Klein aber

Studie: Krankenkassen verschenken Potenzial auf YouTube

Analyse ergibt: Viele große deutsche Krankenkassen werden ihrem Kommunikationsauftrag auf Googles Videoplattform nicht gerecht

AOK und Techniker Krankenkasse belegen die ersten beiden Ränge, IKK Classic landet auf dem letzten Platz

Deutsche Krankenkassen haben größtenteils keine konsequente YouTube-Strategie. Einige verfehlen ihren Kommunikationsauftrag auf der größten Videoplattform der Welt sogar komplett. Lediglich die Techniker Krankenkasse und die AOK weisen halbwegs konkurrenzfähige Kanäle auf. Das sind die Kernergebnisse einer Studie der YouTube-Agentur Klein aber. Dabei wurden die Kanäle der fünf größten deutschen Krankenkassen auf die wichtigsten Indikatoren wie Abonnent:innen-Zuwachs, Klickzahlen und Interaktionsrate hin untersucht und qualitativ sowie quantitativ bewertet. Die Basis dafür bietet der "Klein aber Performance Index" (KaPI), der erstmals die Erfolgsfaktoren auf YouTube vollständig und in Relation zur Branche abbildet.

Ergebnisse im Detail

YouTube ist eine der größten Social-Media-Plattformen. Bei den 14- bis 29-Jährigen erreicht sie fast jeden (95 %), bei den 30- bis 49-Jährigen nutzen sie drei von vier der Befragten mindestens einmal im Monat. Für Krankenkassen also ein optimaler Kanal, um eine größtmögliche Zielgruppe zu erreichen. Umso verblüffender, dass bei einigen von ihnen keine klare Youtube-Strategie zu erkennen ist. Regelmäßige Video-Uploads - einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren bei Youtube - finden nur selten statt.

Auch inhaltlich fehlt es häufig an Aktualität. So werden oft bürokratische Vorgänge erklärt, statt auf gesellschaftliche Themen einzugehen. Grundsätzlich mangelt es den Krankenkassen an der Interaktion mit den Usern. Das Engagement ist extrem gering, was bedeutet, dass die erreichten Menschen kein erhöhtes Interesse am Inhalt haben und nur passiv konsumieren, statt aktiv am Inhalt teilzuhaben.

Sieger: AOK knapp vor Techniker

Performance-Champion der Auswertung ist die AOK mit einem Index-Wert von 6,27 (von möglichen 10). Mit stringenten Postings zu Gesundheitsthemen, einem regelmäßigen Host, verschiedenen Rubriken mit neuen Gesichtern und einem konsequenten Community-Management führt die AOK einen verlässlichen Kanal mit hochwertigen Inhalten und organischem Wachstum. Im Vergleich zu Markenkanälen anderer Branchen wird allerdings das große ungenutzte Potenzial sichtbar. Hier käme die Krankenkasse lediglich auf einen Wert von 1,52.

Knapp dahinter folgt die Techniker, die mit gleichmäßig verteiltem Media Budget, redaktionell überprüften Inhalten und regelmäßigem Host glänzt. Auf den weiteren Plätzen folgen die DAK sowie die Barmer. Den letzten Platz belegt der Kanal der IKK Classic. Hier zeigt sich, dass Youtube nicht als eigenständiger Kanal angesehen wird. TV-Beiträge und mehrfach hochgeladener identischer Inhalt zeugen nicht von einer Strategie.

Das Ranking

Rang Krankenkasse KaPI

1 AOK 6,27 2 Techniker Krankenkasse 5,84 3 DAK „Gesund durchs Leben” 4,58 4 DAK Gesundheit 1,25 5 Barmer 1,12 6 Trivial Genial – DAK-Gesundheit 0.76 7 DAK niceones 0,53 8 IKK Classic 0

Vollständige Studie als Download

