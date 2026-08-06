Deutsche Aidshilfe

Pressetermin: HIV-Selbsthilfekonferenz und Demonstration in Magdeburg

Berlin (ots)

Motto: "Positiv Leben - Grenzenlos [und] solidarisch" / Eröffnung mit Oberbürgermeisterin Borris/ Demonstration am Samstag, 15.8. / Pressebriefing Dienstag, 11.8.

Vom 13. August bis 16. August 2026 findet in Magdeburg die Konferenz "Positive Begegnungen 2026" statt - die größte Selbsthilfekonferenz zum Leben mit HIV in Europa.

Rund 400 Teilnehmende, überwiegend Menschen mit HIV, kommen zusammen, um sich auszutauschen, zu vernetzen und gemeinsam Antworten auf aktuelle Herausforderungen zu finden.

Veranstalterin ist die Deutsche Aidshilfe (DAH). Inhaltlich gestaltet wird die Konferenz gemeinsam mit Community-Vertreter*innen. Partnerorganisation vor Ort ist das Zentrum für sexuelle Gesundheit – Aidshilfe Sachsen-Anhalt Nord e.V. Die Positiven Begegnungen finden alle zwei Jahre statt.

Botschaft der Solidarität

Unter dem Motto "Positiv leben - Grenzenlos [und] solidarisch" stehen in diesem Jahr zwei große Themen im Vordergrund:

Die Kürzungen bei den globalen Maßnahmen gegen HIV/Aids, durch die viele Menschen mit HIV ihre Therapie verlieren. Die zunehmend bedrohliche gesellschaftliche Lage mit einer wachsenden Feindlichkeit gegenüber Minderheiten, zu denen auch die von HIV besonders betroffenen oder bedrohten Gruppen gehören (schwule Männer, trans Menschen, intravenös Drogen konsumierende Menschen, Sexarbeiter*innen, Menschen in Haft sowie Menschen aus Ländern, in denen HIV besonders häufig vorkommt).

Die Konferenz setzt dem eine klare Botschaft der Solidarität entgegen. In dem umfangreichen Programm finden sich weitere Themen wie der Umgang mit Diskriminierung, Älterwerden mit HIV oder die Digitalisierung des Gesundheitswesens.

Eröffnet werden die Positiven Begegnungen am Donnerstag ab 16 Uhr, unter anderem mit einem Grußwort von Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris, einer Videobotschaft von der Schirmfrau der Konferenz Ferda Ataman, Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung, und einem musikalischen Beitrag der ghanaischen Musikerin und LGBTIQ-Menschenrechtsaktivistin Angel Maxine. Die Eröffnungsveranstaltung ist öffentlich.

Demonstration in der Magdeburger Innenstadt

Auch mit Blick auf die bevorstehenden Wahlen findet am Samstag, dem 15.8.2026 in der Magdeburger Innenstadt eine Demonstration statt. Motto: "Menschen mit HIV gegen rechts! Grenzenlos [und] solidarisch." Start ist um 10 Uhr an der Leiterstraße am Denkmal Stabwerk.

Pressegespräch

Interessierte Journalist*innen laden wir ein zum Pressegespräch per Zoom am Dienstag, dem 11.8. um 11 Uhr.

Ihre Gesprächspartner*innen:

Konferenzleiterin Heike Gronski (Referentin für das Leben mit HIV der Deutschen Aidshilfe)

Denis Leutloff und Torsten Poggenpohl (Mitglieder der Vorbereitungsgruppe aus der HIV-Community)

DAH-Pressesprecher Holger Wicht

Wir bitten um Anmeldung an presse@dah.aidshilfe.de. Sie erhalten dann den Zoom-Link.

Weitere Informationen finden Sie hier:

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