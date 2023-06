Hollyland Technology

LARK MAX von Hollyland: Das ultimative kabellose Mikrofon für Content-Creator

Shenzhen, China (ots/PRNewswire)

Studio-Audioqualität jederzeit und überall, 8 GB Speicher, 22 Stunden Akkulaufzeit, 250 m (820 ft.) Reichweite

Nachrichten-Highlights

Hollyland präsentiert das LARK MAX: Die 4. Generation der Lark Series Mikrofone

Professionelles kabelloses Mikrofonsystem für Content-Creator

Vollständig tragbares Studio, geeignet für den Einsatz im Freien

Studio-Audioqualität jederzeit und überall

MaxTimbre-Technologie für eine klare Audioqualität

Bahnbrechende ENC-Technologie zur Unterdrückung von Umgebungsgeräuschen

LOS-Reichweite von bis zu 250 m (820 ft.)

8 GB On-Board-Speicher für 14 Stunden Backup-Aufnahme

48 kHz, 24 Bit, 70 dB SNR, 128 dB Max SPL

Akkulaufzeit von bis zu 22 Stunden

Das neue kabellose Mikrofonsystem LARK MAX von Hollyland bietet eine unvergleichlich hohe Audioqualität sowie Geräuschunterdrückung und einen hervorragenden Komfort für Content-Creator – sowohl drinnen als auch draußen, unter realen Bedingungen. Es ist die ultimative Lösung für Probleme mit Umgebungsgeräuschen in Alltagssituationen wie Interviews in lauten Umgebungen, Hochzeiten, Live-Streaming in unkontrollierten Umgebungen und vielen weiteren Szenarien.

Eine neue Ära de Audioaufnahme in der realen Welt

Das LARK MAX verfügt über die MaxTimbre Mic-Technologie von Hollyland, die das Ergebnis umfangreicher Forschungsarbeiten und die branchenweit erste Mikrofon-Luftfilm-Technologie ist: Ein mehrschichtiges Membran-Mikrofon-Design, das die Audioaufnahme optimiert, um besonders rauscharme Ergebnisse zu erzielen. Die mehrschichtige Akustikstruktur des Mikrofons eliminiert unerwünschte Resonanz, um eine präzise, reichhaltige und detaillierte Tonqualität zu erzielen. Die Leistung wird durch ein winddichtes, vibrationsisolierendes und robustes Netz noch weiter gesteigert. Darüber hinaus sorgt die fortschrittliche Technologie zur Unterdrückung von Umgebungsgeräuschen (ENC) für zusätzliche Klangklarheit in lauten Umgebungen – einfach per Knopfdruck.

Das LARK MAX verfügt über eine Abtastrate von 48 kHz, eine Tiefe von 24 Bit, ein Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) von 70 dB und einen maximalen Schalldruckpegel (SPL) von 128 dB, dadurch werden Ihre professionellen Audioaufnahmen auf ein völlig neues Niveau gehoben. Um diesen Fortschritt in Sachen Audioqualität zu demonstrieren, veranstaltete Hollyland ein Online-Event zur Hörprobe, die Sound Expert Challenge. Auf dieser Seite können Sie die Audioqualität erleben.

Leistungsstark und benutzerfreundlich

Das LARK MAX überzeugt mit Benutzerfreundlichkeit und Komfort. Der 1,1 Zoll große AMOLED-Touchscreen auf dem Empfänger zeigt Ladezustand, Signal, Audiopegel, Verbindungsstatus und mehr an. Verschiedene professionelle Einstellungen können unkompliziert über den Steuerknopf und die Home-Taste auf dem Bildschirm angepasst werden. Das Kontextmenü dient der besseren Zugänglichkeit und ermöglicht es Benutzern, die Geräuschunterdrückung, Aufzeichnung und Stummschaltung einfach per Tastendruck zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

Die magnetische Befestigung am Sender lässt sich sicher an Kleidung und Accessoires anbringen. Um ein besseres Benutzererlebnis zu gewährleisten, verfügen beide Sender über 8 GB Speicher für bis zu 14 Stunden interne Backup-Aufzeichnung im verlustfreien Mono-WAV-Format.

Die Akkulaufzeit ist ein weiteres wichtiges Anliegen für Benutzer und das LARK MAX überzeugt auch hier mit seiner Leistung. Es verfügt über eine Akkulaufzeit von bis zu 22 Stunden bei voll geladenem Ladebox, 7,5 Stunden für den Sender und 9 Stunden für den Empfänger, der separat aufgeladen und während des Ladens verwendet werden kann. Auch in Außenbereichen, in denen ein schnelles Laden nicht möglich ist, kommt das LARK MAX weiterhin gut zurecht. Das LARK MAX ist mit gängigen Smartphones, Tablets, Kameras, Computern usw. kompatibel.

Preise und Angebot

Das LARK MAX Duo wird zum Preis von 320.00€ (Inc VAT) und das LARK MAX Solo zum Preis von 213.00€(Inc VAT) angeboten – für beide steht der weltweite Marktstart am 28. Juni an.

LARK MAX bei Amazon DE: https://www.amazon.de/dp/B0C5R9H796

LARK MAX (offizielle Website): https://www.hollyland.com/product/lark-max

Neukunden, die das LARK MAX innerhalb des ersten Monats nach der Markteinführung kaufen, erhalten zwei externe Lavalier-Mikrofone zusammen mit der Duo-Version oder ein externes Lavalier-Mikrofon zusammen mit der Solo-Version. Weitere Informationen erhalten Sie unter diesem Link.

Informationen zu Hollyland Technology

Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. (Hollyland) bietet seit 2013 professionelle Lösungen für kabellose Daten-, Audio- und Videoübertragungen sowie für wireless Intercom Headset System für Kunden weltweit

Hollyland bedient zahlreiche Marktsegmente, darunter Filmproduktion, Fernsehaufnahmen, Videoproduktion, Übertragungen, Live-Veranstaltungen, Ausstellungen, Rundfunkmedien, Produktion, Theater, Kirchen und Leasing-Unternehmen. Besuchen Sie hollyland.com, Hollyland auf Facebook und Hollyland auf Instagram.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2107318/800px.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2013148/logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/lark-max-von-hollyland-das-ultimative-kabellose-mikrofon-fur-content-creator-301863874.html

Original-Content von: Hollyland Technology, übermittelt durch news aktuell