Größen verteilen. Jeder Repeater ist zusätzlich mit zwei Gigabit-LAN-Anschlüssen für schnelles Surfen per Kabel in jedem Raum ausgestattet. Die FRITZ!Mesh Sets 4200 sind ab sofort für 329 Euro (2-pack) oder 429 Euro (3-pack) (UVP) im Handel erhältlich.

Zur vollständigen Presseinformation: fritz.com/pi-fritzmesh-set-4200-marktstart

Pressefotos: fritz.com/pressefotos

Original-Content von: AVM GmbH, übermittelt durch news aktuell