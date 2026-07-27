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Deutsche Aidshilfe

Welt-Aids-Konferenz vor der Eröffnung

Rio de Janeiro (ots)

UNAIDS berichtet am Abend zu Folgen der weltweiten Kürzungen / Deutsche Aidshilfe vor Ort: geänderte Kontaktinformationen

Nach einem Tag mit Vorkonferenzen wird heute in Rio de Janeiro die Welt-Aids-Konferenz eröffnet.

Um 19 Uhr deutscher Zeit wird bei der Eröffnungspressekonferenz UNAIDS einen neuen Bericht über die globale Situation vorstellen. Zentrales Thema sind die Schäden, die aktuell durch Kürzungen entstehen.

Dieses Thema wird die ganze Konferenz beherrschen: Die globalen Maßnahmen gegen HIV stehen auf der Kippe. Der Grund sind Rückschritte auf drei Ebenen gleichzeitig: Finanzielle Kürzungen, politische Entsolidarisierung und Rückbau von Strukturen.

Millionen neue HIV-Infektionen und Todesfälle könnten die Folge sein. Dabei wollten die Vereinten Nationen Aids bis 2030 beenden.

Die 26. Welt-Aids-Konferenz wird also die Stunde der Wahrheit. Mehr Informationen in unserer Pressemitteilung von Freitag, dem 24.7.2026.

Für die Deutsche Aidshilfe beobachtet und kommentiert Pressesprecher Holger Wicht die Konferenz vor Ort. Er ist steht für Interviews und Hintergrundgespräche bereit.

Tägliche Konferenz-Updates: www.aidshilfe.de

Pressekontakt:

Achtung, geänderte Kontaktinformationen:
Deutsche Aidshilfe
Holger Wicht (Pressesprecher)
0171 274 95 11 (Messenger-Calls via WhatsApp, Signal, Telegram; SMS möglich)
+55 21 97617 5128 (Brasilianische Mobilfunknummer)
holger.wicht@dah.aidshilfe.de

Original-Content von: Deutsche Aidshilfe, übermittelt durch news aktuell

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