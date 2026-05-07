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Acxiom vertieft Partnerschaft mit Amazon Ads und stellt über 10.000 Zielgruppen sofort in der Amazon DSP bereit

Frankfurt am Main (ots)

Das Customer Intelligence Unternehmen Acxiom® baut seine langjährige Partnerschaft mit Amazon Ads aus. Es stehen nun über 10.000 Acxiom-Zielgruppen direkt im Audience Hub von Amazon DSP zur Verfügung. Die seit dem 16. März erfolgte direkte Integration ermöglicht es Werbetreibenden nun in Deutschland, hochwertige Acxiom-Zielgruppen nahtlos über Amazon-eigene Medienkanäle und Premium-Angebote im Open Web zu aktivieren. Dadurchgewinnen programmatische Kampagnen an Geschwindigkeit, Präzision und Reichweite.

Diese erweiterte Zusammenarbeit adressiert die zentralen Herausforderungen von Marketingverantwortlichen, darunter langwierige Onboarding-Prozesse, fragmentierte Zielgruppendaten und uneinheitliche Match-Raten. Durch eine direkte API-Verbindung bietet Acxiom:

Direkten Zugriff: Über 10.000 Acxiom-Zielgruppen, die auf Acxiom Real ID basieren, stehen zur Verfügung und können im gesamten Ökosystem von Amazon sowie darüber hinaus aktiviert werden.

Über 10.000 Acxiom-Zielgruppen, die auf Acxiom Real ID basieren, stehen zur Verfügung und können im gesamten Ökosystem von Amazon sowie darüber hinaus aktiviert werden. Schnellere, einfachere Aktivierung: Da die Integration direkt erfolgt, entfallen die üblichen Verzögerungen beim Onboarding. Unternehmen können somit Kampagnen schneller starten und bei Bedarf anpassen.

Da die Integration direkt erfolgt, entfallen die üblichen Verzögerungen beim Onboarding. Unternehmen können somit Kampagnen schneller starten und bei Bedarf anpassen. Hochwertige, skalierbare Reichweite: Werbetreibende können mit überragenden Match-Raten von häufig über 80 Prozent (1) rechnen. Dies gewährleistet eine bessere Adressierbarkeit, minimiert Streuverluste und maximiert die Kampagneneffektivität über Medienkanäle wie Prime Video, Twitch, Amazon Music und dem Internet.

"In der heutigen schnelllebigen digitalen Landschaft benötigen Marketer sofortigen Zugriff auf präzise, hochwertige Zielgruppen, um wirkungsvolle Ergebnisse zu erzielen", so Martin Wexler, EVP Product Revenue and Partnerships bei Acxiom. "Die direkte Integration mit Amazon DSP macht unsere branchenführenden, datenschutzkonformen Daten für die sofortige, kanalübergreifende Aktivierung verfügbar. Aufbauend auf der leistungsfähigen Acxiom Real ID ermöglichen wir es Unternehmen, ihre Zielkunden in allen Phasen des Kaufprozesses effizienter und effektiver als je zuvor anzusprechen - mit messbaren Ergebnissen."

Die Partnerschaft erweitert das Angebot an Zielgruppen von Drittanbietern, die nativ innerhalb von Amazon DSP verfügbar sind, und unterstreicht damit das Engagement von Amazon Ads, Werbetreibenden leistungsstarke Tools für Personalisierung zur Verfügung zu stellen. Durch die Einbindung von Acxiom-Zielgruppen mit Amazons Authentified Graph-Technologie werden verifizierte Zielgruppen über authentifizierte Signale in den Bereichen Shopping, Streaming und Unterhaltung miteinander verbunden. Die direkte API-Integration von Acxiom in Amazon DSP sorgt für hohe Match-Raten und eine schnelle Aktivierung mit einer Vielzahl von standardisierte Zielgruppenoptionen.

"Bei Amazon arbeiten wir kontinuierlich an Innovationen, um Werbetreibenden die effektivsten Tools zur Kundenansprache zur Verfügung zu stellen", so Meredith Goldman, Director bei Amazon DSP. "Die direkte Integration von Acxioms umfangreicher Zielgruppenbibliothek in den Audience Hub von Amazon DSP ist ein Beweis für dieses Engagement. Diese Zusammenarbeit ermöglicht Unternehmen mehr Präzision, Effizienz und Reichweite. Dies führt zu einer stärkeren Kampagnenleistung und bietet den Verbrauchern relevantere Erlebnisse."

Werbetreibende können nun auf benutzerdefinierte, syndizierte Datensätze aus dem Datenkatalog von Acxiom über den Audience Hub von Amazon DSP zugreifen. Für benutzerdefinierte Acxiom-Zielgruppen oder spezialisierte Segmente im Gesundheitswesen können sich Werbetreibende an die Datenexperten von Acxiom wenden.

(1) Ergebnisse aus Tests von Acxiom und Amazon Ads

Über Acxiom

Acxiom setzt Daten gezielt ein, um komplexe Herausforderungen für weltweit führende Unternehmen und Agenturen zu lösen. Als vernetzte Daten- und Identitätsplattform für Omnicom (OMC) und als Teil von Omnicom Media vereinheitlicht, verknüpft und bereitet Acxiom Daten für KI-gesteuerte Marketing und Entscheidungsfindungen auf, wodurch Technologieinvestionionen maximiert werden. Als führendes Unternehmen im Bereich Datenethik und -governance bietet Acxiom einen datenschutzorientierten Ansatz in der Zusammenarbeit mit Kunden weltweit. Acxiom ist mit Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Deutschland, China, Polen und Mexiko international vertreten.

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